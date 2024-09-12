Детям рожать детей. Вытащит ли Россию из ямы специальная демографическая операция
Врачи удивлены, психологи не согласны. Работодатели в раздумьях
12 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Не успела Госдума РФ выйти с каникул, как отдохнувшие депутаты разразились целым пакетом рационализаторских предложений. На этот раз на тему улучшения демографии в стране. А с ней у нас настоящая катастрофа. По данным Росстата, рождаемость в России в 2024 году снизилась до показателей дефолта 1998 года. Законотворцы уверены: ситуацию спасет специальная демографическая операция. По мнению депутата Нины Останиной, основой философии жизни должна стать многодетность: четверо-пятеро детей в каждой семье. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая призвала рожать по ребенку в год всех работников, которые могут, а работодателей – отслеживать коэффициент рождаемости в своих коллективах. Депутат Жанна Рябцева вообще уверена, что самые крепкие семьи – студенческие и агитирует юных россиянок рожать с 18-19 лет.
Cами же потенциальные "бойцы" демографической спецоперации отнеслись к этим идеям скептически: мало того, что обязаловка малоэффективна практически в любых сферах, а уж в демографии особенно, так в будущем такими стараниями можно заработать еще большие социальные проблемы.
В поле – не готовы
Наиболее категоричной критике подверглась депутатская идея рожать в 18-19 лет. Так, акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ, и.о. главного врача барнаульского роддома № 2 Людмила Ананьина уверена, что с точки зрения физиологии рожать лучше в молодом возрасте, но 18-19 лет – это все же слишком рано:
"Чем старше женщина, тем выше медицинские риски – как для ребенка, так и для нее самой. Но перегибать палку тоже не нужно. Когда-то оптимальный детородный возраст был до 20 лет. Сейчас появились новые исследования, и стандарты изменились: чтобы успешно выносить и родить здорового ребенка, организм должен созреть и окрепнуть. А это происходит не раньше 20 лет". Семейный психолог Анастасия Бовина напомнила, что, кроме физиологического, у человека есть еще и возраст психологической готовности к самостоятельной жизни, частью которой является рождение детей:
"Два-три поколения назад считалось нормой, когда дети в 12 лет выходили помогать родителям в поле. Сейчас такой потребности нет, а бытовая техника и гаджеты решают за человека большинство бытовых вопросов. Современная молодежь инфантильна. Многие и в 25 лет не готовы брать ответственность даже за свою жизнь, тем более за жизнь другого, абсолютно беспомощного человечка. Для меня призыв рожать в 18 звучит как странная агитация, чтобы дети рожали детей".
Психолог отмечает, что в современном мире учеба в вузе или ссузе не дает гарантии профессии. Сегодня стало нормой, получая одну профессию, заняться другим делом или вообще монетизировать хобби. Поэтому 18-летки – это еще совсем незрелые личности. Они только находятся в активном поиске собственного пути, который обеспечит стабильность и успех в дальнейшей жизни – тут не до детей.
С ее мнением перекликается позиция и врио председателя правления Сибсоцбанка Дмитрия Тюнина:
"При принятии решения о детях нужно рассматривать экономические предпосылки: должен быть решен жилищный вопрос, должно быть понимание, позволяют ли доходы семьи вырастить и воспитать ребенка. В 18 лет это маловероятно. Хотя в разных мировых культурах независимо от уровня благосостояния и присутствуют многодетные семьи, но мы в России сейчас придерживаемся западной модели развития. Раньше достижения материального благополучия люди не готовы заводить детей".
Немаловажно также состояться, приобрести уверенность и в отношениях с партнером, считают эксперты. Связывать себя узами брака по зову первой любви уже давно не модно, современная молодежь выбирает, пробует претендентов на законную вторую половину.
"Считаю, что это неплохо. Лучше понять человека, решить, доверяю я ему или нет, готова ли я с ним растить счастливых детей, чем годами мучить друг друга", – рассуждает Анастасия Бовина.
Психолог отмечает, что рождение ребенка – один из первых семейных кризисов: львиная доля разводов во все времена приходится на этот период:
"Представьте: вас было двое, вы смотрели только друг на друга, вместе ходили и ездили по разным интересным местам. И вдруг появляется третий "игрок", да не простой, а такой, который забирает на себя практически все ваше время и внимание. Семейная система переворачивается на 180 градусов, вы должны научиться по другому взаимодействовать. Без взаимного доверия это невозможно сделать".Эксперт также отметила, что не удивится, если демографическая спецоперация, на передовую которой предлагается бросить 18-летнюю юнармию, спровоцирует через несколько лет мощную волну молодых матерей-одиночек.
В поисках любви
"Идеальность" студенческой семьи тоже вызывает у экспертов сомнения. Анастасия Бовина называет ее попыткой усидеть на двух стульях: толком и в учебу не погрузишься, и ребенком невозможно нормально заниматься. А это значит, что малютку придется отдать под опеку няни, бабушки или воспитателей яслей. Между тем адепты теории привязанности давно бьют в колокола о травмах, идущих из детства:
"Мы пожинаем плоды ранней передачи детей на попечение чужих людей – а до определенного возраста для малыша даже родная бабушка считается чужим человеком. Сегодняшнее поколение родителей, недополучивших любви в детстве, не умеет зрело относиться к собственным детям, часто путают роли, пытаясь забрать любовь у своих детей, чтобы те их долюбили, или спихивая ответственность на бабушек и дедушек. В материально благополучных семьях дети часто чувствуют себя одинокими, обделенными эмоциональным теплом со стороны родителей. А те, в свою очередь, совершенно искренне не понимают, что еще нужно, когда и так все есть. А все потому, что искренне смотреть на ребенка, интересоваться его жизнью, его внутренним миром человека в детстве чужие люди не научили".
Хоть двадцать, лишь бы в радость
При этом Людмила Ананьина считает, что семья, в которой много детей, это благо, и призывает каждую ячейку общества рожать хотя бы троих:
"В советские времена норма детей была двое, и у каждого в голове сидело, что двух-то надо родить обязательно. Сейчас я заметила, что стало больше людей, которые рожают третьего. Правда, происходит это не в 18-19 лет, а ближе к 40 годам, когда уже реализована социальная функция. Молодая девочка еще не может понять, что много детей – это очень хорошо. Это развитие нации, крепость страны и уверенное продолжение рода".
Анастасия Бовина – кстати, мать троих сыновей – также согласна, что два-три ребенка однозначно лучше, чем один. Во-первых, в большой семье дети не вырастут эгоистами. Во-вторых, в решении некоторых вопросов социализации, налаживания коммуникации с обществом дети помогают друг другу лучше, чем это сделал бы взрослый:
"Кода у меня был один сын, он забирал кучу времени: приходилось постоянно его занимать, на какую-то свою жизнь вообще не хватало ресурсов. Когда появился второй ребенок и они стали взаимодействовать, стало намного легче, у меня даже появилось время на хобби".
Впрочем, все очень индивидуально, напоминает Анастасия: есть родители, для которых и один ребенок – серьезное испытание и на него не хватает эмоционального ресурса. А кому-то и двадцать – только в радость. Подгонять всех под одну гребенку чревато тем, что нарожаем, а потом эти дети будут никому не нужны.
Не заставлять, а помогать
В общем и целом инициатива заняться улучшением демографической ситуации в стране нашим экспертам кажется весьма конструктивной. Просто подходить к ее решению стоит не так дубово, как рекомендуют законотворцы.
Так, Людмила Ананьина, которая к тому же депутат Барнаульской городской Думы по социальным вопросам и молодежной политике, называет идею замечательной, но сложно реализуемой одномоментно:
"Депутаты несколько утрированно, категорично высказываются. Но то, что они эти вопросы поднимают, это очень хорошо. Не диктовать всем, что делать, а убеждать, рассказывать, объяснять – вот что нужно. Если кто-то колебался, это поможет ему принять правильное решение. Но все равно лучше обсуждать разные точки зрения – в результате всегда рождается нужное решение".Людмила Петровна как руководитель большого женского коллектива не видит проблемы в том, если в ее команде все женщины захотят рожать:
"Чтобы все в раз ушли в декрет? Такое даже с точки зрения физиологии невозможно: в любом коллективе всегда работают разные возрастные группы. Лично я всегда приветствовала деторождение, и никогда для нас это не становилось непреодолимым препятствием в работе. Рождение и воспитание детей – это вечный процесс, так проявляется сама жизнь!"В том, что вопросы рождения детей не могут административно управляться, согласен и Дмитрий Тюнин. Когда рождаемость падает до критически низких показателей, очевидно, что причина не в простом нежелании, уверен финансист. В чем? Нужно искать, и с этим работать!
К декретным отпускам своих сотрудниц, утверждает он, относится лояльно: "Наши работники достаточно активно пользуются такой возможностью. Трудовое законодательство четко регулирует права молодых мам, и мы его строго соблюдаем".
С точки зрения психологической мотивации обязаловка всегда провоцирует внутренний протест, напоминает Анастасия Бовина. Если лишить людей возможности выбора, они будут ее искать и реализовывать не вполне легитимными способами. Например, может возрасти число подпольных абортов или "внезапных" выкидышей.
А вот что действительно помогло бы молодым людям задуматься о рождении детей, так это специальные обучающие программы, считает специалист. Причем это должны быть не уроки этики и психологии семейной жизни в школе: для подростка в 15-16 лет это все не актуально. Гораздо эффективнее занятия с психологами для студентов вузов и ссузов: в этом возрасте ум молодых людей подспудно уже будоражат вопросы семьи и родительства.
Также психолог предлагает обратиться к опыту других стран. Например, взять за образец идею финской материнской коробки, чтобы государство еще в роддоме обеспечивало всех рожениц набором необходимых вещей по уходу за ребенком – от памперсов до мазей – допустим, на месяц.
"Человек так устроен: чтобы задуматься о чем-то, ему должно это стать интересно. Рождение ребенка не должно ассоциироваться с кучей препятствий – перспектива их преодоления не очень-то мотивирует. Дети должны быть не квестом, а радостью".
08:13:09 12-09-2024
Племяннице 20 лет. Плевать она хотела на демографическую яму и высказывания депутатов. Замуж не собирается и тем более рожать. Так и говорит - ну может лет в 27 и рожу когда взамуж выйду, а раньше ни-ни.
16:10:10 12-09-2024
Гость (08:13:09 12-09-2024) Племяннице 20 лет. Плевать она хотела на демографическую яму... да плевать на хотелки этой дуры. Не родит до 21 года пойдет в тюрьму. Не выйдет замуж - мужа назначат
Именно только так можно преодолеть дем яму
21:16:00 12-09-2024
Гость (16:10:10 12-09-2024) да плевать на хотелки этой дуры. Не родит до 21 года пойдет ... С такой подход отличается от изнасилования? Появятся дети, которых ненавидят родители...
17:57:11 13-09-2024
Гость (16:10:10 12-09-2024) да плевать на хотелки этой дуры. Не родит до 21 года пойдет ... Это настолько толсто, что я даже комментировать не буду.
19:46:13 13-09-2024
Гость (17:57:11 13-09-2024) Это настолько толсто, что я даже комментировать не буду.... это чувак типа сатирит. дурацки вышло
06:21:37 28-09-2024
Гость (16:10:10 12-09-2024) да плевать на хотелки этой дуры. Не родит до 21 года пойдет ... Есть такой замечательный фильм - "Ворошиловский стрелок", советую посмотреть. А еще на Руси была такая княгиня Ольга. Помнишь, что стало с теми, кто хотел взять ее замуж насильно?
