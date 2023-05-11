Евросоюз призвал Грузию не разрешать полеты российских самолетов в страну

Там напомнили, что страна претендует на вступление в союз, а значит, должна поддерживать антироссийские санкции

11 мая 2023, 18:27, ИА Амител

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Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полёты в Россию и призывает Грузию поддерживать санкции против РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя возможное восстановление авиасообщения России и Грузии.

Он напомнил, что Грузия претендует на вступление в Евросоюз, из-за чего страна должна поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолёты на свою территорию.

Стано также подчеркнул, что российские самолёты "небезопасны", поскольку из-за санкций Россия не может лицензированно обслуживать американские и европейские самолёты.