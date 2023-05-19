"Это инициативные люди". Томенко вручил юным активистам паспорта граждан РФ

Ребятам также подарили Конституцию РФ, обложки для паспорта и значки

19 мая 2023, 15:45, ИА Амител

























Томенко вручил паспорта граждан РФ / Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил активистам "Движения первых" паспорта граждан Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документы получили 17 школьников, которым недавно исполнилось 14 лет. Церемония прошла 19 мая – в День детских общественных объединений.

Напомним, "Движение первых" появилось почти год назад по инициативе детей, родителей и наставников – закон о создании молодёжного движения подписали в июле 2022 года.

"Очень рад, что эта инициатива нашла широкий отклик по всему Алтайскому краю, и сегодня здесь присутствуют ребята. Это инициативные люди, которые уже сегодня многое делают, чтобы жизнь вокруг развивалась и двигалась вперёд. Многие являются юнармейцами, волонтёрами Победы, достигают успехов в учёбе, спорте, занимаются разными видами культуры и искусства", – подчеркнул глава региона.

Ребятам также вручили Конституцию России, обложки для паспорта и значки с символикой общероссийского движения.