08:24:55 12-09-2024
Эксперты молодцы. Умно и технично, а, главное, нейтрально (ничего личного))) на всю страну доказали, что любой депутат, предлагающий такое - идиот.
08:29:20 12-09-2024
«Не деньги — залог воспроизводства населения, а воспитание, морально-этические и религиозные рамки, восприятие детей обществом как неотъемлемой части нормальности человеческой жизни. Идеи бездетности, нетрадиционных отношений, замены традиционных семейных ценностей потребительством, саморазвитием, кошечками и собачками должны исчезнуть из информационного поля на всех уровнях», - заявила депутат Ирина Филатова.
«Люди категорически отказываются от рождения первого и последующих детей под предлогом низкого уровня благосостояния и необеспеченности социальной инфраструктурой. Аргумент весомый, с одной стороны. Однако повышение уровня жизни, доступ к образованию, медицине, возможность строить карьеру… Все эти факторы как раз способствуют тому, что семьи больше не хотят рожать много детей, и даже первого ребёнка женщина не спешит родить, пока не реализует себя».
"Саморазвитие должно исчезнуть из информационного поля на всех уровнях".
Самообразование, доступ к медицине и образованию - плохо, это все от лукавого. Других депутатов у них для нас нет. И да, по всему вышенаписанному - а никто не хочет спросить тех детей, хотят они рожать, или нет? И что вы будете делать, если не захотят? В тюрьму сажать, оплодотворять насильно?
09:19:10 12-09-2024
Гость (08:29:20 12-09-2024) «Не деньги — залог воспроизводства населения, а воспитание, ... «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»-Мария-Антуанетта. Оторванность начальничков от жизни на земле - предвесник перемен.
08:41:10 12-09-2024
Рожать от мигрантов? Парни 20-35 лет заняты то другим делом.
09:35:48 12-09-2024
Гость (08:41:10 12-09-2024) Рожать от мигрантов? Парни 20-35 лет заняты то другим делом.... Вас только вопрос донорства для оплодотворения волнует? Ну тогда логично, что депутаты так позволяют себе обращаться с нами, как со скотом, имеем то, что заслуживаем. Как в том анекдоте - завтра вас повесят, а вы спрашиваете, свою ли веревку принести или вам выдадут казенную...трындец. Еще и рожать хочет... Я бы предпочел не рождаться вовсе, чем быть ребенком у родителей без человеческого достоинства
09:40:18 12-09-2024
Гость (09:35:48 12-09-2024) Вас только вопрос донорства для оплодотворения волнует? Ну т... ЧТО???? вы бредите?
13:04:17 12-09-2024
Гость (09:40:18 12-09-2024) ЧТО???? вы бредите?... перефразирую попроще: у думающих людей главная задача, касающаяся родительства - что я смогу дать своему ребенку (безопасность и приемлемые условия жизни) и смогу ли воспитать достойного человека, а не проблема, что под хвост залезть некому
14:03:50 12-09-2024
Гость (13:04:17 12-09-2024) перефразирую попроще: у думающих людей главная задача, касаю... не верно. Первопричина, по которой современная молодежь не рожает - это "что я потеряю из своего комфорта" и "какие обязанности появятся у меня". Вот именно из-за своего преувеличенного эгоцентризма молодые люди не хотят ни того, ни другого.
15:22:23 12-09-2024
Гость (14:03:50 12-09-2024) не верно. Первопричина, по которой современная молодежь не р... еще одна(один) - кто вас уполномочил вместе с депутатами лезть в личную жизнь молодежи и решать за них? вы кто такие вообще?
06:32:14 13-09-2024
Гость (09:40:18 12-09-2024) ЧТО???? вы бредите?... да нет, все правильно он написал.
08:42:33 12-09-2024
Раньше не так много развлечений было у молодёжи. Не летали за границы. Рождение детей эти удовольствия подрезают, вот и не рожают. Про крепкие узы... Раньше и познакомится на стороне было не просто, а сейчас телефон или компьютер открыл, да знакомься. Мало кто в 18 лет будет рожать, в основном по залёту
08:55:33 12-09-2024
Два основных вопроса. Где жить молодым ? Где работать с достойной зарплатой ?
09:15:26 12-09-2024
Гость (08:55:33 12-09-2024) Два основных вопроса. Где жить молодым ? Где работать с дос... Так вам же сказали - надо рожать. А эти свои вопросы выбросьте из головы.
09:21:36 12-09-2024
Гость (08:55:33 12-09-2024) Два основных вопроса. Где жить молодым ? Где работать с дос... Такие вопросы сложны для понимания депутатов - поэтому только бесполезные лозунги в надежде найти дураков.
11:18:50 12-09-2024
Гость (09:21:36 12-09-2024) Такие вопросы сложны для понимания депутатов - поэтому тольк... Ананьиной вслед за Останиной, которые на старости несут всякую чушь про рожайте, надо отправляться на заслуженный покой. Давно пора. Одна собирается как ее предшественница Строганова до 80 главным врачом работать помимо депутатства, другая сына убийцу воспитала и до сих пор депутатом...
09:20:27 12-09-2024
любой депутат, предлагающий такое - идиот.----------------БРАВО!!!
09:21:29 12-09-2024
Был шанс, что захочу стать родителем! Спасибо депутаты, вы развеяли мои сомнения. Так активно унижать человеческое достоинство, вытереть ноги о право на личную жизнь и обсуждать демографию не по прямому назначению функции правительства - улучшению качества жизни, а в духе хозяев и "увеличения поголовья скота". Вы серьезно считаете, что я впущу свое дитя в эту нищету и дурдом? А может быть вообще на то и расчет, после таких инициатив, снизить рождаемость до минимума?
10:02:39 12-09-2024
С чего это ыксперт А.Бовина решила, что один ребенок вырастает эгоистом. По себе судит? У меня 1 ребенок и 1 внучка. Все норм. А вот коллега из многодетной семьи (трое их), так живут по принципу "кто первый встал - того тапки". Родители занимались работой, а ими бабушки. Кстати, особой любви к ним нет.
11:08:15 12-09-2024
Рожать не будут, пока к народу относятся как к животине на ферме, обсуждая способы увеличения приплода.
11:24:05 12-09-2024
Гость (11:08:15 12-09-2024) Рожать не будут, пока к народу относятся как к животине на ф... кАрова должна быть такая. чтоб молоко давала, а зимой лапу сосала.)))
13:07:35 12-09-2024
Зачесались власть имущие. Понимает жулье, что завтра некого доить будет. Только поздно, очень. Точка возврата пройдена.
13:12:55 12-09-2024
Засекреть данные по рождаемости да и всё. Зачем это народу знать?
13:29:17 12-09-2024
При таком низком уровне жизни,когда уже стало всё недоступно(жильё,образование,медицина),когда с каждым днём растут тарифы,цены на всё,такие предложения просто пустое сотрясение воздуха.А увеличение пенсионного возраста ,ещё больше усугубило положение-старшее поколение уже не может в полной мере помогать детям в воспитании внуков.Вся эта возня ,только видимость заботы о благополучии демографической ситуации.Улучшайте ,а не ухудшайте социально экономические условия жизни и тогда всё будет решаться.
13:31:32 12-09-2024
[Детям рожать детей. Вытащит ли Россию из ямы специальная демографическая операция]
На Норвегию насмотрелись?
Педофилию решили легализовать и узаконить?
Или теперь еще круче, будет повод официально засадить?
14:20:47 12-09-2024
Подыхает капитализмь ,недолго ему осталось.
18:00:36 13-09-2024
Гость (14:20:47 12-09-2024) Подыхает капитализмь ,недолго ему осталось. ... Причем тут капитализм? Ты в курсе, что у Ына в Северной Корее такая же проблема?
