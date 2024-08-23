Есть убитые. Что известно о захвате заложников в волгоградской колонии?
Заключенные напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии
23 августа 2024, 18:01, ИА Амител
Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com
В Волгограде несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) захватили в заложники сотрудников ФСИН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России. Спецназ проводит операцию по освобождению заложников. Известно, что в результате захвата есть убитые сотрудники ФСИН.
Все, что известно о захвате заложников в Волгограде к этому часу, - в материале amic.ru.
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Что произошло?
Нападение на сотрудников ФСИН в исправительной колонии №19 в Волгограде произошло днем 23 августа. Известно, что это прозошло во время заседания дисциплинарной комиссии.
Несколько заключенных напали на сотрудников ФСИН и захватили их в заложники. По предварительным данным, есть пострадавшие и убитые.
Сейчас проводится операция по освобождению захваченных заложников.
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Сколько человек убито в ИК №19 в Волгограде?
Пока официальной информации нет. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил как минимум об одном убитом. Telegram-канал Baza сообщает о минимум трех погибших.
В Telegram-каналах распространяется видео, на котором видно несколько убитых сотрудников ФСИН.
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Сколько человек захвачено в заложники?
Точной информации пока тоже нет. Baza сообщает о том, что захвачено не меньше четырех человек.
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Сколько человек пострадало из-за захвата заложников в волгоградской колонии?
Baza сообщает о пяти пострадавших, которым удалось сбежать от захватчиков. Telegram-канал утверждает, что среди них есть начальник ИК-19 Андрей Девятов. Источник утверждает, что он находится в реанимации.
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Что известно о заключенных, которые захватили заложников в ИК №19 в Волгограде?
Пока официальной информации нет. По данным ТАСС, в нападении участвовало не меньше трех заключенных.
Telegram-канал Baza предварительно сообщает, что напавшие заключенные могут быть сторонниками ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в России). Но эта информация еще уточняется.
*организация признана террористической и запрещена в России
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18:09:48 23-08-2024
Застрелить десяток-другой захватчиков как оказавших сопротивление. Чтобы другим было неповадно. Захватчики уже в тюрьме, они не перевоспитались. Значит, уничтожить и навсегда о них забыть.