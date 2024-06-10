"Это кухонные разговоры". Турчак рассказал, планируют ли объединять Алтай

По словам врио главы Республики Алтай, он намерен руководствоваться принципами, которые прописаны в Конституции региона

10 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак опроверг слухи о планах объединения региона с Алтайским краем. Об этом он сообщил журналистам в Горно-Алтайске по итогам своего представления общественности и депутатам, сообщает телеграм-канал "Единая Россия. Официально".

"Это все кухонные разговоры, вбросы в разного рода телеграм-каналы. В Конституции четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться", – подчеркнул Турчак.

Согласно статье 1 Конституции Республики Алтай, регион определяется как равноправный субъект РФ, являющийся ее составной и неотделимой частью. Статус республики может быть изменен только по взаимному согласию Российской Федерации и Республики Алтай в соответствии с федеральным конституционным законом.

Поводом для предположений о готовящемся объединении двух Алтаев стало назначение Турчака врио главы республики. Эксперты уже оценили вероятность такого сценария предположили, когда это может случиться.