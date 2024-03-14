НОВОСТИКультура

78-летний Петросян стал отцом в третий раз

У юмориста также уже есть внуки и правнуки

14 марта 2024, 07:50, ИА Амител

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с детьми / Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с детьми / Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова объявили о рождении дочери.

В запрещенной соцсети супруга артиста поделилась радостной новостью 13 марта – в этот день ей исполнилось 35 лет, а их сыну Вагану – 4 года. Судя по фото, малышке уже несколько месяцев. Ее имя Брухунова не уточнила.

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году, до этого Татьяна работала помощницей и концертным директором юмориста.

Для 78-летнего Петросяна это пятый брак. До этого он был женат на Елене Степаненко с 1985 по 2018 год. Помимо Вагана и новорожденной дочери, у него есть 55-летняя дочь от первого брака, а также два внука и правнук.

Знаменитости

Комментарии 20

Avatar Picture
Элен без ребят

07:59:39 14-03-2024

взрослые в этой семейке получили то, что хотели: он- молодое тело рядом, она- не малое наследство в скором будущем. вот только дети не успеют запомнить отца, но это мелочи. да, и Степаненко отдала 30 лет жизни этому козлу и осталась одна на старости лет. прям тошнит от таких новостей и фото.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:05 14-03-2024

Элен без ребят (07:59:39 14-03-2024) взрослые в этой семейке получили то, что хотели: он- молодое... Уже стошнило (

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:08 14-03-2024

и кто биологический отец?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:47 14-03-2024

Гость (08:03:08 14-03-2024) и кто биологический отец?... По телевизору сказали Ваганыч

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:22 14-03-2024

Гость (08:16:47 14-03-2024) По телевизору сказали Ваганыч... не смотрю телевизор, но думаю, что враки это.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:57 14-03-2024

Молодец! Поздравляем! А злобным брошенкам ... от Презтдента!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:21:45 14-03-2024

Дибилы. Только о себе думают. А ребенок этот? Кто о нем подумал. Через пару лет петрушка в ящик сыграет, не узнаает кто был отец.Ничеммун е научит, хотя....шутки у него были всегда не смешные, а кроме этого он врядли чего то умеет. В общем очередные дети без отца. Яжемамки будут расти. И вырастут тряпками.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:58 14-03-2024

Гость (08:21:45 14-03-2024) Дибилы. Только о себе думают. А ребенок этот? Кто о нем поду... Ну, почему сразу- без отца будут расти? Богатая вдова - найдет себе другого мужа. И у детей новый отец появится. Это у нее только первый брак, все впереди...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:17 14-03-2024

Гость (08:21:45 14-03-2024) Дибилы. Только о себе думают. А ребенок этот? Кто о нем поду...
ага в ящик сыграет может он еще лет 20 проживет. У меня батя уже 15 лет себя хоронит - за это время я уже 4 друга схоронил молодых

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:27 14-03-2024

Это же как нужно любить деньги что бы спать с стариком.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:43 14-03-2024

Поздравляю! Сосед -молодец...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:50 14-03-2024

Настоящая фамилия - ПетросянЦ! По паспорту

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:29 14-03-2024

Он по-прежнему носит фамилию своего отца, преподавателя математики в педагогическом институте, Вагана Межлумовича Петросянца.
Журналистам также удалось выяснить, что Петросян решил убрать последнюю букву своей фамилии, чтобы она стала благозвучнее. По его мнению многим людям неудобно правильно выговаривать армянскую фамилию и поэтому он решил её уменьшить.
Юморист это сделал после того как стал Лауреатом на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. До этого он брал для себя другие псевдонимы, и занимаясь конферансом с 1962 по 1974 годы выступал как Евгений Петров.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:54 14-03-2024

Гость (11:17:29 14-03-2024) Он по-прежнему носит фамилию своего отца, преподавателя мат... Подумаешь, одну букву убрал...У нас весь шоу бизнес не под своим именем выступает, и что?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Человек

12:13:06 14-03-2024

Сколько завидушек в комментариях, особенно завистливых дам.
Нет, чтобы просто порадоваться за человека.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:52:34 14-03-2024

Человек (12:13:06 14-03-2024) Сколько завидушек в комментариях, особенно завистливых дам.
... Человек, в моей жизни было столько счастья, что на 10 жизней хватит, и одно из них- расти в полноценной с любящим и заботливым отцом. Потому мне жаль детей этого старого козла, которые его запомнят дряхлым стариком, в лучшем случае. И, да, я завидую, ага))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:20 14-03-2024

Человек (12:13:06 14-03-2024) Сколько завидушек в комментариях, особенно завистливых дам.
... Да да. Одни злобные трамвайщицы-брошенки. А эти очень злые и завистливые тётки.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
знакомый

12:18:12 14-03-2024

ВО дает !В 78 лет! Молоток !!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:10:22 14-03-2024

Или ещё будет...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:02:29 14-03-2024

Хорошие у него друзья.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров