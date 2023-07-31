НОВОСТИЭкология

Коровы питаются на свалке в горах Алтая

Животных на камеру сняли туристы

31 июля 2023, 07:36, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Коров, ищущих себе еду на свалке среди гор, заметили туристы в Республике Алтай. Об этом рассказали в социальных сетях.

По словам автора сообщения, горы мусора лежат в полукилометре от села Акташ. Здесь в кучах пластиковых пакетов ходят коровы, принадлежащие местным жителям. 

Они раздвигают мусор мордами, чтобы найти, чем поживиться. 

Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

09:41:22 31-07-2023

Фермерская продукция нагуливается в экологически чистом регионе

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Екатерина

13:33:17 31-07-2023

Гость (09:41:22 31-07-2023) Фермерская продукция нагуливается в экологически чистом реги... Екатерина А где интересно коровам пастись? Все свободное пространство занято базами отдыха. К воде не то , что корове , муравью не проползти. Должны , да не обязаны

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Гость

10:10:28 31-07-2023

Где надзорные органы? Горе-хозяев срочно к ответственности, пока животные не погибли!

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Гость

10:25:51 31-07-2023

Загадили весь Горный.... Печально

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Элен без ребят

10:29:53 31-07-2023

все еще выбираете "чистую и натуральную фермерскую продукцию"?

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Екатерина

13:39:10 31-07-2023

Молочку кушать хотят все. Но никто не задумался, где пастись этой бедолаге, раздвигающей мордой мусор? Тот кто выкладывает это в новостях совершенно оторван от действительности . Лучше бы тему выпасов поднял.

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Гость

14:02:56 31-07-2023

пейте дети молоко, будете здоровы :) а если серьёзно, то превратили горный в свалку, а теперь негодуем

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