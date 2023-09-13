Эстония запретила въезд автомобилей с регистрацией в России

Такие машины отныне подпадают под действие санкций

13 сентября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эстония запрещает въезд автомобилей с регистрацией в РФ, передают "Известия".

Как сообщили в МВД страны, мера начала действовать с 13 сентября. Машины с российскими номерами не смогут въехать в страну, поскольку они теперь "подпадают под действие санкций".

Ранее сообщалось, что у россиян при въезде в страны Евросоюза могут изъять автомобиль, личные вещи и даже туалетную бумагу.