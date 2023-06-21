Теперь многим маленьким пациентам не только Алтайского края, но и других регионов не придется проходить через открытую операцию

21 июня 2023, 08:00, Александра Черданцева

Машкура и Шукрона Набиевы / Александра Черданцева / amic.ru

Еще вчера все было замечательно, а сегодня ребенка на скорой везут в больницу с острой болью в животе. Пиелонефрит, камень в почках. Нужно или операцию делать, то есть резать малыша, или отправлять в Москву на удаление камня лазером. Перед жительницей Барнаула Машкурой Набиевой, мамой восьмилетней Шукроны, такого выбора не стояло. Ее ребенку удалили камни на новом современном аппарате для контактной литотрипсии. Такой есть только в Краевой детской клинической больнице (Центр охраны материнства и детства) и… на самом деле такой аппарат есть лишь в нескольких регионах России.

Без боли, без шрамов

"У дочери поднялась высокая температура, сильно заболел живот. Мы не знали, что у нее в почках камни. А как узнали, конечно, очень переживали. Но нам сказали, что будет новый аппарат. И все действительно прошло хорошо. Сейчас она себя замечательно чувствует. Огромное спасибо всем врачам и особенно Александру Викторовичу", – рассказала Машкура Набиева.

Александр Викторович Киптилов – заведующий уроандрологическим отделением Центра охраны материнства и детства, главный внештатный специалист краевого Минздрава, детский уролог. Именно он делал операцию Шукроне.

"Девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. С обтурационным пиелонефритом, обусловленным крупным камнем в среднем отделе правого мочеточника. Мы сделали стентирование, дренирование мочевыделительной системы, провели курс антибактериальной терапии. А уже после санации пиелонефрита провели девочке контактную лазерную литотрипсию камня", – рассказал Александр Киптилов.

Проще говоря, у Шукроны Набиевой сначала сняли воспаление, а потом удалили лазером камень без единого разреза. А ведь еще недавно в больнице при таких заболеваниях либо делали открытую операцию, либо отправляли в федеральный медцентр. Например, в Москву. Операция там, кстати, на подобном лазерном оборудовании, бесплатная, но проживание родителя и перелет с ребенком требовали немалых затрат.

Сама Шукрона слишком мала, чтобы все это понять. Но что она точно знает, так это что на ее животе не останется шрама от скальпеля на всю жизнь. Теперь у нее ничего не болит, ничего не беспокоит, она продолжает жить обычной девчачьей жизнью.

















Машкура и Шукрона Набиевы / Александра Черданцева / amic.ru

Что это за аппарат такой?

Это хирургический лазерный аппарат повышенной мощности FiberLace U. Кстати, отечественного производства.

"Он предназначен для фрагментации и дробления даже крупных камней при мочекаменной болезни, а также может резать мягкие ткани. Это очень эффективный инструмент, который позволяет нам быть флагманами в лечении мочекаменной болезни в Сибирском федеральном округе ", – пояснил Александр Киптилов.

Оборудование позволяет повысить качество проведения литотрипсии, минимизировать травматическое воздействие при операции и быстрее отпустить маленьких пациентов домой.

Остатки камней вымываются самостоятельно. А раз нет необходимости резать, то и нет риска повредить ткани и мочевыводящие пути.

"Он ни по каким параметрам не уступает импортным аналогам. Замечательный аппарат. Литотрипсия – это один из наиболее эффективных методов лечения мочекаменной болезни", – добавил главный врач краевого центра охраны материнства и детства Константин Смирнов.









Александр Киптилов с новым аппаратом, на последнем фото также Константин Смирнов и Дмитрий Горбунов / Александра Черданцева / amic.ru

Это первый и пока единственный аппарат в Алтайском крае. Его медучреждению передал ВТБ в рамках своей благотворительной программы "Мир без слез". Уже 20 лет ВТБ закупает в детские больницы по всей России современное медицинское оборудование: более 190 больниц 79 регионов получили разную и такую необходимую медтехнику. Например, только в 2023 году, кроме Барнаула, аппаратура поступит в детские медучреждения Ангарска, Астрахани, Красноярска, Кызыла, Омска, Самары и других городов – всего 16 аппаратов.

"Развитие и поддержка детского здравоохранения – один из важнейших приоритетов работы ВТБ. В рамках благотворительной программы "Мир без слез" банк финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов. Алтайский край уже в четвертый раз вошел в число регионов – участников программы. В этом году мы передаем Краевому центру охраны материнства и детства оборудование, которое поможет оказать высокотехнологичную медицинскую помощь маленьким пациентам и ускорить процесс выздоровления", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Он добавил, что Минздрав региона и учреждения здравоохранения сами выбирают, какое именно оборудование им сейчас нужнее всего.

Дмитрий Горбунов / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Сюда поедут даже дети из других регионов

В детской клинической больнице аппарат использовали уже дважды. Кстати, сегодня пройдет третья операция. По словам Александра Киптилова, в год таких пациентов будет около 45-50 человек. Это примерно 30-40% от всех, кто поступает в больницу с мочекаменной болезнью, просто не всем показана именно операция.

Константин Смирнов говорит, что больных будет даже больше. Клиническая больница будет принимать детей с такими проблемами из соседних сибирских регионов – как минимум из Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей. Да, даже в Новосибирске такого аппарат нет. А еще с Дальнего Востока. И все эти дети теперь не будут вынуждены ехать в Москву.

А учитывая, что число таких пациентов только растет, то новая техника будет востребована.

Кстати, уролого-андрологическое детское отделение в больнице сейчас единственное за Уралом. И Минздрав РФ предложил учреждению создать на его базе уролого-анрологический центр Западной Сибири.

"Коллектив есть, оборудование, в том числе и благодаря нашим друзьям – банку ВТБ, есть. У нас есть все, что нужно для работы. Ждем оформления документов", – отметил Константин Смирнов.

Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению регионального Минздрава Маргарита Федченко добавила, что за последние пять лет в детские поликлиники поступило более 700 единиц дорогостоящей современной медицинской техники. Средства на их покупку были выделены из федерального и регионального бюджетов. А также благотворителями, в числе которых и ВТБ.

Камни появляются по разным причинам. У кого-то есть генетическое предрасположение, а кто-то просто "наелся" солей из воды и пищи. Да-да, медики отмечают, что в воде, которую пьют жители региона, много солей. Еще один провокатор – белковая пища. Особенно в мясе кур – это лидер по продуцированию в организме уратной соли. И сейчас медики говорят о росте количества уратных камней в почках, пациентов с таким недугом становится все больше. А еще камни могут возникнуть на фоне других болезней. Например, ДЦП и сопутствующего ограничения подвижности.