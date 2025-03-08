Евгений Петросян попал в реанимацию

По данным СМИ, у 79-летнего юмориста диагностировали желудочно-кишечное кровотечение

08 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Евгений Петросян / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Shot.

Утром 8 марта юмористу стало плохо, родные вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение.

Сейчас специалисты подготавливают 79-летнего Петросяна к операции и пытаются стабилизировать его состояние.

В 2024 году Петросян и его жена Татьяна Брухунова объявили о рождении дочери. Это их второй совместный ребенок.