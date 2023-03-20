Учёные показали, как изменилась Земля за 100 млн лет

Австралийцы представили самую подробную модель геологических изменений Земли

20 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Скрин из видео

20 марта в мире отмечается День Земли. Праздник, призванный привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома. Дата в конце марта выбрана не случайно – на это время выпадает день весеннего равноденствия: планета меняет свой биологический ритм и переходит на новый виток своего развития.

Как раз к этим датам учёные из Сиднейского университета представили подробную модель геологических изменений Земли за последние 100 млн лет. Два ролика появились на официальном YouTube-канале учебного заведения.

На видео показали, как менялся в течение этого времени ландшафт: движение рек и тектонических плит, изменение уровня Мирового океана.

Учли также климат и различные природные явления, такие как, например, извержение вулканов или землетрясения. Изменения рассчитывали несколько сотен компьютерных процессоров.