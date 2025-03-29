Эти клетки не восстановить. Врач о том, можно ли застудить почки и откуда берется цистит

Заниматься самолечением нельзя, говорит врач, это может привести к большим проблемам

29 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Пациент с больными почками / Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети DALL-E

То, что нервные клетки не восстанавливаются, знают все. Но мало кто знает, что с клетками почек та же история. При рождении каждый человек "получает" около полутора миллионов нефронов – стратегический запас на всю жизнь. С каждым воспалением этот запас сокращается безвозвратно, а почки и мочевой пузырь работают все хуже.



В межсезонье у людей чаще обычного возникают проблемы с мочевой системой. Почему так происходит, как не допустить болезни почек и мочевого пузыря и что делать, если произошло обострение – рассказала врач-нефролог высшей категории клиники "Детское и взрослое здоровье", кандидат медицинских наук Надежда Текутьева.

Опасное соседство

Застудить органы и структуры мочевой системы в классическом понимании нельзя, так как это внутренние органы, которые надежно защищены от холода мышцами и тканями нашего тела. Но можно создать условия для проникновения в них инфекций.

Почти всегда это бактерии из собственного организма человека, а точнее – из кишечника. Их называют условно-патогенными. В норме они есть у каждого, в составе кишечной микрофлоры, пока иммунитет не дает им покинуть свой "ареал обитания".

Но стоит иммунной системе дать сбой, как кишечные бактерии активно размножаются и пускаются в путешествие по организму. Из условных они превращаются в истинных патогенов, могут вызывать в том числе болезни в мочевой системе.

"Переохлаждение – отличный способ ослабить иммунитет. Иммунная реакция отвлекается на дополнительные задачи, например, на борьбу с больным горлом или насморком, и может пропустить "удары в ворота" мочевой системы", – объяснила Надежда Текутьева.

Одежда имеет значение

Остыть можно в любое время года. Но легче всего получить переохлаждение именно в межсезонье.

"В это время погода – как качели. Днем надел легкую курточку навстречу пригревающему солнцу, а вечером ледяной ветер до костей пробрал сквозь одежку не по сезону. Или в дорожной слякоти случилось ноги промочить. Или присел на скамейку, обманчиво "согретую" весенним солнцем. Вот вам и переохлаждение".

Зимой же люди всегда готовы к холоду и, как правило, одеваются тепло.

Болезни – тайные и явные

Выделяют три основные группы болезней мочевой системы, которые чаще всего встречаются в межсезонье.

Цистит, или воспаление мочевого пузыря. Пропустить его невозможно: человек начинает без конца бегать в туалет, испытывая острую боль с резями при мочеиспускании. Причем позывы часто бывают ложными: "только что сходил, а уже снова хочу", а мочевой при этом даже не успел наполниться. Может появиться кровь в моче или неприятные запахи – например, протухшей рыбы или воды, в которой долго стояли цветы.

Вторая группа – пиелонефриты, или воспаления почек. Острый процесс сигнализирует о себе болью в области поясницы. Температура поднимается выше 38 градусов. Нередко сопровождаются возникновением гнойных очагов на почках и циститом.

"Если цистит застал вас вечером или ночью, не обязательно вызывать скорую – выпейте но-шпу, а утром обязательно обратитесь к врачу и сдайте общий анализ мочи. А вот если болят почки, необходимо, не медля, обратиться в "03" или в приемный покой дежурной больницы", – рекомендует Надежда Текутьева.Промежуточный вариант между этими двумя группами заболеваний – инфекции мочевой системы, захватывающие по ходу своего развития мочевой пузырь, мочеточники и чашечно-лоханочную систему.

Самая нехорошая патология. Может появиться всего один эпизод болезненного мочеиспускания. Человек подумает: "Ну все, значит, выздоровел". А на самом деле инфекция просто поднимается выше – в мочеточники и в почки.

Микроб-возбудитель может не внедриться в клетку, а залечь в межклеточном пространстве, тем самым оставаясь невидимым для иммунных клеток. Так процесс перейдет в хроническую форму и, никак себя не проявляя, будет разрушать ткани.

"Даже один эпизод болезненного мочеиспускания лечится не менее двух недель (!) специально подобранными препаратами. Динамику процесса нужно обязательно контролировать по анализам мочи и крови", – предупредила врач.

Цистит-рецидивист

Как правило, частые болезни мочевой системы – это семейное. Структурные особенности стенок мочеточников и мочевого пузыря, их устойчивость к внедрению микробов закладываются внутриутробно по аналогии с родительскими.

Цистит / Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети DALL-E

"Всем пациентам, имеющим по УЗИ структурные изменения органов мочевой системы, рекомендуется раз в полгода, особенно после любых инфекционных заболеваний, даже легкой ОРВИ, контролировать мочу, чтобы вовремя выявить патологический процесс", – советует специалист.

Но главной причиной частых циститов являются не новые эпизоды инфицирования, а обострение хронической патологии, уверена врач:

"Малейшее снижение иммунитета – и болезнь снова проявилась. Кстати, сбои в работе желудочно-кишечного тракта к этому тоже относятся. До 70% процессов иммунной системы находится в кишечнике. Поэтому среди пациентов урологического профиля много людей, страдающих запорами".

Все хуже и хуже

Любой хронический процесс "изматывает" орган, в котором он развивается, снижает его работу.

Мочевой пузырь при хроническом цистите постоянно воспален, его способность сокращаться становится все хуже и хуже. У человека развивается недержание, подтекание мочи.

Едва чихнул – и потекло. Приходится носить памперсы. В противном случае от вас постоянно будет пахнуть туалетом. Наверняка все встречали таких стариков. Принято считать, что это возрастное – но нет. В норме даже у пожилых людей ничего подобного быть не должно.

Хронический цистит опасен и тем, что инфекция может спровоцировать хронический или острый пиелонефрит. А это прямой путь к почечной недостаточности. Почки выполняют роль фильтра в организме, если он не справляется со своей работой, развивается интоксикация, начинают сбоить другие органы, в том числе сердечно–сосудистая система – возникает тахикардия и повышается артериальное давление.

Человека мучает сильная жажда, а жидкость из организма не выводится – начинаются сильные отеки. Кстати, мочегонные средства использовать бесконтрольно нельзя – можно совсем "посадить" почки, предупредила Надежда Текутьева. А тогда единственный выход – пересадка органа. Важно: от острой почечной недостаточности человек может впасть в кому и умереть.

Два пути

Если появились проблемы с мочевой системой, в первую очередь нужно идти к терапевту. Он назначит обследования и при необходимости направит пациента к урологу или нефрологу. Урологи занимаются лечением патологий нижних мочевых путей (пузырь и мочеточники), нефрологи специализируются на терапии непосредственно почек.

Правила ЗОЖ для мочевой системы

Чтобы защитить любимые почки и мочевой в первую очередь нужно укреплять иммунитет. Врач рекомендует: