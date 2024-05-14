Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины
По задумке властей, они должны будут обеспечивать тыл Вооруженных сил Украины
14 мая 2024, 13:40, ИА Амител
Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения Вооруженных сил Украины. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Breaking Defence, об этом заявил советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл.
По его словам, этот план могут принять с целью высвобождения некоторого количества украинских войск от небоевых задач с целью их отправки на передовую. При этом участвовать эстонские солдаты в боях не будут.
Вместе с тем Ролл подчеркнул, что Эстония хотела бы сделать любой такой шаг в рамках полномасштабной миссии НАТО – по мнению советника, это помогло бы "продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость". Он считает, что со временем страны альянса, которые ранее выступали против подобных решений, изменят свое мнение.
13:54:30 14-05-2024
Вот бы сразу их там накрыло
14:02:37 14-05-2024
На полкарасика всовывают прибалты
14:07:12 14-05-2024
Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения Вооруженных сил Украины.----- А сколько отправят? Батальон, роту, взвод.))) Как ранее спрашивали. А сколько у тебя дивизий?
14:12:31 14-05-2024
Дополню
Какая численность армии у Эстонии?
Численность эстонских вооруженных сил – 6400 человек. Сухопутные войска – 2 мотопехотные бригады (причем 2-я состоит всего из 1 батальона) и караульный батальон военной полиции, ВВС – 4 вертолета и 4 транспортных самолета, ВМС – 3 минных тральщика и 2 корабля управления. Еще 4 вертолета и 3 самолета состоят на вооружении Береговой охраны Эстонии.
14:59:11 14-05-2024
ВВП (14:12:31 14-05-2024) Дополню Какая численность армии у Эстонии?2 корабля управления. вот их и направят на запад Украины
16:42:24 14-05-2024
1 (14:59:11 14-05-2024) вот их и направят на запад Украины... Тогда Герасимову можно заходить в Эстонию. Если их 6 400 чел отправятся на украину. Ещё один парень из Таллинна хвастался в соцсетях, что имеется 300 эстонских партизан, подготовленных по стандартам НАТО)))
14:17:19 14-05-2024
Пробный шар - прилетит тактическое ЯО или нет? Если нет - значит можно еще. И так пока все НАТО туда не войдет или пока Россия не сдастся. Ну или пока не прилетит. Тогда события быстрее пойдут, но хуже. Причем для всех
14:31:36 14-05-2024
Нарву надо забрать.
14:34:40 14-05-2024
Эстонцы надавят,некоторые страны альянса изменят своё решение ))
14:53:56 14-05-2024
А сколько отправят? --- Как говорил Михаил Задорнов: "2 танкиста и пол собаки")))
15:22:10 14-05-2024
Да всем там капец будет.. Отправляйте... 😁
16:20:45 14-05-2024
Вот хохлам счастье-то привалило. Они думали в тылу отсидеться, а их на передок теперь!
16:56:23 14-05-2024
а эстонцы уже в курсе, что ли, что на Украине идёт СВО?)))
16:59:50 14-05-2024
Гость (16:56:23 14-05-2024) а эстонцы уже в курсе, что ли, что на Украине идёт СВО?)))... ну а як жэ? они уже начали отбирать родителей, которые сделают детей, которые сделают защитников запада украины. но почему то народ в очередь не стоит...