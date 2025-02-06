"Это необходимость!" Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь

Лидер ЛДПР предложил казнить не только убийц, но и коррупционеров

06 февраля 2025, 17:43, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь. Его слова передает Telegram-канал партии.

Слуцкий подчеркнул, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил, что этот запрет был введен без учета мнения граждан и требований уголовного законодательства.

"Вот только что всю страну потрясло жестокое убийство семилетнего Данилы в Калининградской области. Там местный нелюдь забил до смерти своего пасынка из-за отказа делать зарядку. И что, позволить ему отделаться 8-10 годами на зоне? Спросите любого россиянина, и он ответит, что таким не место на земле", – заявил он.

Лидер ЛДПР также отметил, что социологические опросы неизменно демонстрируют поддержку смертной казни среди россиян, особенно после трагедии в "Крокус Сити Холле".

По мнению Слуцкого, содержание особо опасных преступников за счет налогоплательщиков – это недопустимо. Он также напомнил о преступлениях украинских военных, заявив, что подобные действия должны караться по аналогии с Нюрнбергским процессом.

"Нужно действовать в традициях Нюрнбергского суда и процессов над нацистами, когда предшественников украинских военных преступников казнили в установленном порядке, и сейчас люди нам только спасибо скажут", – сказал лидер ЛДПР.

Кроме того, он подчеркнул, что Владимир Жириновский предлагал распространять высшую меру наказания на коррупционеров и лиц, незаконно вывозящих из страны значительные суммы – от одного миллиарда рублей.