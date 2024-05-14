Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины

По задумке властей, они должны будут обеспечивать тыл Вооруженных сил Украины

14 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Флаг Эстонии / Фото: unsplash.com

Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения Вооруженных сил Украины. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Breaking Defence, об этом заявил советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл.

По его словам, этот план могут принять с целью высвобождения некоторого количества украинских войск от небоевых задач с целью их отправки на передовую. При этом участвовать эстонские солдаты в боях не будут.

Вместе с тем Ролл подчеркнул, что Эстония хотела бы сделать любой такой шаг в рамках полномасштабной миссии НАТО – по мнению советника, это помогло бы "продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость". Он считает, что со временем страны альянса, которые ранее выступали против подобных решений, изменят свое мнение.