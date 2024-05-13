Лавров заявил, что РФ готова к решению украинского кризиса на поле боя

Если Запад этого хочет, добавил он

13 мая 2024, 20:52, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел заявил, что Россия готова решить украинский кризис на поле боя, если Запад этого хочет. Об этом сообщает "Федпресс".

"Это их право, если хотят на поле боя – будет на поле боя", – отметил Лавров.До этого Лавров заявлял, что швейцарская конференция по конфликту на Украине сводится к формулировке ультиматума для России. Он подчеркнул, что Швейцария больше не подходит как площадка для мирных переговоров.

Также первый зампред комитета по обороне Совфеда Владимир Чижов заявил, что конференция без участия России является фикцией.