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Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что именно страны ЕС в составе НАТО стремятся придвинуться к российским границам

23 ноября 2023, 19:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы, на самом деле все ровно наоборот. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее президент Чехии Петр Павел назвал Россию "угрозой номер один" и призвал готовиться к конфликту.

Песков подчеркнул, что именно страны ЕС в составе НАТО стремятся придвинуться к российским границам.

"Россия не представляет угрозу для Европы, Европа представляет угрозу для России", – сказал он.

Политика Дмитрий Песков

Комментарии 5

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Гость

22:11:13 23-11-2023

Слово Пескова - закон!

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Гость

23:09:32 23-11-2023

А кому кроме РФ Европа ещё угрожает ?

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Гость

06:43:37 24-11-2023

Гость (23:09:32 23-11-2023) А кому кроме РФ Европа ещё угрожает ?... Европа в своё время хорошо пограбила Азию и Африку.На данный момент угрозы в тех частях земли уменьшились.В Англию,к примеру,египетские пирамиды не стырыли единственно из-за их огромных размеров )

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Олег

01:29:36 24-11-2023

Странно звучит, как капитуляция. Они танки поставляют для убийства русских, а мы не угрожаем. Беда с башкой.

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Гость

07:28:49 24-11-2023

В Европе хохлы активно разгоняют тему, что как только русские победят 404, то сразу пойдут дальше воевать с Европой. На этой пропаганде и базируются хохляцкие требования денег и оружия от Европы. Мол если нас не станет, то и вам капец наступит.

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