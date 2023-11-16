Это происходит с мужиками после 40. Откровенная беседа с блогером Алесей Петровной
Известная блогер и писательница Алеся Казанцева больше всего боялась выступать в родном Барнауле. Зря – земляки ей очень обрадовались
16 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Ее считают феноменом отечественной литературы, среди ее горячих поклонников – Юлия Меньшова и Дмитрий Нагиев. Но сама категорически отказывается называть себя писателем. Она родилась в Рубцовске, выросла в Барнауле и уверена, что это – ее привилегии, которые недоступны "настоящим москвичам". В "Переговорке" на amic.ru – блогер Алеся Казанцева, которая сейчас путешествует по городам страны, выступая со стендапами. Говорит, что больше всего боялась выступать в Барнауле, в котором прожила полжизни. Поговорили откровенно о "конченых дебилах" и что происходит с мужчинами после сорока, а также как номер телефона Алеси показали на всю страну в фильме "Ночной дозор".
Кто в "Переговорке"
Алеся Казанцева блогер, журналист, писатель.
Родилась 3 февраля 1980 года в городе Рубцовске. Окончила Алтайский государственный университет по специальности журналист. В двадцать лет переехала в Москву. Работала в издании "Индустрия рекламы". Вскоре перешла в компанию "Базелевс". С 2007 года работает вторым режиссером на съемках фильмов и сериалов и рекламных роликов.
Популярность к Алесе пришла благодаря личному блогу в ЖЖ под именем Алеси Петровны, который входил в топ-3. Заметки из блога легли в основу сборников рассказов "Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно", "Было такое" и "Жизнь и удивительные приключения Алеси Петровны, рассказанные ею самой: записки из ЖЖ".
Сейчас Алесю можно читать в Телеграме, где у нее более 80 тысяч подписчиков.01:15 О чем "врет" "Википедия", да и другие тоже.
01:48 "Ты в Барнауле из Барнаула". С каким настроением Алеся выступает в Москве, в регионах. И почему боялась родного города.
03:59 О том, как появился тот самый знаменитый блог Eprst2000, а потом книга. И почему все еще нет второй книги.
07:11 Правда ли, что все, о чем пишет Алеся, происходило с ней на самом деле? "Например, Барнаул", – Казанцева рассказывает, как с ней вот сейчас в родном городе случилось то, чего больше не было нигде и никогда.
09:31 О том, как номер телефона Алеси показали на всю страну в фильме "Ночной дозор" и что было дальше.
11:22 Почему Дмитрий Нагиев назвал Алесю "Довлатовым в юбке".
12:40 Что происходит с мужчинами после 40 лет. А с женщинами это же происходит позже.
13:18 "Дураки". Почему истории Казанцевой до сих пор не экранизировали
14:26 "Если бы вы знали, какой он конченый дебил!" С кем из актеров интересно работать, а с кем – неприятно.
17:34. "Москва – это другое государство. Оно не относится к России", – рассказывает Казанцева то, о чем все уже догадываются. Но сейчас есть и другие города-государства. О том, какие из них обязательно нужно посетить.
18:30 "Это моя привилегия – то, что я из Рубцовска и Барнаула". Насколько просто или тяжело сродниться с Москвой.
19:43 "Я без чувства юмора". От чего защищает ирония Алесю Казанцеву и что она делает, когда на душе плохо.
21:47 "Фантастически интересные проекты", которыми сейчас занимается Казанцева.
22:50 "Я хочу внутрь этой песни". Зачем Казанцева из каждого города, в котором побывала, собирает камни. И при чем тут пролив Лаперуза.
10:02:00 16-11-2023
У меня тоже однокласник писатель стал. Даже ксиву получил "Чрен Союза Писателей РФ" Мы с ним бухаем.
10:45:02 16-11-2023
Гость (10:02:00 16-11-2023) У меня тоже однокласник писатель стал. Даже ксиву получил "Ч... Щас, все писатели (с) Я шагаю по Москве
13:22:57 16-11-2023
Гость (10:02:00 16-11-2023) У меня тоже однокласник писатель стал. Даже ксиву получил "Ч... да липовая ксива то была а ты и повелся
11:03:39 16-11-2023
Не читал и не смотрел, но осуждаю
11:42:34 16-11-2023
Может не с мужиками,а с мужчинами?Писатель же вроде..
12:56:18 16-11-2023
Гость (11:42:34 16-11-2023) Может не с мужиками,а с мужчинами?Писатель же вроде..... Вот я тоже так подумала. Интересно, если бы речь пошла о женщинах, заголовок бы звучал как: "Что происходит с бабами..."?
11:58:53 16-11-2023
Ну вот откуда Алесе петровне знать, что происходит с мужиками?😁
14:19:32 16-11-2023
Гость (11:58:53 16-11-2023) Ну вот откуда Алесе петровне знать, что происходит с мужикам... Это примерно то же самое, как по радио КП.РУ женщина рассказывает, что когда мужчина употребляет "Секрет императора" , как здОрово мужчине, какое он получает наслаждение, и вообще у него всё стояком, отлично.
12:42:44 16-11-2023
Алеся позвонила?
15:22:10 16-11-2023
Не читала. Даже не знала, что есть книга. Вообще не помнила про этого человека - а ведь мы учились в одной параллели в универе. Посмотрела "Переговорку" - фуууууу: ну что это за кривлянья, вообще не естественно, "не верю!" - первые мысли такие были. Но - любопытство это тоже самородство, отличительная черта журналистов, иначе, как ты будешь рассказывать о том, чего сам не знаешь. В общем, нашла в интернете отрывки из "...одевайся, там холодно". Алеся - это очень...тепло. А фраза " я сбежала из своего маленького города только потому, что там было хорошо. А мне надо, чтобы плохо" - вообще про меня. Хотя Я трусливо не сбежала, так и живу в маленьком городе, потому что - хорошо. А надо было сбежать - чтобы плохо. Есть такие люди, которым плохо, когда хорошо. спасибо тебе за рефлексию)
15:47:58 16-11-2023
Я своего рода тоже .....писатель.
19:34:22 16-11-2023
Мужик - Баба Мужчина - Женина
22:13:41 16-11-2023
Что-то я не видел ни в одном издании Рубцовска журналистку Алесю Казанцеву... Хотя, в 2002 я оттуда уже съехал...
22:45:39 16-11-2023
один взгляд - и все понятно
19:10:12 23-11-2023
какой рубцовск - такие и писатели....
11:20:17 30-11-2023
Классная!