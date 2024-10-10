Алла Пугачева попыталась вывезти из своего замка антиквариат на 20 млн долларов

Груз в аэропорту остановили пограничники

10 октября 2024, 16:01, ИА Амител

Алла Пугачева / Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Певица Алла Пугачева попыталась вывезти за границу ценные предметы искусства, которые хранятся в ее замке в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает Shot.

По информации канала, имущество певицы стоимостью около 20 миллионов долларов должно было быть отправлено из аэропорта Шереметьево, но его не пропустили на таможне. Причиной стало то, что супруги – Пугачева и Галкин – не предоставили пограничникам все необходимые документы.

Певица планировала вывезти антиквариат из России еще во время своих визитов на родину в прошлом году. Тогда представители артистки составили опись имущества.

Специалисты по антиквариату заявили, что в коллекции Пугачевой есть редкие работы, включая музейные экспонаты XVI–XVII веков. В замке в Грязи хранится французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, а также картина современника Леонардо да Винчи Доменико Пулиго "Мадонна с младенцем и двумя ангелами". Стоимость этой работы, по данным канала, на аукционах начинается от одного миллиона долларов.

Также в коллекции певицы есть редкая работа художника Яна ван Гойена "Вид на город у реки с ветряной мельницей". Всего за свою жизнь этот современник Рембрандта написал более 1200 картин, одна из которых принадлежит Пугачевой.