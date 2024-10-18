Естественная убыль населения ускорилась в Алтайском крае

Рождаемость в регионе уступает смертности в два раза

18 октября 2024, 09:25, ИА Амител

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В Алтайском крае естественная убыль населения составила 11 423 человека с начала 2024 года, сообщает Алтайкрайстат.

За такой же период 2023 года отрицательная разница между родившимися и умершими равнялась 8942 жителям.

С января по август в крае родилось 10 489 детей (11 304 – в 2023 году), умерло – 21 912 человек (20 246 человек – в 2023 году). В сравнении с прошлым годом естественная убыль населения выросла на 2481 человека.

Также стало известно, что за 2024 год в Алтайском крае зарегистрировали 9286 браков и 6760 разводов. Год назад – 9134 браков и 7107 разводов.