Известный барнаульский фотограф проведет новую выставку снимков диких животных

Евгений Борисов путешествует по миру в поисках уникальных фотографий

20 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Работы барнаульского фотографа Евгения Борисова

Уникальная выставка работ известного фотографа, путешественника Евгения Борисова пройдет в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках создания арт-пространства академии в Барнауле.

Работы Евгения Борисова сейчас украшают две локации Алтайского филиала академии. Большая экспозиция с природными красотами Алтая представлена на втором этаже корпуса А. Также его работы с изображением животных в дикой природе размещены на стенах второго этажа корпуса С.

Евгений Борисов – известный фотограф, путешественник, член Союза фотографов дикой природы, победитель и призер многих российских и международных выставок и конкурсов под эгидой PSA, GPU, FIAP, в том числе конкурса National Geographic, член Королевского Метеорологического общества Великобритании. Выставка откроется 25 сентября в 13:30 по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, корпус А, 2 этаж (телефон для справок: 8-3852-504-272).

В нее войдут уникальные снимки, сделанные во время многочисленных экспедиций Евгения Борисова по экзотическим странам мира. Например, три года назад фотограф проплыл 1600 км по морю Лаптевых, побывал в разных уголках Арктики и сделал сотни невероятных снимков. Он снимал белых медведей, северных оленей – живых и мертвых.

В общей сложности с 2013 года Евгений Борисов побывал в 70 странах. Барнаулец привез из поездок тысячи красивых снимков. К каждой экспедиции Евгений тщательно готовится, изучает флору и фауну страны, продумывает маршруты. Чтобы создать такие снимки, нужно приложить немало усилий.

Кстати, во время открытия выставки можно будет пообщаться с Евгением Борисовым и задать ему вопросы. На самые интересные (да и не только) он с удовольствием ответит.