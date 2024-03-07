Еврокомиссия подготовила секретный документ о возможном новом конфликте
Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза усилиться
07 марта 2024, 13:02, ИА Амител
Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com
Нехватка воды может стать причиной конфликта между странами Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Об этом говорится в секретном документе Еврокомиссии.
"Эти риски могут проявляться в различных формах", – говорится в документе.
В частности, произойдет усиление конкуренции за водные ресурсы, что несет потенциальный риск конфликтов внутри стран и между ними.
Как уточняет издание, Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза усилить борьбу с климатическими изменениями.
13:32:45 07-03-2024
Спросите у Легенды Жизни нашей, секрет успеха. Берёшь дистилятор и делаешь чистую воду. Убираешь кальций Потом подсаливаешь необходимыми калиями и магниями. Об этом уже давно известно. Не благодарите. Для Европы информация платная.
14:48:51 07-03-2024
Странный какой-то секретный документ, раз уж о нем на Амике все известно
18:38:23 07-03-2024
Пусть Нестле делиться со всеми прихватмзированной пресной водой!! Не зря же она скупает по всей планете источники!? Что бы людям нести добро? Я надеюсь... Или наживаться на человеческом горе и проблемах!?...