Евгений Петросян попал в реанимацию
По данным СМИ, у 79-летнего юмориста диагностировали желудочно-кишечное кровотечение
08 марта 2025, 18:00, ИА Амител
Евгений Петросян / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Shot.
Утром 8 марта юмористу стало плохо, родные вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение.
Сейчас специалисты подготавливают 79-летнего Петросяна к операции и пытаются стабилизировать его состояние.
В 2024 году Петросян и его жена Татьяна Брухунова объявили о рождении дочери. Это их второй совместный ребенок.
18:39:38 08-03-2025
Респект юмористу: какой молодец
В столь возрасте ветхом двукратный отец!
18:49:42 08-03-2025
Укатала молодая жена дедушку.
18:53:03 08-03-2025
Есть весьма известный анекдот на эту тему
20:25:37 08-03-2025
Костя (18:53:03 08-03-2025) Есть весьма известный анекдот на эту тему... расскажи!
22:07:03 08-03-2025
Гость (20:25:37 08-03-2025) расскажи!... Какая чуш.
07:56:31 09-03-2025
Старые язвенники в больнице говорили народную мудрость: при язве желудка нужно сменить жену. А хирург говорил: водку нужно закусывать салом, а не пивом.
08:22:30 09-03-2025
Тоже крота выпил?
09:10:11 09-03-2025
Гость (08:22:30 09-03-2025) Тоже крота выпил?... Литра два