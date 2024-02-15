Артисту диагностировали перелом предплечья со смещением

15 февраля 2024, 16:15, ИА Амител

Евгений Петросян / Кадр из программы "Петросян Шоу"

Известному российскому юмористу Евгению Петросяну сделали операцию на руке. Об этом пишет Mash.

Ранее стало известно, что Петросян попал в больницу, где ему диагностировали перелом предплечья со смещением. Источники сообщали, что из-за лекарств, которые принимал 78-летний артист, сразу операцию ему сделать не могли.

Сейчас же отмечается, что Евгению Петросяну провели необходимые процедуры. Он будет находиться под присмотром врачей. Если все пойдет по плану, то вскоре Евгения Вагановича переведут в обычную палату.

В будущем возрастному артисту предстоит длительная реабилитация.