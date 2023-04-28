Рассказываем, как работали над созданием сериала и кто снялся в главной роли

28 апреля 2023, 15:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLQqkXMW

"Ева. Связь сквозь время" / Фото: Марина Дегтярёва

МегаФон снял научно-фантастический анимационный сериал "Ева. Связь сквозь время". Премьера первого сезона состоялась на "Кинопоиске" 27 апреля 2023 года.

Сериал создан с использованием игрового движка Unreal Engine* 5. Технологии Unreal Engine позволяют видеть героев фильма на съёмочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актёрами, мизансценой, камерой и светом максимально приближена к обычному кинопроизводству.

О чём сериал?

Главный герой – Ева, андроид из далекого будущего, пытающийся спасти человечество от техногенной аномалии.

Действие сериала происходит в разных исторических эпохах. Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз создатели привлекли экспертов.

Каждая локация сделана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки – итальянский и древнегреческий.

Кто и зачем его снял?

Над проработкой персонажей и анимацией работала творческая команда It's Alive Studio*. Авторы сценария и режиссёры сериала – Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio*. Все мужские роли в сериале сыграл актёр в костюме Motion Capture* Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алёна Кахута и Роман Евдокимов.

"Ева – виртуальный помощник. Это технологичное решение, которое сопровождает наших абонентов постоянно – отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете. В отличие от других виртуальных помощников, у Евы есть визуальный образ. Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами", – рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура.Она добавила, что через сериал "Ева. Связь сквозь время" компания собирается создать вокруг Евы свою киновселенную, "очеловечить" технологию, добавить эмоций и чувств.

Сериал "Ева. Связь сквозь время" / Фото: Марина Дегтярева

*Unreal Engine ("Анриал Энджин"); It's Alive Studio ("Итс Алайф Студио"); Lateral Summer Studio ("Ларел Саммер Студио"); Motion Capture ("Мошен Капче").

ПАО "Мегафон"

На правах рекламы