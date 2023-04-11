Это не снег. Как выглядят сёла на Камчатке, которые засыпало пеплом вулкана Шивелуч

Пеплопад на полуострове стал сильнейшим за последние 60 лет

11 апреля 2023, 14:22, ИА Амител

В ночь на 11 апреля на Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту около 20 километров. Пеплопад прошёл в трёх посёлках Усть-Камчатского и ряде населённых пунктов Мильковского района Камчатского края, сообщает "Коммерсант".

"Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах – наиболее близко расположенном к Шивелучу населённом пункте – последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см, и пеплопад продолжается", – сообщил изданию директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Вулкану присвоен наивысший, "красный" код авиационной опасности. Подробнее в нашем видео.