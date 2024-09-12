[Детям рожать детей. Вытащит ли Россию из ямы специальная демографическая операция]

Врачи удивлены, психологи не согласны. Работодатели в раздумьях

12 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью Dall-e

Не успела Госдума РФ выйти с каникул, как отдохнувшие депутаты разразились целым пакетом рационализаторских предложений. На этот раз на тему улучшения демографии в стране. А с ней у нас настоящая катастрофа. По данным Росстата, рождаемость в России в 2024 году снизилась до показателей дефолта 1998 года. Законотворцы уверены: ситуацию спасет специальная демографическая операция. По мнению депутата Нины Останиной, основой философии жизни должна стать многодетность: четверо-пятеро детей в каждой семье. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая призвала рожать по ребенку в год всех работников, которые могут, а работодателей – отслеживать коэффициент рождаемости в своих коллективах. Депутат Жанна Рябцева вообще уверена, что самые крепкие семьи – студенческие и агитирует юных россиянок рожать с 18-19 лет.

Cами же потенциальные "бойцы" демографической спецоперации отнеслись к этим идеям скептически: мало того, что обязаловка малоэффективна практически в любых сферах, а уж в демографии особенно, так в будущем такими стараниями можно заработать еще большие социальные проблемы.

В поле – не готовы

Наиболее категоричной критике подверглась депутатская идея рожать в 18-19 лет. Так, акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ, и.о. главного врача барнаульского роддома № 2 Людмила Ананьина уверена, что с точки зрения физиологии рожать лучше в молодом возрасте, но 18-19 лет – это все же слишком рано:

"Чем старше женщина, тем выше медицинские риски – как для ребенка, так и для нее самой. Но перегибать палку тоже не нужно. Когда-то оптимальный детородный возраст был до 20 лет. Сейчас появились новые исследования, и стандарты изменились: чтобы успешно выносить и родить здорового ребенка, организм должен созреть и окрепнуть. А это происходит не раньше 20 лет". Семейный психолог Анастасия Бовина напомнила, что, кроме физиологического, у человека есть еще и возраст психологической готовности к самостоятельной жизни, частью которой является рождение детей:

"Два-три поколения назад считалось нормой, когда дети в 12 лет выходили помогать родителям в поле. Сейчас такой потребности нет, а бытовая техника и гаджеты решают за человека большинство бытовых вопросов. Современная молодежь инфантильна. Многие и в 25 лет не готовы брать ответственность даже за свою жизнь, тем более за жизнь другого, абсолютно беспомощного человечка. Для меня призыв рожать в 18 звучит как странная агитация, чтобы дети рожали детей". Изображение сгенерировано нейросетью Dall-e

Психолог отмечает, что в современном мире учеба в вузе или ссузе не дает гарантии профессии. Сегодня стало нормой, получая одну профессию, заняться другим делом или вообще монетизировать хобби. Поэтому 18-летки – это еще совсем незрелые личности. Они только находятся в активном поиске собственного пути, который обеспечит стабильность и успех в дальнейшей жизни – тут не до детей.

С ее мнением перекликается позиция и врио председателя правления Сибсоцбанка Дмитрия Тюнина:

"При принятии решения о детях нужно рассматривать экономические предпосылки: должен быть решен жилищный вопрос, должно быть понимание, позволяют ли доходы семьи вырастить и воспитать ребенка. В 18 лет это маловероятно. Хотя в разных мировых культурах независимо от уровня благосостояния и присутствуют многодетные семьи, но мы в России сейчас придерживаемся западной модели развития. Раньше достижения материального благополучия люди не готовы заводить детей".

Немаловажно также состояться, приобрести уверенность и в отношениях с партнером, считают эксперты. Связывать себя узами брака по зову первой любви уже давно не модно, современная молодежь выбирает, пробует претендентов на законную вторую половину.

"Считаю, что это неплохо. Лучше понять человека, решить, доверяю я ему или нет, готова ли я с ним растить счастливых детей, чем годами мучить друг друга", – рассуждает Анастасия Бовина.

Психолог отмечает, что рождение ребенка – один из первых семейных кризисов: львиная доля разводов во все времена приходится на этот период:

"Представьте: вас было двое, вы смотрели только друг на друга, вместе ходили и ездили по разным интересным местам. И вдруг появляется третий "игрок", да не простой, а такой, который забирает на себя практически все ваше время и внимание. Семейная система переворачивается на 180 градусов, вы должны научиться по другому взаимодействовать. Без взаимного доверия это невозможно сделать".Эксперт также отметила, что не удивится, если демографическая спецоперация, на передовую которой предлагается бросить 18-летнюю юнармию, спровоцирует через несколько лет мощную волну молодых матерей-одиночек.

