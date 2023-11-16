Это происходит с мужиками после 40. Откровенная беседа с блогером Алесей Петровной

Известная блогер и писательница Алеся Казанцева больше всего боялась выступать в родном Барнауле. Зря – земляки ей очень обрадовались

16 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Ее считают феноменом отечественной литературы, среди ее горячих поклонников – Юлия Меньшова и Дмитрий Нагиев. Но сама категорически отказывается называть себя писателем. Она родилась в Рубцовске, выросла в Барнауле и уверена, что это – ее привилегии, которые недоступны "настоящим москвичам". В "Переговорке" на amic.ru – блогер Алеся Казанцева, которая сейчас путешествует по городам страны, выступая со стендапами. Говорит, что больше всего боялась выступать в Барнауле, в котором прожила полжизни. Поговорили откровенно о "конченых дебилах" и что происходит с мужчинами после сорока, а также как номер телефона Алеси показали на всю страну в фильме "Ночной дозор".

Кто в "Переговорке"



Алеся Казанцева блогер, журналист, писатель.



Родилась 3 февраля 1980 года в городе Рубцовске. Окончила Алтайский государственный университет по специальности журналист. В двадцать лет переехала в Москву. Работала в издании "Индустрия рекламы". Вскоре перешла в компанию "Базелевс". С 2007 года работает вторым режиссером на съемках фильмов и сериалов и рекламных роликов.



Популярность к Алесе пришла благодаря личному блогу в ЖЖ под именем Алеси Петровны, который входил в топ-3. Заметки из блога легли в основу сборников рассказов "Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно", "Было такое" и "Жизнь и удивительные приключения Алеси Петровны, рассказанные ею самой: записки из ЖЖ".

Сейчас Алесю можно читать в Телеграме, где у нее более 80 тысяч подписчиков.01:15 О чем "врет" "Википедия", да и другие тоже.

01:48 "Ты в Барнауле из Барнаула". С каким настроением Алеся выступает в Москве, в регионах. И почему боялась родного города.

03:59 О том, как появился тот самый знаменитый блог Eprst2000, а потом книга. И почему все еще нет второй книги.

07:11 Правда ли, что все, о чем пишет Алеся, происходило с ней на самом деле? "Например, Барнаул", – Казанцева рассказывает, как с ней вот сейчас в родном городе случилось то, чего больше не было нигде и никогда.

09:31 О том, как номер телефона Алеси показали на всю страну в фильме "Ночной дозор" и что было дальше.

11:22 Почему Дмитрий Нагиев назвал Алесю "Довлатовым в юбке".

12:40 Что происходит с мужчинами после 40 лет. А с женщинами это же происходит позже.

13:18 "Дураки". Почему истории Казанцевой до сих пор не экранизировали

14:26 "Если бы вы знали, какой он конченый дебил!" С кем из актеров интересно работать, а с кем – неприятно.

17:34. "Москва – это другое государство. Оно не относится к России", – рассказывает Казанцева то, о чем все уже догадываются. Но сейчас есть и другие города-государства. О том, какие из них обязательно нужно посетить.

18:30 "Это моя привилегия – то, что я из Рубцовска и Барнаула". Насколько просто или тяжело сродниться с Москвой.

19:43 "Я без чувства юмора". От чего защищает ирония Алесю Казанцеву и что она делает, когда на душе плохо.

21:47 "Фантастически интересные проекты", которыми сейчас занимается Казанцева.

22:50 "Я хочу внутрь этой песни". Зачем Казанцева из каждого города, в котором побывала, собирает камни. И при чем тут пролив Лаперуза.