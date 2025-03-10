Пассажирский автобус загорелся под Барнаулом
О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно
10 марта 2025, 13:31, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Пассажирский автобус загорелся на трассе под Барнаулом. Об этом сообщает Barnaul 22.
Очевидцы сообщают, что транспортное средство вспыхнуло в районе села Санниково. Судя по кадрам, в салоне автобуса произошло сильное задымление.
Причины произошедшего и наличие пострадавших уточняют.
13:34:05 10-03-2025
агнетушитель есть ?
17:08:32 10-03-2025
Гость (13:34:05 10-03-2025) агнетушитель есть ?... Агнцев тушить?)))
14:17:21 10-03-2025
Точнее сгорел.