В поисках любви

"Идеальность" студенческой семьи тоже вызывает у экспертов сомнения. Анастасия Бовина называет ее попыткой усидеть на двух стульях: толком и в учебу не погрузишься, и ребенком невозможно нормально заниматься. А это значит, что малютку придется отдать под опеку няни, бабушки или воспитателей яслей. Между тем адепты теории привязанности давно бьют в колокола о травмах, идущих из детства:

"Мы пожинаем плоды ранней передачи детей на попечение чужих людей – а до определенного возраста для малыша даже родная бабушка считается чужим человеком. Сегодняшнее поколение родителей, недополучивших любви в детстве, не умеет зрело относиться к собственным детям, часто путают роли, пытаясь забрать любовь у своих детей, чтобы те их долюбили, или спихивая ответственность на бабушек и дедушек. В материально благополучных семьях дети часто чувствуют себя одинокими, обделенными эмоциональным теплом со стороны родителей. А те, в свою очередь, совершенно искренне не понимают, что еще нужно, когда и так все есть. А все потому, что искренне смотреть на ребенка, интересоваться его жизнью, его внутренним миром человека в детстве чужие люди не научили".

Хоть двадцать, лишь бы в радость

При этом Людмила Ананьина считает, что семья, в которой много детей, это благо, и призывает каждую ячейку общества рожать хотя бы троих:

"В советские времена норма детей была двое, и у каждого в голове сидело, что двух-то надо родить обязательно. Сейчас я заметила, что стало больше людей, которые рожают третьего. Правда, происходит это не в 18-19 лет, а ближе к 40 годам, когда уже реализована социальная функция. Молодая девочка еще не может понять, что много детей – это очень хорошо. Это развитие нации, крепость страны и уверенное продолжение рода".

Анастасия Бовина – кстати, мать троих сыновей – также согласна, что два-три ребенка однозначно лучше, чем один. Во-первых, в большой семье дети не вырастут эгоистами. Во-вторых, в решении некоторых вопросов социализации, налаживания коммуникации с обществом дети помогают друг другу лучше, чем это сделал бы взрослый:

"Кода у меня был один сын, он забирал кучу времени: приходилось постоянно его занимать, на какую-то свою жизнь вообще не хватало ресурсов. Когда появился второй ребенок и они стали взаимодействовать, стало намного легче, у меня даже появилось время на хобби".

Впрочем, все очень индивидуально, напоминает Анастасия: есть родители, для которых и один ребенок – серьезное испытание и на него не хватает эмоционального ресурса. А кому-то и двадцать – только в радость. Подгонять всех под одну гребенку чревато тем, что нарожаем, а потом эти дети будут никому не нужны.

Не заставлять, а помогать

В общем и целом инициатива заняться улучшением демографической ситуации в стране нашим экспертам кажется весьма конструктивной. Просто подходить к ее решению стоит не так дубово, как рекомендуют законотворцы.

Так, Людмила Ананьина, которая к тому же депутат Барнаульской городской Думы по социальным вопросам и молодежной политике, называет идею замечательной, но сложно реализуемой одномоментно:

"Депутаты несколько утрированно, категорично высказываются. Но то, что они эти вопросы поднимают, это очень хорошо. Не диктовать всем, что делать, а убеждать, рассказывать, объяснять – вот что нужно. Если кто-то колебался, это поможет ему принять правильное решение. Но все равно лучше обсуждать разные точки зрения – в результате всегда рождается нужное решение".Людмила Петровна как руководитель большого женского коллектива не видит проблемы в том, если в ее команде все женщины захотят рожать:

"Чтобы все в раз ушли в декрет? Такое даже с точки зрения физиологии невозможно: в любом коллективе всегда работают разные возрастные группы. Лично я всегда приветствовала деторождение, и никогда для нас это не становилось непреодолимым препятствием в работе. Рождение и воспитание детей – это вечный процесс, так проявляется сама жизнь!"В том, что вопросы рождения детей не могут административно управляться, согласен и Дмитрий Тюнин. Когда рождаемость падает до критически низких показателей, очевидно, что причина не в простом нежелании, уверен финансист. В чем? Нужно искать, и с этим работать!

К декретным отпускам своих сотрудниц, утверждает он, относится лояльно: "Наши работники достаточно активно пользуются такой возможностью. Трудовое законодательство четко регулирует права молодых мам, и мы его строго соблюдаем".

С точки зрения психологической мотивации обязаловка всегда провоцирует внутренний протест, напоминает Анастасия Бовина. Если лишить людей возможности выбора, они будут ее искать и реализовывать не вполне легитимными способами. Например, может возрасти число подпольных абортов или "внезапных" выкидышей.

А вот что действительно помогло бы молодым людям задуматься о рождении детей, так это специальные обучающие программы, считает специалист. Причем это должны быть не уроки этики и психологии семейной жизни в школе: для подростка в 15-16 лет это все не актуально. Гораздо эффективнее занятия с психологами для студентов вузов и ссузов: в этом возрасте ум молодых людей подспудно уже будоражат вопросы семьи и родительства.

Также психолог предлагает обратиться к опыту других стран. Например, взять за образец идею финской материнской коробки, чтобы государство еще в роддоме обеспечивало всех рожениц набором необходимых вещей по уходу за ребенком – от памперсов до мазей – допустим, на месяц.

"Человек так устроен: чтобы задуматься о чем-то, ему должно это стать интересно. Рождение ребенка не должно ассоциироваться с кучей препятствий – перспектива их преодоления не очень-то мотивирует. Дети должны быть не квестом, а радостью".