В России отменили визовый режим для граждан Грузии: как это будет работать?
Граждане Грузии смогут въезжать в Россию не оформляя визу. И это не единственное решение российских властей, связанное с закавказской страной
10 мая 2023, 17:34, ИА Амител
С 15 мая 2023 года президент Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии.
Кто из граждан Грузии и на каких условиях теперь сможет попасть в Россию не оформляя визу и правда ли, что для российских авиакомпаний сняли ограничения на полёты в закавказскую страну – читайте на amic.ru.
Кто из граждан Грузии вправе въезжать в Россию без визы с 15 мая?
Согласно указу Путина, опубликованному 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации, почти все граждане Грузии смогут въезжать в Россию не оформляя визу.
Под исключение попадают только некоторые категории – в частности те, кто едет в РФ "в целях осуществления трудовой деятельности, либо на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе в целях получения образования".
Кто и на какой срок сможет оформить однократную визу?
Оформлять однократную визу на три месяца смогут посольские сотрудники, являющиеся гражданами Грузии, и члены их семей. После получения аккредитации на них также распространяется безвизовый режим.
Какие документы должен предоставить гражданин Грузии, чтобы въехать в Россию?
Документы, удостоверяющие личность. Среди них – паспорт гражданина Грузии, дипломатический паспорт, служебный паспорт, книжка моряка, а также "документ для возвращения в Грузию", говорится в указе Путина.
Между Россией и Грузией уже был безвизовый режим?
Да, безвизовый режим между Россией и Грузией действовал до 2008 года. Он был отменён из-за конфликта между странами.
Но в 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По нынешним правилам гражданин РФ может находиться в стране до 365 дней.
И вот Россия тоже возвращает безвизовый режим для граждан Грузии. Но это не все изменения.
А что ещё изменится?
Владимир Путин также снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Так что теперь можно смело отправляться в путешествие и не задумываться, по какому обходному маршруту добираться до страны.
Напомним, Москва приостановила прямые полёты в Грузию в июле 2019 года из-за протестов.
17:41:59 10-05-2023
Бггг. А Грузию спросили, хочет ли она пускать российские а\к? И на чем будут летать эти а\к? На МС-21, никак?
18:32:02 10-05-2023
мало нам терактов? я очень хорошо отношусь к Грузии, но там вырастили целое поколение русофобов и неизвестно с какой целью они могут к нам приехать. тем более сейчас.
12:25:23 11-05-2023
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