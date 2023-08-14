Ежа, попавшего под газонокосилку, спасли на Алтае

Люди заметили, что колючий прихрамывал, и обнаружили у него рану

14 августа 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Семья, отдыхающая на Алтае, спасла ежа, попавшего под газонокосилку. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам туристов, в траве они заметили зверька, сильно хромающего и заваливающегося на правую сторону. После осмотра стало понятно, что на голове у него серьезная старая рана, на которой завелись опарыши. Люди предположили, что еж попал под газонокосилку.

Паразитов с раны сняли, за зверьком следят и дают лекарства. Туристы уверены, что он еще поправится.