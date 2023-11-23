Пресс-секретарь президента подчеркнул, что именно страны ЕС в составе НАТО стремятся придвинуться к российским границам

23 ноября 2023, 19:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы, на самом деле все ровно наоборот. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее президент Чехии Петр Павел назвал Россию "угрозой номер один" и призвал готовиться к конфликту.

Песков подчеркнул, что именно страны ЕС в составе НАТО стремятся придвинуться к российским границам.

"Россия не представляет угрозу для Европы, Европа представляет угрозу для России", – сказал он.