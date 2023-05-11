Евросоюз призвал Грузию не разрешать полеты российских самолетов в страну
Там напомнили, что страна претендует на вступление в союз, а значит, должна поддерживать антироссийские санкции
11 мая 2023, 18:27, ИА Амител
Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полёты в Россию и призывает Грузию поддерживать санкции против РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя возможное восстановление авиасообщения России и Грузии.
Он напомнил, что Грузия претендует на вступление в Евросоюз, из-за чего страна должна поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолёты на свою территорию.
Стано также подчеркнул, что российские самолёты "небезопасны", поскольку из-за санкций Россия не может лицензированно обслуживать американские и европейские самолёты.
21:05:52 11-05-2023
Свобода-то свободой,демократия демократией,но мысли и поступки должны быть едины...А то лучше бы есовцы приткнулись с этими словами,затёртыми до дыр от постоянного употребления.
22:11:09 11-05-2023
Евросоюз - это прямо шайка какая-то. Давление, сговор, шантаж - всё в арсенале Евросоюза.
07:35:38 12-05-2023
Гость (22:11:09 11-05-2023) Евросоюз - это прямо шайка какая-то. Давление, сговор, шанта... Кто-то что-то сказал или мне послышалось?Вы абсолютно не разбираетесь ни в свободе,ни в демократии,ни в западных ценностях... Не,в натуре.
07:30:50 12-05-2023
Не очень пойму зачем это России, может чисто потролить Запад, но интересно, что Грузия упирается. Даже странно. Неужели у рисующего мировую валюту Запада не хватает нарисованных в компьютере нулей купить Грузию, чтобы она не выеживалась. Похоже, что нельзя рисовать мировую валюту бесконечно и раздавать ее всем прозападным колониям, потому что может ударить по рисующим. В США сейчас спорят надо ли нарисовать еще несколько триллионов долларов или это опасно. Даже конгресс дефолтом пугают
08:43:08 12-05-2023
Да где у нас а\к, не попавшие под санкции? Крупняк, насколько помню, весь под ними. А те, которые не попали, самолетов столько не имеют, чтобы летать каждый день в Грузию. Расходимся, никаких полетов не будет. Разве что иностранцы какие полетят.
12:03:31 12-05-2023
То есть Верхний Лаз