"Это необходимость!" Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь
Лидер ЛДПР предложил казнить не только убийц, но и коррупционеров
06 февраля 2025, 17:43, ИА Амител
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь. Его слова передает Telegram-канал партии.
Слуцкий подчеркнул, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил, что этот запрет был введен без учета мнения граждан и требований уголовного законодательства.
"Вот только что всю страну потрясло жестокое убийство семилетнего Данилы в Калининградской области. Там местный нелюдь забил до смерти своего пасынка из-за отказа делать зарядку. И что, позволить ему отделаться 8-10 годами на зоне? Спросите любого россиянина, и он ответит, что таким не место на земле", – заявил он.
Лидер ЛДПР также отметил, что социологические опросы неизменно демонстрируют поддержку смертной казни среди россиян, особенно после трагедии в "Крокус Сити Холле".
По мнению Слуцкого, содержание особо опасных преступников за счет налогоплательщиков – это недопустимо. Он также напомнил о преступлениях украинских военных, заявив, что подобные действия должны караться по аналогии с Нюрнбергским процессом.
"Нужно действовать в традициях Нюрнбергского суда и процессов над нацистами, когда предшественников украинских военных преступников казнили в установленном порядке, и сейчас люди нам только спасибо скажут", – сказал лидер ЛДПР.
Кроме того, он подчеркнул, что Владимир Жириновский предлагал распространять высшую меру наказания на коррупционеров и лиц, незаконно вывозящих из страны значительные суммы – от одного миллиарда рублей.
"У ЛДПР позиция не изменилась", – подчеркнул Слуцкий.
17:57:17 06-02-2025
Всех неугодных объявить врагами и хлопнуть типа по закону?
18:19:23 06-02-2025
Гость (17:57:17 06-02-2025) Всех неугодных объявить врагами и хлопнуть типа по закону? ... Да не. Для этих и так есть способы.
18:01:48 06-02-2025
коррупционеры-то откупятся
18:03:45 06-02-2025
Если за взяточничество казнить, то страна останется без чиновников, ибо кто же из них не мздоимец!?
18:20:39 06-02-2025
Гость (18:03:45 06-02-2025) Если за взяточничество казнить, то страна останется без чино... Трамп 2 миллиона чинуш уволил... И без них еще лучше будет..
18:55:09 06-02-2025
Гость (18:20:39 06-02-2025) Трамп 2 миллиона чинуш уволил... И без них еще лучше будет..... ему импичмент а следом Гражданская Война, так что не переживай за ту странную компанию
19:43:59 06-02-2025
Гость (18:55:09 06-02-2025) ему импичмент а следом Гражданская Война, так что не пережив... Импичмента не будет - ты в этом убедишься. Уменьшит распыление денежек в никуда. Уменьшит инфляцию.
20:15:50 06-02-2025
Гость (18:55:09 06-02-2025) ему импичмент а следом Гражданская Война, так что не пережив...
никакого там импичмента не будет. один какой-то бузотёр в конгрессе объявился, ему мигом объяснят как мир устроен.
там все демократы уже шёлковые и по струнке ходят. не надо питать иллюзий на тему гражданской войны в США.
20:13:58 06-02-2025
Гость (18:03:45 06-02-2025) Если за взяточничество казнить, то страна останется без чино...
А те, кто взятки дают - они как? Неуиноуатые, да?
18:47:01 06-02-2025
Ну нет, могут пострадать невиновные
20:16:33 06-02-2025
Гость (18:47:01 06-02-2025) Ну нет, могут пострадать невиновные ...
такой аргумент подходит под любую статью уголовного кодекса. давайте всё отменим
19:40:55 06-02-2025
Слуцкий, не далекий человек. Придут на смену товарищи и почистят врагов народа, им не надо будет мораторий отменять.
19:58:00 06-02-2025
Спросите любого россиянина, и он ответит, что таким не место на земле==== Совершенно верно.!! Пора давно ввести смертную казнь. Педофилы, маньяки, преступления украин.военных и т.д.
13:32:45 07-02-2025
Гость (19:58:00 06-02-2025) Спросите любого россиянина, и он ответит, что таким не мест... Только педофилия должна быть доказана а не так показала личинка пальчиком шутки ради и дяди нет
20:07:34 06-02-2025
«Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»
20:40:16 06-02-2025
Ну все ща депутаты на очко присядут и нечистые на руку тоже, про убийц верно подмечено отнял жизнь отдай свою, лишь бы за педофилию не казнили а то знаете ли любят у нас мужиков оболгать, вот так начнут убирать неугодных.
С другой же стороны меры надо применять и против тех кто на людей клевещет, к примеру оболгала малолетка мужика мол якобы приставал хотя на самом деле не было и все мелочь за клевету привлечь.
09:30:30 07-02-2025
Судебные ошибки неизбежны, а жизнь уже не вернуть.
09:34:52 07-02-2025
ППШариков (09:30:30 07-02-2025) Судебные ошибки неизбежны, а жизнь уже не вернуть.... "В 1922 году в СССР могли расстрелять за неисполнение обязательств по договору, в 1960 – за мародерство, в 1962 – за взяточничество. С 1962 по 1989 год было вынесено 24 422 смертных приговора, большинство из которых приведены в исполнение."
09:58:07 07-02-2025
Musik (09:34:52 07-02-2025) "В 1922 году в СССР могли расстрелять за неисполнение обязат... Думаете невинных не стреляли?
10:47:58 07-02-2025
ППШариков (09:30:30 07-02-2025) Судебные ошибки неизбежны, а жизнь уже не вернуть.... Глобально (и цинично), небольшой % ошибок неизбежен и не так уж критичен для общества. Но только пока он небольшой. Если же смотреть на то, как сейчас система правосудия работает - диаспоры своих отмазывают, дела получают ход только от пинка Быстрыкина, и т.п., то под сей каток как раз массово могут попасть не те, кто заслуживает.
11:30:41 07-02-2025
Гость (10:47:58 07-02-2025) Глобально (и цинично), небольшой % ошибок неизбежен и не так... Этот небольшой %, чья то жизнь, вполне возможна ваша...
14:10:20 07-02-2025
ППШариков (11:30:41 07-02-2025) Этот небольшой %, чья то жизнь, вполне возможна ваша...... возможно и моя. не то чтобы великая потеря
10:17:29 07-02-2025
Под себя копает