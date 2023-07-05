Жители ближайших домов опасаются, что многоэтажка доставит им проблемы и неудобства

05 июля 2023, 09:00, ИА Амител















































Проект ЖК на ул. Сухэ-Батора, 39 / Источник: "Архи Групп"

В "обжитом" микрорайоне Барнаула – на Сулиме – готовятся возвести 16-этажный дом на 225 квартир. В нем будут также помещения общественного назначения и подземный паркинг. Участок застройки был разыгран на торгах осенью 2022 года, где его арендовала компания "Алгоритм". На градсовете, который прошел 4 июня, девелопер представил проект ЖК.

Слиться с кварталом

Дом возведут на ул. Сухэ-Батора, 39 (пересечение с ул. Панфиловцев). В здании появятся две секции, в каждой – по два лифта и одной лестничной клетке. Подземная автостоянка на 78 машино-мест находится под двором, еще 40 парковок, согласно эскизам, размещены на территории дома.

Во дворе проектировщики расположили детские, игровые, спортивные площадки, зоны для отдыха. Также будет выполнено озеленение: высажены кустарники и многолетние деревья.

Проект ЖК на ул. Сухэ-Батора, 39 / Источник: "Архи Групп"

Фасад дома запроектирован в современном стиле: применены спокойные, натуральные тона. Это, по словам докладчика, представителя компании "Архи Групп", позволяет ему органично вписаться в существующую застройку.

"В отделке фасадов используются фиброцементные плиты в белых и бежевых тонах, а также бетонная плитка под кирпич в темно-графитном цвете. Входы в помещения общественного назначения выделены конструктивно и отделочными материалами – фактурой дерева светло-бежевого цвета. Вертикальные ниши между окнами на фасаде отделаны линеарными панелями темно-графитного цвета", – отметил докладчик.

Недовольные соседи

Члены градсовета обратили внимание, что на участке, где запроектирован дом, есть перепад рельефа до двух метров. Однако в проектной документации эта особенность никак не отражена. Докладчик пояснил: здание и парковка на его территории действительно находятся на разных уровнях и их соединит лестница.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников сообщил, что жители ближайших домов недовольны планируемой стройкой.

Их тревожит перенаселение квартала и планируемые работы по обустройству фундамента ЖК, которые потенциально могут навредить существующим домам.

"Микрорайон построен по проекту застройки советского времени, когда нормы, экономика строительства, в том числе плотность населения, строго соблюдались. Проводился ли анализ плотности населения существующего микрорайона? До какой степени он может уплотняться? Обосновывались ли объемы строительства?" – спросил Четошников.

Представитель компании "Алгоритм" ответил, что участок приобретен на аукционе, а потому норматив плотности населения должны были просчитать сами чиновники:

"Анализ до проработки участка не проводился, потому что предполагается, что при выставлении на аукцион параметры определяются органами, которые его готовят. Мы его приобрели. В рамках разработки проектной документации будем добавлять разделы, которые касаются геотехнического мониторинга, учитывать все зоны влияния, требования, на которые они распространяются".

Ответы на вопросы

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев отметил, что вдоль ул. Панфиловцев есть аллея, которая попадает под снос при строительстве доме. Поэтому застройщик должен выполнить компенсационное озеленение: высадить столько же деревьев, сколько он вырубил.

Представитель "Алгоритма" заявил, что этот вопрос компания сейчас прорабатывает.

"Направлено обращение в уполномоченный комитет по благоустройству для определения возможных вариантов площадок для осуществления компенсационного озеленения в границах квартала", – сказал он.

Проект ЖК на ул. Сухэ-Батора, 39 / Источник: "Архи Групп"

Во время обсуждения члены комиссии раскритиковали отсутствие в проекте многих технико-экономических показателей. Без них градсовет отказался принимать эскизы и отправил документ на доработку.

"Объект будет находиться под пристальным вниманием жителей ближайших домов, под микроскопом, наверняка поступят еще обращения. Поэтому обоснования объемов строительства должны быть железобетонными. Плотность населения должна скрупулезно посчитана и обоснована, на каждый вопрос должен быть получен ответ", – резюмировал Виктор Четошников.