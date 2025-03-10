Эвакуировались самостоятельно. Подробности пожара в пассажирском автобусе под Барнаулом
Пострадавших в ходе происшествия нет
10 марта 2025, 14:15, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В МЧС Алтайского края рассказали подробности пожара в пассажирском автобусе под Барнаулом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Стало известно, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул – Бийск, загорелся на Правобережном тракте.
Пожар локализовали на площади 25 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовано 11 специалистов и две единицы техники.
"На момент возгорания в автобусе находилось 24 человека, все пассажиры и водитель покинули транспортное средство самостоятельно", – уточнили в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание в моторном отсеке.
15:09:06 10-03-2025
Что-то горимость у нас стала высокой!!!