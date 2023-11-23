Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что именно страны ЕС в составе НАТО стремятся придвинуться к российским границам
23 ноября 2023, 19:58, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы, на самом деле все ровно наоборот. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее президент Чехии Петр Павел назвал Россию "угрозой номер один" и призвал готовиться к конфликту.
Песков подчеркнул, что именно страны ЕС в составе НАТО стремятся придвинуться к российским границам.
"Россия не представляет угрозу для Европы, Европа представляет угрозу для России", – сказал он.
22:11:13 23-11-2023
Слово Пескова - закон!
23:09:32 23-11-2023
А кому кроме РФ Европа ещё угрожает ?
06:43:37 24-11-2023
Гость (23:09:32 23-11-2023) А кому кроме РФ Европа ещё угрожает ?... Европа в своё время хорошо пограбила Азию и Африку.На данный момент угрозы в тех частях земли уменьшились.В Англию,к примеру,египетские пирамиды не стырыли единственно из-за их огромных размеров )
01:29:36 24-11-2023
Странно звучит, как капитуляция. Они танки поставляют для убийства русских, а мы не угрожаем. Беда с башкой.
07:28:49 24-11-2023
В Европе хохлы активно разгоняют тему, что как только русские победят 404, то сразу пойдут дальше воевать с Европой. На этой пропаганде и базируются хохляцкие требования денег и оружия от Европы. Мол если нас не станет, то и вам капец наступит.