Евро упал ниже 97 рублей впервые с 13 декабря
Доллар стоит дешевле 89 рублей
12 января 2024, 15:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс евро на Московской бирже утром 12 января опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.
В нижней точке расчетами "завтра" стоимость европейской валюты достигала 96,93 рубля.
Доллар тем временем оценивается в 88,21 рубля.
В конце 2023 года экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024-м российская валюта с вероятностью 80% может укрепиться до 55-60 рублей за доллар.
15:05:57 12-01-2024
Вот теперь и заживём!
15:34:37 12-01-2024
Никакого курса рубля уже давно нет, он перестал быть свободно конвертируемой валютой. Сейчас этот параметр , курс рубля и его изменение по отношению к другим валютам, не несёт никакой информации. Наблюдайте фактическое состояние экономики по ценам в магазинах, уровне инфляции и собственной покупательной способности. А курс рубля это вещь только для одного человека в этой стране.
20:04:53 12-01-2024
когда ждать снижения цен, которые из-за роста евро/доллара поднялись?