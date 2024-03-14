78-летний Петросян стал отцом в третий раз
У юмориста также уже есть внуки и правнуки
14 марта 2024, 07:50, ИА Амител
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с детьми / Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова объявили о рождении дочери.
В запрещенной соцсети супруга артиста поделилась радостной новостью 13 марта – в этот день ей исполнилось 35 лет, а их сыну Вагану – 4 года. Судя по фото, малышке уже несколько месяцев. Ее имя Брухунова не уточнила.
Петросян и Брухунова поженились в 2019 году, до этого Татьяна работала помощницей и концертным директором юмориста.
Для 78-летнего Петросяна это пятый брак. До этого он был женат на Елене Степаненко с 1985 по 2018 год. Помимо Вагана и новорожденной дочери, у него есть 55-летняя дочь от первого брака, а также два внука и правнук.
07:59:39 14-03-2024
взрослые в этой семейке получили то, что хотели: он- молодое тело рядом, она- не малое наследство в скором будущем. вот только дети не успеют запомнить отца, но это мелочи. да, и Степаненко отдала 30 лет жизни этому козлу и осталась одна на старости лет. прям тошнит от таких новостей и фото.
08:13:05 14-03-2024
Элен без ребят (07:59:39 14-03-2024) взрослые в этой семейке получили то, что хотели: он- молодое... Уже стошнило (
08:03:08 14-03-2024
и кто биологический отец?
08:16:47 14-03-2024
Гость (08:03:08 14-03-2024) и кто биологический отец?... По телевизору сказали Ваганыч
08:41:22 14-03-2024
Гость (08:16:47 14-03-2024) По телевизору сказали Ваганыч... не смотрю телевизор, но думаю, что враки это.
08:19:57 14-03-2024
Молодец! Поздравляем! А злобным брошенкам ... от Презтдента!
08:21:45 14-03-2024
Дибилы. Только о себе думают. А ребенок этот? Кто о нем подумал. Через пару лет петрушка в ящик сыграет, не узнаает кто был отец.Ничеммун е научит, хотя....шутки у него были всегда не смешные, а кроме этого он врядли чего то умеет. В общем очередные дети без отца. Яжемамки будут расти. И вырастут тряпками.
09:19:58 14-03-2024
Гость (08:21:45 14-03-2024) Дибилы. Только о себе думают. А ребенок этот? Кто о нем поду... Ну, почему сразу- без отца будут расти? Богатая вдова - найдет себе другого мужа. И у детей новый отец появится. Это у нее только первый брак, все впереди...
10:39:17 14-03-2024
Гость (08:21:45 14-03-2024) Дибилы. Только о себе думают. А ребенок этот? Кто о нем поду...
ага в ящик сыграет может он еще лет 20 проживет. У меня батя уже 15 лет себя хоронит - за это время я уже 4 друга схоронил молодых
08:23:27 14-03-2024
Это же как нужно любить деньги что бы спать с стариком.
08:43:43 14-03-2024
Поздравляю! Сосед -молодец...
09:14:50 14-03-2024
Настоящая фамилия - ПетросянЦ! По паспорту
11:17:29 14-03-2024
Он по-прежнему носит фамилию своего отца, преподавателя математики в педагогическом институте, Вагана Межлумовича Петросянца.
Журналистам также удалось выяснить, что Петросян решил убрать последнюю букву своей фамилии, чтобы она стала благозвучнее. По его мнению многим людям неудобно правильно выговаривать армянскую фамилию и поэтому он решил её уменьшить.
Юморист это сделал после того как стал Лауреатом на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. До этого он брал для себя другие псевдонимы, и занимаясь конферансом с 1962 по 1974 годы выступал как Евгений Петров.
13:48:54 14-03-2024
Гость (11:17:29 14-03-2024) Он по-прежнему носит фамилию своего отца, преподавателя мат... Подумаешь, одну букву убрал...У нас весь шоу бизнес не под своим именем выступает, и что?
12:13:06 14-03-2024
Сколько завидушек в комментариях, особенно завистливых дам.
Нет, чтобы просто порадоваться за человека.
12:52:34 14-03-2024
Человек (12:13:06 14-03-2024) Сколько завидушек в комментариях, особенно завистливых дам.
... Человек, в моей жизни было столько счастья, что на 10 жизней хватит, и одно из них- расти в полноценной с любящим и заботливым отцом. Потому мне жаль детей этого старого козла, которые его запомнят дряхлым стариком, в лучшем случае. И, да, я завидую, ага))
14:58:20 14-03-2024
Человек (12:13:06 14-03-2024) Сколько завидушек в комментариях, особенно завистливых дам.
... Да да. Одни злобные трамвайщицы-брошенки. А эти очень злые и завистливые тётки.
12:18:12 14-03-2024
ВО дает !В 78 лет! Молоток !!!!
17:10:22 14-03-2024
Или ещё будет...
22:02:29 14-03-2024
Хорошие у него друзья.