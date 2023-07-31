Коровы питаются на свалке в горах Алтая

Животных на камеру сняли туристы

31 июля 2023, 07:36, ИА Амител

Кадр из видео

Коров, ищущих себе еду на свалке среди гор, заметили туристы в Республике Алтай. Об этом рассказали в социальных сетях.



По словам автора сообщения, горы мусора лежат в полукилометре от села Акташ. Здесь в кучах пластиковых пакетов ходят коровы, принадлежащие местным жителям.

Они раздвигают мусор мордами, чтобы найти, чем поживиться.