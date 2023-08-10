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Посетителей ТЦ "Пионер" эвакуировали из-за угрозы минирования

Правоохранители осматривают здание

10 августа 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Посетителей торгового центра "Пионер" эвакуировали в Барнауле. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.

По предварительным данным, эвакуацию провели из-за полученного сообщения о минировании. Правоохранители осматривают здание на предмет возможного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что в барнаульской промзоне нашли два 107-миллиметровых минометных снаряда. Оба боеприпаса исследовали и уничтожили. 

Барнаул

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