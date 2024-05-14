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Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины

По задумке властей, они должны будут обеспечивать тыл Вооруженных сил Украины

14 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Флаг Эстонии / Фото: unsplash.com
Флаг Эстонии / Фото: unsplash.com

Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения Вооруженных сил Украины. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Breaking Defence, об этом заявил советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл.

По его словам, этот план могут принять с целью высвобождения некоторого количества украинских войск от небоевых задач с целью их отправки на передовую. При этом участвовать эстонские солдаты в боях не будут.

Вместе с тем Ролл подчеркнул, что Эстония хотела бы сделать любой такой шаг в рамках полномасштабной миссии НАТО – по мнению советника, это помогло бы "продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость". Он считает, что со временем страны альянса, которые ранее выступали против подобных решений, изменят свое мнение.

Политика украина

Комментарии 14

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Гость

13:54:30 14-05-2024

Вот бы сразу их там накрыло

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Гость

14:02:37 14-05-2024

На полкарасика всовывают прибалты

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ВВП

14:07:12 14-05-2024

Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения Вооруженных сил Украины.----- А сколько отправят? Батальон, роту, взвод.))) Как ранее спрашивали. А сколько у тебя дивизий?

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ВВП

14:12:31 14-05-2024

Дополню
Какая численность армии у Эстонии?
Численность эстонских вооруженных сил – 6400 человек. Сухопутные войска – 2 мотопехотные бригады (причем 2-я состоит всего из 1 батальона) и караульный батальон военной полиции, ВВС – 4 вертолета и 4 транспортных самолета, ВМС – 3 минных тральщика и 2 корабля управления. Еще 4 вертолета и 3 самолета состоят на вооружении Береговой охраны Эстонии.

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1

14:59:11 14-05-2024

ВВП (14:12:31 14-05-2024) Дополню Какая численность армии у Эстонии?2 корабля управления. вот их и направят на запад Украины

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Гость

16:42:24 14-05-2024

1 (14:59:11 14-05-2024) вот их и направят на запад Украины... Тогда Герасимову можно заходить в Эстонию. Если их 6 400 чел отправятся на украину. Ещё один парень из Таллинна хвастался в соцсетях, что имеется 300 эстонских партизан, подготовленных по стандартам НАТО)))

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Гость

14:17:19 14-05-2024

Пробный шар - прилетит тактическое ЯО или нет? Если нет - значит можно еще. И так пока все НАТО туда не войдет или пока Россия не сдастся. Ну или пока не прилетит. Тогда события быстрее пойдут, но хуже. Причем для всех

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Гость

14:31:36 14-05-2024

Нарву надо забрать.

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Гость

14:34:40 14-05-2024

Эстонцы надавят,некоторые страны альянса изменят своё решение ))

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Гость

14:53:56 14-05-2024

А сколько отправят? --- Как говорил Михаил Задорнов: "2 танкиста и пол собаки")))

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Иван

15:22:10 14-05-2024

Да всем там капец будет.. Отправляйте... 😁

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Гость

16:20:45 14-05-2024

Вот хохлам счастье-то привалило. Они думали в тылу отсидеться, а их на передок теперь!

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Гость

16:56:23 14-05-2024

а эстонцы уже в курсе, что ли, что на Украине идёт СВО?)))

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Гость

16:59:50 14-05-2024

Гость (16:56:23 14-05-2024) а эстонцы уже в курсе, что ли, что на Украине идёт СВО?)))... ну а як жэ? они уже начали отбирать родителей, которые сделают детей, которые сделают защитников запада украины. но почему то народ в очередь не стоит...

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