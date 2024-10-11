Евгений Плющенко вспомнил, как жил с наркоманами и сдавал бутылки
На полученные деньги он покупал себе еду
11 октября 2024, 18:40, ИА Амител
Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, дал интервью на YouTube-канале Yanapozitive37, где рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в начале своей спортивной карьеры.
После переезда из Волгограда в Санкт-Петербург юный фигурист столкнулся с нищетой. Плющенко признался, что ему приходилось собирать бутылки, чтобы купить хлеб и чай.
"Мы жили в коммунальной квартире, где были мыши и крысы. Я видел пьяных людей и наркоманов, а также полицию, которая часто приезжала", – рассказал он.
Сейчас у Евгения Плющенко собственная академия фигурного катания, которая, по его словам, пока не приносит прибыли. Экс-фигурист признался, что создавал этот проект ради детей.
19:39:44 11-10-2024
Шел бы на работу-кто не пускал...
21:20:31 11-10-2024
Бдыщ... (19:39:44 11-10-2024) Шел бы на работу-кто не пускал...... ему лет 10 или 11 было в то время
03:36:49 13-10-2024
Бдыщ... (19:39:44 11-10-2024) Шел бы на работу-кто не пускал...... Нет времени у фигуристов работать, они должны все время тренироваться, каждый день быть на льду. Его же Мишин взял для того, что бы он тренила на результат. И когда работать? В фигурке даже дети в школе не учатся, кто с репетиторами, кто на домашнем обучении. Я их каждый день на катках вижу, сама тренируюсь тоже много.
20:43:03 11-10-2024
"Евгений Плющенко вспомнил, как жил с наркоманами и сдавал бутылки" Зачем он это говорит? Это итак по лицу видно. Его жена Яна Рудковская, которая заканчивала 55 школу в Барнауле на ул. Чкалова недалеко от проспекта Ленина в общении с наркоманами и собирании бутылок замечена не была. Вот же ее угораздило. Несчастный Янка человек.
21:19:02 11-10-2024
Фантазии Веснухина, не верьте.
21:38:56 11-10-2024
Обманывать- не мешки ворочать)))
19:36:19 12-10-2024
Я видел пьяных людей.......вот же ж душевная травма)))))
08:26:56 13-10-2024
После выдающейся спортивной карьеры, Плющ скатился до подъездной бабки.