Заключенные напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии

23 августа 2024, 18:01, ИА Амител

Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com

В Волгограде несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) захватили в заложники сотрудников ФСИН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России. Спецназ проводит операцию по освобождению заложников. Известно, что в результате захвата есть убитые сотрудники ФСИН.

Все, что известно о захвате заложников в Волгограде к этому часу, - в материале amic.ru.

1 Что произошло? Нападение на сотрудников ФСИН в исправительной колонии №19 в Волгограде произошло днем 23 августа. Известно, что это прозошло во время заседания дисциплинарной комиссии. Несколько заключенных напали на сотрудников ФСИН и захватили их в заложники. По предварительным данным, есть пострадавшие и убитые. Сейчас проводится операция по освобождению захваченных заложников.

2 Сколько человек убито в ИК №19 в Волгограде? Пока официальной информации нет. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил как минимум об одном убитом. Telegram-канал Baza сообщает о минимум трех погибших. В Telegram-каналах распространяется видео, на котором видно несколько убитых сотрудников ФСИН.

3 Сколько человек захвачено в заложники? Точной информации пока тоже нет. Baza сообщает о том, что захвачено не меньше четырех человек.

4 Сколько человек пострадало из-за захвата заложников в волгоградской колонии? Baza сообщает о пяти пострадавших, которым удалось сбежать от захватчиков. Telegram-канал утверждает, что среди них есть начальник ИК-19 Андрей Девятов. Источник утверждает, что он находится в реанимации.