Естественная убыль населения Алтайского края в 2023 году превысила 11 тысяч человек
Снизилась как рождаемость, так и смертность
22 декабря 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
По итогам десяти месяцев 2023 года, с января по октябрь, естественная убыль населения составила 11 170 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
Всего за указанный период родилось 14 011 детей – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (14 747 новорожденных) показатель снизился. При этом смертность в крае тоже упала – с 28 232 в 2022-м до 25 181 в 2023-м.
Отметим, что естественная убыль населения в Алтайском крае снизилась, в 2022 году она составляла 13 485 человек.
Также в Алтайском крае отмечается уменьшение количества регистрируемых браков – с 12 958 до 11 788. Разводов стало чуть больше: 9032 против 8963 в 2022-м.
13:18:59 22-12-2023
Естественная убыль - когда сильный мужчина умирает в 47 лет, не дождавшись медицинской помощи!
13:19:26 22-12-2023
Вымираем до пенсии
13:51:37 22-12-2023
Значит наша страна пока даже на ноль не выходит, не смотря на принимаемые меры. Вы хотите сказать, что "мы идём" не туда? Зачем "раскачивать лодку "? Это выгодно врагам нашим. Скройте действительность и будет нам счастье. Есть же такая методика по натяжению улыбки.
14:16:57 22-12-2023
И все эти цифры с учётом иммигрантов, без них вообще катастрофа, нам враги не нужны, мы за них все сделаем сами.
16:26:59 22-12-2023
Это без учета тех, кто зарегистрирован в крае, но давно или недавно постоянно в крае не живет. В сельских районах в поселках только старики остались, которые за молодыми уезжать не хотят. Поздно уже!
11:25:50 24-12-2023
Убыль населения в таких городках процесс необратимый. Молодой специалист не партизан. При отсутствии хорошей зарплаты, жилплощади, медицины плодиться в землянке не будет.