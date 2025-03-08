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Евгений Петросян попал в реанимацию

По данным СМИ, у 79-летнего юмориста диагностировали желудочно-кишечное кровотечение

08 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Евгений Петросян / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Евгений Петросян / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Shot.

Утром 8 марта юмористу стало плохо, родные вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение. 

Сейчас специалисты подготавливают 79-летнего Петросяна к операции и пытаются стабилизировать его состояние.

В 2024 году Петросян и его жена Татьяна Брухунова объявили о рождении дочери. Это их второй совместный ребенок.

культура

Комментарии 8

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Гость

18:39:38 08-03-2025

Респект юмористу: какой молодец
В столь возрасте ветхом двукратный отец!

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Гость

18:49:42 08-03-2025

Укатала молодая жена дедушку.

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Костя

18:53:03 08-03-2025

Есть весьма известный анекдот на эту тему

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Гость

20:25:37 08-03-2025

Костя (18:53:03 08-03-2025) Есть весьма известный анекдот на эту тему... расскажи!

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Musik

22:07:03 08-03-2025

Гость (20:25:37 08-03-2025) расскажи!... Какая чуш.

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Гость

07:56:31 09-03-2025

Старые язвенники в больнице говорили народную мудрость: при язве желудка нужно сменить жену. А хирург говорил: водку нужно закусывать салом, а не пивом.

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Гость

08:22:30 09-03-2025

Тоже крота выпил?

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Musik

09:10:11 09-03-2025

Гость (08:22:30 09-03-2025) Тоже крота выпил?... Литра два

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