10:02:01 14-09-2024
Гость (18:00:36 13-09-2024) Причем тут капитализм? Ты в курсе, что у Ына в Северной Коре... в Китае тоже, они больше 1 не хотят рожать) сначала им запрещали, а потом они это распробовали и им понравилось и точка невозврата прошла
14:49:42 12-09-2024
Не понимаю, с одной стороны говорят детей мало рождается, с другой вижу, что ребенка в школу записать проблема, мест нет. В детских садиках та же история, по крайней мере в индустриальном районе. Так всё-таки детей мало или много?
15:51:04 12-09-2024
Мавруша (14:49:42 12-09-2024) Не понимаю, с одной стороны говорят детей мало рождается, с ... это вы про города говорите. а в селе ? в селах то все схлопнулось. ни школ ни детских садов. все в города рвутся.
15:59:34 12-09-2024
В чем проблема, пусть чинуши в отчетах напишут что в каждой семье по 10 детей. 20 лет до этого прокатывало.
16:15:24 12-09-2024
Западная модель: предоставьте мне ****** тогда я изволю родить - идет лесом
потому что эта модель как и всякие лгбт, стопятьсот полов, убирание педофилиии из уголовного кодекса, пропаганда фашизма и прочее прочее прочее как раз и создано умниками из пентагона чтобы мы с вами все сдохли а они процветали
18:03:15 13-09-2024
умный (16:15:24 12-09-2024) Западная модель: предоставьте мне ****** тогда я изволю роди... А почему тогда страна всё равно вымирает, хотя ровным счетом ничего из "созданного умниками из Пентагона" в ней нет?
16:40:55 12-09-2024
Работа жилье ....
19:12:57 12-09-2024
рожать детву надо-иначе мигранты налезут сюда...
07:14:29 13-09-2024
К СДоперации ещё нужно добавить. Согласитесь родить может нормальная семья, а так же родить могут алкаши и бомжи. Росле проверки сумма выплат должна быть гибкой и меняться от верхнего предела до нижнего.
19:45:44 13-09-2024
в СССР и ранее и во всем Мире запросто рожали в 18-19 и в 17 лет (в 17 рано, тут да)!
А СТАРОРОДЯЩАЯ была уже 30 летка, гинекологи так и называли таких мам. у нас куча знакомых семей где бабушками становятся уже в 45 лет, причем везде нормальные семьи. Какие такие "дети" в 18 лет, они уже взрослые люди! чо вы их сюсюкаете себе на погибель . То в памперсах они ходят до 3-5 лет, теперь вот в 19 лет рожать им "рано" ! вы с Луны что ли?
09:58:31 14-09-2024
вы можете пойти еще дальше и начать заставлять рожать своих дочерей с 10, чо вы их сюсюкаете себе на погибель, потому что еще раньше вашего "раньше" так и было и 20 летка уже была старородящей! Даешь в год по приплоду и статус бабки в 25! Гойда!
11:24:06 16-09-2024
Предоставление двухкомнатной новой квартиры молодой семье после рождения первого ребенка в аренду. После рождения третьего ребенка - квартира автоматически становится собственностью семьи. Только так можно вылезти из демографической ямы. Молодежь не создает семью, потому что нет жилья и работы. Нужна солидная программа помощи молодой семье, не такая, какая она сейчас есть.
19:20:43 17-09-2024
Гость (19:45:44 13-09-2024) в СССР и ранее и во всем Мире запросто рожали в 18-19 и в 17... А еще раньше, до эволюции примата в хомо сапиенс, наши предки вообще по деревьям лазали и ели "вкусных" вшей из шерсти соплеменников... ну и рожали... рожали... рожали... Чем не пример для современников?
10:56:12 28-09-2024
Не понимаю, почему всех так взволновала демографическая яма? Для капиталистов работать на их предприятиях людей не хватает.Так у нас цифровизация идет, робототехника, ИИ, которые заменят людей по многим специальностям на заводах.Просто капиталисты не хотят вкладываться в перспективную технику, ибо она дороговатая, а зарплату такую, как у нас, вполне может выкладывать.