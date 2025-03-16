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Евгений Петросян отменил все концерты до 1 апреля

При этом после госпитализации Петросян смог отвести шестичасовое мероприятие

16 марта 2025, 21:59, ИА Амител

Евгений Петросян / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Евгений Петросян / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Юморист Евгений Петросян отменил все концерты до 1 апреля. Как сообщает Mash, артист не планирует проводить ни корпоративы, ни концерты — по всей видимости, ему нужен отдых после госпитализации.

Напомним, что недавно артист попал в реанимацию с кровотечением в желудке, которое возникло из-за операции на кишечнике. На фоне этого у Петросяна приостановлены закрытые мероприятия и корпоративы. При этом график выступлений на ближайшие два месяца довольно скромный: три концерта в марте и один – в апреле.

Канал связывает такой график с необходимостью соблюдать рекомендации врачей после госпитализации. При этом уже после медицинской помощи Петросян отвел шестичасовой концерт. Свое состояние он сейчас не комментирует, с журналистами он и его жена на эту тему не общаются.

Здоровье культура

Комментарии 3

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Элен без ребят

04:23:55 17-03-2025

шестичасовой концерт Петросяна? и зрители были?!

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Константин

09:08:01 17-03-2025

Элен без ребят (04:23:55 17-03-2025) шестичасовой концерт Петросяна? и зрители были?! ... Это была истерика в приемном покое - поэтому все смотрели без билета

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Гость

11:42:32 17-03-2025

Элен без ребят (04:23:55 17-03-2025) шестичасовой концерт Петросяна? и зрители были?! ... Был раз на его выступлении в Барнауле. Гигант юмора. Совсем не то, что постоянно показывали нам по телевизору.

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