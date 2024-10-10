НОВОСТИКультура

Алла Пугачева попыталась вывезти из своего замка антиквариат на 20 млн долларов

Груз в аэропорту остановили пограничники

10 октября 2024, 16:01, ИА Амител

Алла Пугачева / Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Певица Алла Пугачева попыталась вывезти за границу ценные предметы искусства, которые хранятся в ее замке в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает Shot.

По информации канала, имущество певицы стоимостью около 20 миллионов долларов должно было быть отправлено из аэропорта Шереметьево, но его не пропустили на таможне. Причиной стало то, что супруги – Пугачева и Галкин – не предоставили пограничникам все необходимые документы.

Певица планировала вывезти антиквариат из России еще во время своих визитов на родину в прошлом году. Тогда представители артистки составили опись имущества.

Специалисты по антиквариату заявили, что в коллекции Пугачевой есть редкие работы, включая музейные экспонаты XVI–XVII веков. В замке в Грязи хранится французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, а также картина современника Леонардо да Винчи Доменико Пулиго "Мадонна с младенцем и двумя ангелами". Стоимость этой работы, по данным канала, на аукционах начинается от одного миллиона долларов.

Также в коллекции певицы есть редкая работа художника Яна ван Гойена "Вид на город у реки с ветряной мельницей". Всего за свою жизнь этот современник Рембрандта написал более 1200 картин, одна из которых принадлежит Пугачевой.

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Комментарии 11

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Бдыщ...

16:39:13 10-10-2024

Ежели бабка купила это имущество-то почему нельзя увезти за бугор? Знающие люди поясните плиз...

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Гость

16:44:31 10-10-2024

Бдыщ... (16:39:13 10-10-2024) Ежели бабка купила это имущество-то почему нельзя увезти за ... Надо предоставить таможне документы, что это куплено, где, у кого и на какие шиши

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Гость

17:18:55 10-10-2024

Гость (16:44:31 10-10-2024) Надо предоставить таможне документы, что это куплено, где, у... Такие покупки известности не любят и покупаются не в гастрономах, а зачастую и большей частью антиквариат купленный во времена СССР покупался у частных лиц.

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гость

16:47:28 10-10-2024

Бдыщ... (16:39:13 10-10-2024) Ежели бабка купила это имущество-то почему нельзя увезти за ... Вот тоже интересно, однако

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Гость

19:42:48 10-10-2024

Бдыщ... (16:39:13 10-10-2024) Ежели бабка купила это имущество-то почему нельзя увезти за ... Проверяют не на какие шиши куплено, а представляет ли культурную или историческую ценность. А такие вещи только на экспозицию на выставках, музеях вывезти можно, с последующим возвращением в страну. Из Крымских музеев уже вывозили "золото скифов", теперь вернуть не получаетсятеперь вернуть

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Гость

18:34:27 10-10-2024

может ей подарили на юбилеи давным-давно, где она должна докУменты брать

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Гость

19:58:47 10-10-2024

Гость (18:34:27 10-10-2024) может ей подарили на юбилеи давным-давно, где она должна док... Помнится, несколько лет назад здесь сообщали о барнаульце, который отправил свои вещи в Болгарию, где имел жильё. На таможне в контейнере нашли маленькую семейную иконку, её признали культурной ценностью. На этом основании запретили вывоз из России. Но та простенькая иконка по культурной ценности не сравнится с произведениями, которые пыталась вывезти Пугачева. Поэтому странно читать комментарии об "особой" певичке, для которой законы не писаны.

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Жительница Барнео

23:24:10 10-10-2024

Гость (19:58:47 10-10-2024) Помнится, несколько лет назад здесь сообщали о барнаульце, к...
Вот тут не понятно мне логику. Это вещь моя? Моя. Я её честно купил или же она хранится в моей семье несколько поколений. Так почему государство с чего-то считает, что оно имеет к ней какое-то отношение?

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Гость

13:15:20 11-10-2024

Жительница Барнео (23:24:10 10-10-2024) Вот тут не понятно мне логику. Это вещь моя? Моя. Я её ч... Более того! Если ты сама нарисуешь картину, имеющую высокую художественную ценность, достойную места в Третьяковской галерее, то тебе не разрешат её вывезти за границу. Сама поезжай куда хочешь, хоть насовсем, но картина остается в России. Таков закон!

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Гость

09:00:28 11-10-2024

пугачиха, ты попала. Мухомор высушенный.

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Гость

12:11:45 11-10-2024

Отличная новость. Да ну при всем уважении, ну не напахала она на бешенные деньги, не уголь добывала. Приносила удовольствие обществу. Ну так это не больше пользы чем, например, от врача

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