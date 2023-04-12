Фото и стримы. Интернет-активность в ЗАГСах Барнаула выросла почти на треть

Благодаря ежегодной модернизации оборудования МегаФон увеличил пропускную способность сети

12 апреля 2023, 17:05, ИА Амител

Молодожёны / Фото: freepik.com

Барнаульские молодожёны стали чаще делиться фото и видеоматериалами со своих свадебных церемоний. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по мобильной активности абонентов во дворцах бракосочетания. Рост составил 26% по сравнению с началом прошлой весны. Лидером по трафику стал ЗАГС Октябрьского района.

Высокие скорости мобильного интернета позволили пользователям МегаФона вести прямые эфиры и оперативно делиться памятными фотографиями. Все локации, где расположены дворцы бракосочетания, обеспечены качественным и стабильным покрытием 4G*.

Рейтинг самых "качающих" ЗАГСов Барнаула:

Отдел ЗАГС №2 – 29% от общего "свадебного" трафика;

Барнаульский Дворец бракосочетания – 14%;

Отдел ЗАГС №4 – 13%.

ЗАГСами-лидерами оказались те, откуда легче всего добраться в красивые локации города для фотосессии: парки, скверы, смотровые площадки.

Что влияет на интернет-активность?

Регистрируют браки в Барнауле со вторника по субботу. Если ещё несколько лет назад самые "горячие" дни регистрации брака, а значит и интернет-активность во время церемоний, приходились на конец недели, то сейчас они распределяются равномерно.

При этом сезонность по-прежнему влияет на цифровую активность. Как показывают данные 2021-2022 годов, с особым удовольствием близкие женихов и невест выкладывают снимки и ролики в феврале и августе. Также популярен март с его первым весенним теплом.

Трогательными моментами из дворцов бракосочетаний делятся и гости молодожёнов из других регионов страны – на них приходится до 14% онлайн данных. Этой весной на барнаульские свадьбы приезжали гости из соседнего Новосибирска, Кузбасса, Томска и Красноярска.

Благодаря чему выросла активность?

Оператор ежегодно проводит модернизацию оборудования в Барнауле, в том числе увеличивает пропускную способность сети и повышает скорость передачи данных. За последний год было расширено покрытие и увеличена ёмкость LTE* не только в Барнауле, Бийске и других крупных городах края, но в достаточно удалённых населённых пунктах региона.

*4G (от англ. fourth generation ("четыре Джи"), четвёртое поколение мобильной связи с повышенными требованиями.); LTE (от англ. Long-Term Evolution ("Лонг-тим Эволюшн"), в переводе долгосрочная эволюция, стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных).

ПАО "Мегафон"

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