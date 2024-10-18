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Естественная убыль населения ускорилась в Алтайском крае

Рождаемость в регионе уступает смертности в два раза

18 октября 2024, 09:25, ИА Амител

Люди / Фото: https://pxhere.com/
Люди / Фото: https://pxhere.com/

В Алтайском крае естественная убыль населения составила 11 423 человека с начала 2024 года, сообщает Алтайкрайстат.

За такой же период 2023 года отрицательная разница между родившимися и умершими равнялась 8942 жителям.

С января по август в крае родилось 10 489 детей (11 304 – в 2023 году), умерло – 21 912 человек (20 246 человек – в 2023 году). В сравнении с прошлым годом естественная убыль населения выросла на 2481 человека.

Также стало известно, что за 2024 год в Алтайском крае зарегистрировали 9286 браков и 6760 разводов. Год назад –  9134 браков и 7107 разводов.

Алтайский край Статистика Демография

Комментарии 9

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Гость

09:38:45 18-10-2024

Вот уж действительно парадоксальная ситуация, эти западные партнёры ни как не уймутся. Хотят нас совсем истребить.

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Мусик

09:46:04 18-10-2024

Гость (09:38:45 18-10-2024) Вот уж действительно парадоксальная ситуация, эти западные п... АК?

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Афиноген

09:54:31 18-10-2024

А это естественная убыль?Или уже неестественная?

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Гость

10:15:23 18-10-2024

Естественная - это когда человек умер от старости, а остальное - НЕ естественное!

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Гость

10:53:16 18-10-2024

кажется, перестарались с призывами рожать

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Евгений

11:02:09 18-10-2024

А что вы ожидали от "оптимизации" здравоохранения по "министру" Попову???

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!

11:18:07 18-10-2024

а теперь давайте горе инвесторы расскажите про подорожание жилья

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Гость

11:51:58 18-10-2024

А жилье разве доступно в крае? И квартиру можно дёшево снять, и купить?И зарплаты на уровне других регионов? И в соседние регионы никто не уезжает?

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Гость

13:44:39 18-10-2024

Народ стал умнеть. В сказки перестает верить, видит, как работает закон и на кого.

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