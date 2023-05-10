Да, безвизовый режим между Россией и Грузией действовал до 2008 года. Он был отменён из-за конфликта между странами.

Но в 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По нынешним правилам гражданин РФ может находиться в стране до 365 дней.

И вот Россия тоже возвращает безвизовый режим для граждан Грузии. Но это не все изменения.