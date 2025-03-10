НОВОСТИПроисшествия

Пассажирский автобус загорелся под Барнаулом

О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно

10 марта 2025, 13:31, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Пассажирский автобус загорелся на трассе под Барнаулом. Об этом сообщает Barnaul 22.

Очевидцы сообщают, что транспортное средство вспыхнуло в районе села Санниково. Судя по кадрам, в салоне автобуса произошло сильное задымление.

Причины произошедшего и наличие пострадавших уточняют.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:34:05 10-03-2025

агнетушитель есть ?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:32 10-03-2025

Гость (13:34:05 10-03-2025) агнетушитель есть ?... Агнцев тушить?)))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:21 10-03-2025

Точнее сгорел.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров