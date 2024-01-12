Евро упал ниже 97 рублей впервые с 13 декабря

Доллар стоит дешевле 89 рублей

12 января 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс евро на Московской бирже утром 12 января опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.

В нижней точке расчетами "завтра" стоимость европейской валюты достигала 96,93 рубля.

Доллар тем временем оценивается в 88,21 рубля.

В конце 2023 года экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024-м российская валюта с вероятностью 80% может укрепиться до 55-60 рублей за доллар.