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Еврокомиссия подготовила секретный документ о возможном новом конфликте

Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза усилиться

07 марта 2024, 13:02, ИА Амител

Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com
Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com

Нехватка воды может стать причиной конфликта между странами Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Об этом говорится в секретном документе Еврокомиссии.

"Эти риски могут проявляться в различных формах", – говорится в документе.

В частности, произойдет усиление конкуренции за водные ресурсы, что несет потенциальный риск конфликтов внутри стран и между ними.

Как уточняет издание, Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза усилить борьбу с климатическими изменениями.

Фото: unsplash.com

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сми европа конфликт

Комментарии 3

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Гость

13:32:45 07-03-2024

Спросите у Легенды Жизни нашей, секрет успеха. Берёшь дистилятор и делаешь чистую воду. Убираешь кальций Потом подсаливаешь необходимыми калиями и магниями. Об этом уже давно известно. Не благодарите. Для Европы информация платная.

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Гость

14:48:51 07-03-2024

Странный какой-то секретный документ, раз уж о нем на Амике все известно

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Гость

18:38:23 07-03-2024

Пусть Нестле делиться со всеми прихватмзированной пресной водой!! Не зря же она скупает по всей планете источники!? Что бы людям нести добро? Я надеюсь... Или наживаться на человеческом горе и проблемах!?...

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