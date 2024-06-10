"Это кухонные разговоры". Турчак рассказал, планируют ли объединять Алтай
По словам врио главы Республики Алтай, он намерен руководствоваться принципами, которые прописаны в Конституции региона
10 июня 2024, 15:00, ИА Амител
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак опроверг слухи о планах объединения региона с Алтайским краем. Об этом он сообщил журналистам в Горно-Алтайске по итогам своего представления общественности и депутатам, сообщает телеграм-канал "Единая Россия. Официально".
"Это все кухонные разговоры, вбросы в разного рода телеграм-каналы. В Конституции четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться", – подчеркнул Турчак.
Согласно статье 1 Конституции Республики Алтай, регион определяется как равноправный субъект РФ, являющийся ее составной и неотделимой частью. Статус республики может быть изменен только по взаимному согласию Российской Федерации и Республики Алтай в соответствии с федеральным конституционным законом.
Поводом для предположений о готовящемся объединении двух Алтаев стало назначение Турчака врио главы республики. Эксперты уже оценили вероятность такого сценария предположили, когда это может случиться.
15:11:36 10-06-2024
- "В Конституции четко все прописано." --- Хоть бы о Конституции не вспоминал, ее и так, и едок....
15:20:13 10-06-2024
От объединения проблем больше. Перестройка всего управления. Перекройка денежных потоков. Будут как выигрывшие, так и проигравшие. А проигравших быть не должно. Будет саботаж, стресс. Значит, не будет и объединения.
17:58:25 10-06-2024
Гость (15:20:13 10-06-2024) От объединения проблем больше. Перестройка всего управления.... За объединение никто не может привести здравых доводов. Только фантазии, что чиновников меньше станет, да "теперича заживём - на Ядринцева свет дадут, на Балтийской собаку помоют"
18:06:18 10-06-2024
Гость (17:58:25 10-06-2024) За объединение никто не может привести здравых доводов. Толь... Сдохла собака на Балтийской давно. Ее тупой хозяин в стиралке решил помыть... Где-то даже об этом писали..
20:40:38 10-06-2024
Гость (18:06:18 10-06-2024) Сдохла собака на Балтийской давно. Ее тупой хозяин в стиралк...
Люди погибают и умирают. Никому дела нет. Кобели важнее...
10:26:59 13-06-2024
Гость (20:40:38 10-06-2024) Люди погибают и умирают. Никому дела нет. Кобели важнее.... А где-то рождаются, где-то свадьбы проходят, где-то кто-то в первый класс идет и что?
16:00:03 10-06-2024
Да он сам может не знать пока. Пусть осваивается в регионе, а с Конституцией порешаем, это дело эластичное. Надо объединять.