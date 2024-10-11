Евгений Плющенко вспомнил, как жил с наркоманами и сдавал бутылки

На полученные деньги он покупал себе еду

11 октября 2024, 18:40, ИА Амител

Евгений Плющенко и Яна Рудковская / Фото: @rudkovskayaofficial

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, дал интервью на YouTube-канале Yanapozitive37, где рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в начале своей спортивной карьеры.

После переезда из Волгограда в Санкт-Петербург юный фигурист столкнулся с нищетой. Плющенко признался, что ему приходилось собирать бутылки, чтобы купить хлеб и чай.

"Мы жили в коммунальной квартире, где были мыши и крысы. Я видел пьяных людей и наркоманов, а также полицию, которая часто приезжала", – рассказал он.

Сейчас у Евгения Плющенко собственная академия фигурного катания, которая, по его словам, пока не приносит прибыли. Экс-фигурист признался, что создавал этот проект ради детей.