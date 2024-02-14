Умер автор музыкальной заставки к "Ну, погоди!"
Тамаш Деак ушел из жизни в возрасте 95 лет
14 февраля 2024, 21:59, ИА Амител
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com
Венгерский композитор Тамаш Деак скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает портал Index.
По информации интернет-ресурса, смерть музыканта наступила в понедельник, 12 февраля. Причина не уточняется.
С 1964 года Деак руководил биг-бендом, создал большое количество джазовых композиций и симфонических произведений, работал совместно со сценаристами Йожефом Неппом и Йожефом Ромханьи. На территории бывшего СССР больше всего известен своей композицией "Водные лыжи", которая использовалась в качестве музыкальной заставки в мультфильме "Ну, погоди!".
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