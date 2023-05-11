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Евросоюз призвал Грузию не разрешать полеты российских самолетов в страну

Там напомнили, что страна претендует на вступление в союз, а значит, должна поддерживать антироссийские санкции

11 мая 2023, 18:27, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полёты в Россию и призывает Грузию поддерживать санкции против РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя возможное восстановление авиасообщения России и Грузии.

Он напомнил, что Грузия претендует на вступление в Евросоюз, из-за чего страна должна поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолёты на свою территорию.

Стано также подчеркнул, что российские самолёты "небезопасны", поскольку из-за санкций Россия не может лицензированно обслуживать американские и европейские самолёты. 

Комментарии 6

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Гость

21:05:52 11-05-2023

Свобода-то свободой,демократия демократией,но мысли и поступки должны быть едины...А то лучше бы есовцы приткнулись с этими словами,затёртыми до дыр от постоянного употребления.

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Гость

22:11:09 11-05-2023

Евросоюз - это прямо шайка какая-то. Давление, сговор, шантаж - всё в арсенале Евросоюза.

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Гость

07:35:38 12-05-2023

Гость (22:11:09 11-05-2023) Евросоюз - это прямо шайка какая-то. Давление, сговор, шанта... Кто-то что-то сказал или мне послышалось?Вы абсолютно не разбираетесь ни в свободе,ни в демократии,ни в западных ценностях... Не,в натуре.

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Гость

07:30:50 12-05-2023

Не очень пойму зачем это России, может чисто потролить Запад, но интересно, что Грузия упирается. Даже странно. Неужели у рисующего мировую валюту Запада не хватает нарисованных в компьютере нулей купить Грузию, чтобы она не выеживалась. Похоже, что нельзя рисовать мировую валюту бесконечно и раздавать ее всем прозападным колониям, потому что может ударить по рисующим. В США сейчас спорят надо ли нарисовать еще несколько триллионов долларов или это опасно. Даже конгресс дефолтом пугают

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Гость

08:43:08 12-05-2023

Да где у нас а\к, не попавшие под санкции? Крупняк, насколько помню, весь под ними. А те, которые не попали, самолетов столько не имеют, чтобы летать каждый день в Грузию. Расходимся, никаких полетов не будет. Разве что иностранцы какие полетят.

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Гость

12:03:31 12-05-2023

То есть Верхний Лаз

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