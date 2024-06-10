Полпред президента в СФО представил Турчака в качестве врио главы Республики Алтай

Анатолий Серышев отметил качества, знания и опыт Андрея Турчака и выразил уверенность, что оправдает доверие президента

10 июня 2024, 13:35, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак прибыл в регион, сообщает РИА Новости.

10 июня полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Турчака депутатам, руководителям органов власти, представителям федеральных ведомств и общественности. Также на церемонии присутствовал бывший глава региона Олег Хорохордин.

Говоря о Турчаке, Серышев отметил его качества, знания и опыт и выразил уверенность, что он сможет "оправдать доверие и выполнить поставленные главой государства задачи по повышению качества и уровня жизни жителей республики".

Турчак, в свою очередь, сказал, что уже шесть раз посещал Республику Алтай и пообещал раскрыть богатый потенциал региона и в скором времени объехать все районы, чтобы ознакомиться с состоянием дел.

Ранее рассказали, что думают жители Республики Алтай о правлении Хорохордина и его уходе, а также чего ожидают от Турчака.