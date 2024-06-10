Полпред президента в СФО представил Турчака в качестве врио главы Республики Алтай
Анатолий Серышев отметил качества, знания и опыт Андрея Турчака и выразил уверенность, что оправдает доверие президента
10 июня 2024, 13:35, ИА Амител
Назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак прибыл в регион, сообщает РИА Новости.
10 июня полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Турчака депутатам, руководителям органов власти, представителям федеральных ведомств и общественности. Также на церемонии присутствовал бывший глава региона Олег Хорохордин.
Говоря о Турчаке, Серышев отметил его качества, знания и опыт и выразил уверенность, что он сможет "оправдать доверие и выполнить поставленные главой государства задачи по повышению качества и уровня жизни жителей республики".
Турчак, в свою очередь, сказал, что уже шесть раз посещал Республику Алтай и пообещал раскрыть богатый потенциал региона и в скором времени объехать все районы, чтобы ознакомиться с состоянием дел.
Ранее рассказали, что думают жители Республики Алтай о правлении Хорохордина и его уходе, а также чего ожидают от Турчака.
13:44:06 10-06-2024
А Греф таксистам Турчака представил?
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Гость (13:44:06 10-06-2024) А Греф таксистам Турчака представил?... одна шайка-лейка.