"Я научилась прощать". Актриса драмтеатра Лена Кегелева о глыбах алтайской сцены

Одна из ведущих актрис драматического театра рассказала, как играла Бабу-Ягу, полюбила кукол и объяснила, зачем артистам поводырь

07 февраля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лена Кегелева занята почти в 20 постановках краевого драматического театра имени Василия Шукшина. В прошлом году она сыграла главную роль в спектакле "Космос", получившем высокие оценки и зрителей, и критики. Amic.ru и Дмитрий Негреев поговорили с Леной Кегелевой о том, как она ещё в школе попала в театральную среду, переиграла всех зверей в ТЮЗе, выступала с кукольными номерами в ресторанах и училась играть на виолончели по заданию режиссёра. А ещё она рассказала об истериках и фильмах Марка Захарова и объяснила, почему в театр ходит больше женщин, чем мужчин. Заодно мы выяснили, почему она не Елена, а Лена.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кто такая Лена Кегелева?

Лена Викторовна Кегелева родилась 21 февраля 1975 года в Барнауле. В 1996 году окончила Алтайский государственный институт искусств и культуры (курс Владимира Марина и Геннадия Старкова). Работала в Молодёжном театре Алтая, в Алтайском государственном театре кукол "Сказка". С 2006 года в труппе Алтайского краевого драматического театра им. В.М. Шукшина.

"У нас в городе была целая театральная школа"



– Вы выпускница первого актёрского курса Алтайского института культуры. Не страшно было поступать? Для института ведь это было новое дело, неизвестно, получится оно или нет.

– Слушайте, в таком возрасте вряд ли чего боишься. И я уже была в этой театральной среде. Вы слышали о театральной школе Свободной? (Свободная Ирина Николаевна, 1952 – 2013 гг. Режиссёр, театровед, историк театра. В 1987 – 1991 гг. работала художественным руководителем Театральной школы-студии "Дебют" при ДК "Химволокно", – прим. ред.) У нас в городе была целая театральная школа, я два года в ней училась. В ней педагогами были актёры из театров, режиссёры, которые в институте культуры занятия проводили. Поэтому я уже была в этой среде, я жила там и многих знала.

– Какие спектакли там ставили?

– Первый спектакль был пластический – "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" (по одноимённой книге Ричарда Баха, 1970 год, – прим. ред.). С нами тогда работали ребята из томского пластического театра, преподавали пластику и балет и потом с нами ставили спектакль.

– Не было желания поехать поступать куда-нибудь в Москву, в ГИТИС, например, или в театральное училище?

– А мы ездили. Мы думали, что училище – это если после восьмого класса. Вот после восьмого класса мы ездили поступать и в "Щуку" (Театральное училище им. Бориса Щукина, сейчас театральный институт, – прим. ред.), и в "Щепку" (Высшее театральное училище (институт) им. Михаила Щепкина, – прим. ред.). Нам там говорили: только подрастите, пожалуйста.

Фото: Алтайский театр драмы

– А как вы попали в театральную жизнь?

– Из театрального кружка в школе. Ланскова Нелли Николаевна вела. Она мне прививку поставила – любовь к театру.

– Что в школе ставили?

– Сказки. И взрослые, конечно, были спектакли, "До третьих петухов" Шукшина. Я Бабу-Ягу играла, потом дочку Бабы-Яги.

"В ТЮЗе всё зверьё переиграла"



– Вы до драмтеатра работали в ТЮЗе и в театре кукол. В какой последовательности?

– Сначала в кукольном театре.

– У вас как в школе в советское время получилось – октябрята, пионеры, комсомол. Расскажите.

– Да-да-да! В ТЮЗе всё зверьё переиграла. (Смеётся.)

В институте куклам нас не обучали. Я случайно попала в кукольный театр. Когда мы окончили институт, мы, естественно, прослушались и в ТЮЗ, и в драму. Многих наших взяли, но я не попала. Мы организовали тогда театр "Подвал", и я целый год работала в "Подвале", пока не пришёл Виндерман (Роман Михайлович Виндерман, 1945 – 2001 гг. Заслуженный деятель искусств России. В 90-х годах был художественным руководителем Алтайского государственного театра кукол "Сказка", – прим. ред.), известный режиссёр-кукольник, на наш спектакль. Он сразу трёх человек взял в куклы, и мы пять лет там работали.

Я очень полюбила куклы. Настолько полюбила, что я их стала сама делать. Ростовые делала, планшетные, перчаточные, тростевые. Я научилась этому всему, начиная с папье-маше, с лепки лица из пластилина. Я даже могу вам принести, здесь марионетка есть. Сейчас принесу, секунду. Вот индийская кукла-перевёртыш, там внизу мужчина.

Я стала с ними номера делать, выступала в ресторанах. Потом сделала целую программу из кукольных номеров.



Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Всегда должен быть поводырь"



– А сколько вы работали в ТЮЗе?

– Тоже года четыре-пять, пока Золотарь (Владимир Александрович Золотарь в 2002 – 2008 годах был главным режиссёром Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, – прим. ред.) сюда не позвал. Он человек такой театральный, из театра не вылезал. Он здесь тренинги проводил. Помимо того, что спектакли ставил, он готовил труппу, единомышленников.

– Что это были за тренинги?

– Разные. Один из них – нужно было почувствовать человека в пространстве. Тебе завязывают глаза, а ты должен найти партнёра. Не слыша его, не видя, должен его почувствовать. Чтобы почувствовать, нужно энергетически настроиться на партнёра.

– Перевоплощение – это талант или этому можно научиться?

– Этому можно научиться, но качество будет разное. Всегда отличишь талантливого человека. Но и школа должна быть.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– После Золотаря были главные режиссёры?

– Главных не было, ведущие были, Феодори (в действительности Роман Николаевич Феодори недолго (2010 – 2011 гг.) был последним главным режиссёром Алтайского драматического театра, – прим. ред.).

– Это как-то отражается на труппе?

– Конечно. Всегда должен быть поводырь. Иначе всё разваливается, не бывает театра без режиссёра.

"Здравствуй, Жанна, Новый год!"



– Я знаю, что вы себя в режиссуре пробуете. Когда поставили первый спектакль?

– В 2013 году была первая постановка, вечерний Новый год для взрослых на большой сцене. "Здравствуй, Жанна, Новый год!". Понимаете стилистику? (Смеётся.) И с этого года я каждый год делала новые вечерники для взрослых. Ещё у меня идёт вот уже шесть лет в репертуаре "Танго длиною в жизнь".

– "Концертик № 22" – это ваше начинание?

– Нет, это Таня Данильченко. Она стихи написала и попросила: Лена, помоги, я хочу сделать концерт. Это совместная работа: сочиняли вдвоём, выступаем вдвоём. Мы его показали в рамках фестиваля, а директор оставила его в репертуаре. 1 февраля в репертуаре театра он был как премьерный.



Фото: Алтайский театр драмы Фото: Алтайский театр драмы

"Женщины любят выгулять себя"



– Среди зрителей в театре основная масса – женщины. Как вы считаете, почему?

– Видимо, у мужчин другие интересы – рыбалка, охота, компьютеры. Женщины любят выгулять себя, новые платья. Мужчина же не будет этим заниматься. Это какая-то женская среда – театр, концертные залы.

– А вы сама ходите в театр?

– Нет, не хожу. Редко получается. Последний раз была, когда давали "Марьино поле" (спектакль Молодёжного театра Алтая по пьесе Олега Богаева, – прим. ред.). Когда фестивали – вырываешься, тебе специально график так строят, что ты можешь посмотреть некоторые вещи.

"Я их пересматриваю, как Библию читаю"



– У вас есть любимые режиссёры, актёры, спектакли?

– Фоменко (Пётр Наумович Фоменко, 1932 – 2012 гг., режиссёр театра и кино, художественный руководитель московского театра "Мастерская Петра Фоменко", народный артист РФ, – прим. ред.). Мне очень нравятся фильмы Захарова (Марк Анатольевич Захаров, 1933 – 2019 гг., режиссёр театра и кино, художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола, народный артист СССР, режиссёр-постановщик фильмов "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона" и другие, – прим. ред.). Я их пересматриваю, как Библию читаю.



Фото: Алтайский театр драмы

"Я пошла в музыкальную школу, в первый класс"



– Актёр – это тяжёлая работа?

– В каком-то плане да. Она и мучительная, когда у тебя что-то не получается, из тебя вытягивают это. Бывает с истериками, но дома. Я не привыкла показывать свои эмоции режиссёру или труппе, чтобы меня при всех как-то вывернуло наизнанку. Дома всё переживу, а сюда приду: кто на новенького?!

И физически бывает сложно. Вот заставил меня режиссёр играть на виолончели.

– Имитировать?

– Нет, играть! Я пошла в музыкальную школу, в первый класс. Я играю в спектакле "За двумя зайцами" на виолончели. Естественно, я не талантливо это делаю. Но там и не нужно, чтобы я хорошо играла. Мелодию выучила за месяц. И другие мелодии стала играть для себя, чтобы не паниковать.

У нас "Алису в Зазеркалье" поставили, там Татьяна Данильченко на аккордеоне играет, она никогда не брала аккордеон. Тоже за месяц научилась. Анюта Кушнир – на барабанах, никогда этого не делала в жизни. Режиссёр захотел, чтобы был ансамбль.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Можете описать своё состояние после спектакля?

– Оно разное бывает. Бывает, ты просто удовлетворение получил от того, что ты выложился, а энергия к тебе повернулась зрительская, зрительские симпатии. Когда ты видишь, люди браво кричат и смотрят тебе в глаза, это очень сильно чувствуется. Особенно на экспериментальной сцене ты глаза видишь зрителей. На основной сцене я долго привыкала к амфитеатру.

