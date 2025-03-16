При этом после госпитализации Петросян смог отвести шестичасовое мероприятие

16 марта 2025, 21:59, ИА Амител

Евгений Петросян / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Юморист Евгений Петросян отменил все концерты до 1 апреля. Как сообщает Mash, артист не планирует проводить ни корпоративы, ни концерты — по всей видимости, ему нужен отдых после госпитализации.

Напомним, что недавно артист попал в реанимацию с кровотечением в желудке, которое возникло из-за операции на кишечнике. На фоне этого у Петросяна приостановлены закрытые мероприятия и корпоративы. При этом график выступлений на ближайшие два месяца довольно скромный: три концерта в марте и один – в апреле.

Канал связывает такой график с необходимостью соблюдать рекомендации врачей после госпитализации. При этом уже после медицинской помощи Петросян отвел шестичасовой концерт. Свое состояние он сейчас не комментирует, с журналистами он и его жена на эту тему не общаются.