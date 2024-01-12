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Евро упал ниже 97 рублей впервые с 13 декабря

Доллар стоит дешевле 89 рублей

12 января 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Курс евро на Московской бирже утром 12 января опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.

В нижней точке расчетами "завтра" стоимость европейской валюты достигала 96,93 рубля.

Доллар тем временем оценивается в 88,21 рубля.

В конце 2023 года экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024-м российская валюта с вероятностью 80% может укрепиться до 55-60 рублей за доллар.

Экономика курс валют

Комментарии 3

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Гость

15:05:57 12-01-2024

Вот теперь и заживём!

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Гость

15:34:37 12-01-2024

Никакого курса рубля уже давно нет, он перестал быть свободно конвертируемой валютой. Сейчас этот параметр , курс рубля и его изменение по отношению к другим валютам, не несёт никакой информации. Наблюдайте фактическое состояние экономики по ценам в магазинах, уровне инфляции и собственной покупательной способности. А курс рубля это вещь только для одного человека в этой стране.

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Гость

20:04:53 12-01-2024

когда ждать снижения цен, которые из-за роста евро/доллара поднялись?

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