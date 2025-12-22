EXEED обновил интерьер гибридного кроссовера EXLANTIX EТ

Теперь салон в стильном коричневом цвете

22 декабря 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJLmqep

Обновленный интерьер гибридного кроссовера EXLANTIX EТ / Фото предоставлено ООО "Альбион-Моторс"

На автомобильном рынке стильные новости – гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET ("Иксид Экслантикс ИТи") получил обновленное оформление салона. Теперь он представлен в благородной коричневой гамме, которая задает ощущение уюта и премиального характера. Обновленный цвет интерьера сочетается с качественной отделкой: кожей Nappa ("Наппа"), алькантарой, мягкими панелями и металлическими деталями.

Эффект эксклюзивности усиливает богатое оснащение модели – цифровая приборная панель, панорамная крыша, отдельный климат-контроль для второго ряда, вентиляция и массаж кресел, а также режим "нулевой гравитации" для пассажирских сидений. За безопасность отвечают 30 интеллектуальных помощников водителя и более 20 датчиков, камер и сонаров. Автомобиль также подготовлен к российским условиям: предусмотрена антикоррозийная защита кузова по высшему стандарту и "зимний пакет" с обогревом всех сидений, руля, лобового стекла и зеркал.

Силовая установка имеет два электродвигателя, турбомотор 1,5 л и генератор – разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, пиковая мощность достигает 469 л.с. Аккумулятор на 40 кВт/ч обеспечивает до 180 км хода на электротяге, а общий запас хода заявлен до 1180 км. Благодаря этим показателям EXLANTIX ET побил национальный рекорд по дальности для гибридов и получил награды в нескольких номинациях премии "Автомобиль года в России 2025", а также был отмечен как "Гибрид года 2025" ("Золотой Клаксон") и "Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер 2025" ("Внедорожник года 2025").

Модель с новым цветом салона уже начинает поступать в официальные дилерские центры EXEED.

Ранее в "Переговорке" на amic.ru генеральный директор группы компаний "Альбион-Моторс" Елена Марисина рассказала, какие новые модели Exlantix можно купить в Барнауле и на какие производитель дает рекордную восьмилетнюю гарантию.

EXEED Центр Альбион-Моторс Калинина

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел: +7 3852 59 01 50

Сайт

ООО "Альбион-Моторс"

Реклама