"Есть такие придурки, которые могут пробить"



– У вас в ВК есть такой пост: "Есть три ловушки, которые воруют радость и мир: сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее". Вы сама в эти ловушки попадаете?

– Естественно, каждый человек попадает. Я просто заставляю себя бороться с этим. Принял, дальше пошёл. Душевное равновесие очень важно для человека, иначе тебя просто на куски разорвёт. Не только в нашей профессии, во многих профессиях одеяло тянут на себя многие люди. Если к этому философски не относиться, можно стать психическим инвалидом.

Ты что-то построишь, кто-то сломает. Всё равно строй! Если это было очень важно, то можно и повторить, ещё раз заново это построить. Даже отношения.

Фото: Алтайский театр драмы Фото: Алтайский театр драмы

– Ещё я прочитал у вас в ВК: "Меня долбали, долбают и будут долбать. Придурки, я непробиваемая!" Вы правда непробиваемая?

– Почему? Есть такие придурки, которые могут пробить. Но опять же, я могу над этим погоревать день-два, а потом… Я научилась – сама, никто меня этому не учил – прощать. От этого легче становится. Что бы тебе человек ни сделал, легче всего простить. Если кто-то это понимает, тому, мне кажется, будет легко, как и мне. Потому что если злобу затаить – тебя выжжет изнутри.

"Я вне конкуренции"



– Разговаривал с журналистами, которые в театральной жизни разбираются немножко получше меня. Есть такое мнение, что в драмтеатре преобладают мужские спектакли, и актёры-мужчины роль получат всегда, а актрисам получить роль сложнее. Это правда?

– Да, согласна. Но прошлый сезон был женский. Во всех премьерах были женские главные роли. У меня – "Космос", у Насти Дунаевой – "Трильби", у Ани Бекчановой – "Дни нашей жизни", "Антигона". Ну а так, да, мужчины более востребованы в театре, нежели женщины.

– То есть конкуренция?

– Женская? В моём возрасте здесь нет актрис. Есть младше намного и старше. Я вне конкуренции. (Смеётся.) Я какую-то свою нишу заняла и хорошо в ней, уютно и удобно.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Таких уже не делают"



– Кто из патриархов алтайской драмы вам вспоминается?

– Самохвалов (Алексей Николаевич Самохвалов, 1922 – 2017 гг., заслуженный артист РСФСР, – прим. ред.). Он у нас был куратором на первом актёрском курсе. Глыба такая. Он приходил на показы, разговаривал с нами, потом сказку поставил детскую про грибы. Света Петровна Талалаева (1927 – 2013 гг., народная артистка России, – прим. ред.). Мне повезло с ними поиграть ещё, я их застала.

У нас маститые такие актёры – Обухов (Георгий Тихонович Обухов, народный артист РФ, – прим. ред.), Царинина (Надежда Павловна Царинина, заслуженная артистка РФ, – прим. ред.), Мирошниченко (Николай Александрович Мирошниченко, заслуженный артист РФ, – прим. ред.). Эксклюзив! Таких уже не делают. Когда мы дорастём до них? Вот уйдут они, и кто будет играть? Я их глыбами называю. Выходя на сцену, они собирают всю энергию зрительскую. Вышел на сцену, ему и делать ничего не надо. Он уже прожил это много раз в стенах этого театра.



"Света Петровна прима такая была"



– Театр – это просто ваша работа или жизнь?

– Это жизнь. Я работой это не считаю. Без этого я не смогла бы дышать. Это воздух.

– Вы в обыденной жизни играете?

– Когда я куда-то попадаю в компанию, если не сказать, что я актриса, никто и не поймёт. Все даже удивляются. Я простой человек.

– А вас узнают на улице?

– Да, я от этого даже неловкость какую-то испытываю. Человек в автобусе начинает улыбаться, ты думаешь, что-то с тобой не так, что-то надо поправить. А он: "Видел вас в спектакле".

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Я когда-то очень давно видел, как Талалаева на рынке выбирала мясо. Впечатление, что это был какой-то этюд.

– Она могла. Света Петровна прима такая была, она в жизни себя так вела. Мы как-то ей ремонт делали с девчонками, она что-то жарила на кухне – просто богиня.

"С этим и мучаюсь"



– Последний вопрос. Почему вы Лена?

– Это я в спектакле сегодня буду рассказывать. Папа пьяный был, пришёл в паспортный стол, заставил паспортистку написать не Елена, а Лена. Я просто не знаю, как он мог её заставить: раньше же всё было по-правильному, коммунизм. Потом придумали легенду, что меня назвали в честь сибирской реки. Не будешь же каждому объяснять там, где ты оформляешь документы.

– Я думал, что это дань какой-то моде.

– Нет! С этим и мучаюсь.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ранее прима Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева рассказала amic.ru, как вместо Лондона приехала в Барнаул и не пожалела, как варит кубанский борщ, воспитывает троих детей и мечтает сыграть Кармен.