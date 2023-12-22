Естественная убыль населения Алтайского края в 2023 году превысила 11 тысяч человек

Снизилась как рождаемость, так и смертность

22 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам десяти месяцев 2023 года, с января по октябрь, естественная убыль населения составила 11 170 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Всего за указанный период родилось 14 011 детей – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (14 747 новорожденных) показатель снизился. При этом смертность в крае тоже упала – с 28 232 в 2022-м до 25 181 в 2023-м.

Отметим, что естественная убыль населения в Алтайском крае снизилась, в 2022 году она составляла 13 485 человек.

Также в Алтайском крае отмечается уменьшение количества регистрируемых браков – с 12 958 до 11 788. Разводов стало чуть больше: 9032 против 8963 в 2022-м.