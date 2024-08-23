Заключенные захватили в заложники сотрудников ФСИН в колонии под Волгоградом

Преступники называют себя сторонниками террористической организации

23 августа 2024, 17:38, ИА Амител

Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com

Заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

По данным ведомства, есть пострадавшие. Сам инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник, в заложниках находятся до пяти сотрудников. Нападавших, по предварительным данным, четверо. В частности, у них может находиться 45-летний начальник ИК-19 Андрей Девятов. Предварительно, вместе с ним находится замначальника. Сейчас к колонии приехал спецназ. Всего в ней находятся 1230 заключенных. Напавшие называют себя сторонниками "Исламского государства" (организация признана в России террористической и запрещена).

По данным Mash, убиты по меньшей мере трое человек, еще несколько получили ранения. Спецназ готовится к штурму.