Директор барнаульской турфирмы похитил деньги клиентов и скрылся

От его действий пострадали как минимум восемь человек

27 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В Барнауле фактический директор городской турфирмы снял деньги со счетов компании и скрылся в неизвестном направлении. От его действий минимум восемь человек лишились не только отдыха, но и крупных сумм. Об этом сообщает "МК Барнаул".

Известно, что одна из обманутых клиенток вместе с мужем и подругой купили путевки в Таиланд в турфирме ООО "Алтай-Тур", работавшей под брендом международного агентства "ХотТур". Перелет был запланирован на начало января 2025 года, а за путевку на троих они внесли порядка 460 тысяч рублей.

Но в итоге барнаульцы никуда не полетели. В конце декабря 2024 года представители турфирмы пригласили их на встречу, где пояснили, что деньги за тур исчезли со счетов. Сотрудники также сообщили, что вместе с крупной суммой пропал и фактический руководитель компании. По их данным, Сергей Панков, будучи директором ООО "Алтай-Тур", осенью прошлого года якобы выкупил барнаульское агентство и для привлечения клиентов стал использовать логотип международного агентства "ХотТур".

Потерпевшие написали заявление в полицию и подключили к разбирательствам юриста.

"Адвокат выяснила, что общество "Алтай-Тур" было оформлено на "подставное лицо" – некоего Олега Галиченко, знакомого Панкова. Со слов номинального директора, с Панковым его в конце 2023 года свели общие знакомые в Республике Алтай. Панков пояснил, что собирается строить туристические базы в Горном Алтае, но сам он не будет постоянно находиться в республике, и ему нужен руководитель, который будет заниматься бизнесом. Галиченко согласился стать директором и учредителем ООО "Алтай-Тур", – пишет "МК Барнаул".

После назначения Галиченко подписал полную доверенность на управление ООО Сергею Панкову, поскольку считал его собственником бизнеса. Юрист, ссылаясь на слова Галиченко, отмечает, что все решения в ООО "Алтай-Тур" принимал именно Панков.

Потерпевшие утверждают, что туры сорвались еще как минимум у восьми "заказчиков". Суммы ущерба начинаются примерно от 300 тысяч рублей.

Пострадавшими считают себя и представители турфирмы. Они рассказали, что со счетов компании изначально пропало порядка двух миллионов рублей клиентских денег. Однако наблюдатели и потерпевшие отмечают, что это не та сумма, ради которой стоит пускаться в бега и фактически бросать развивающийся бизнес.

Сейчас в уголовном деле фигурирует сумма в размере более 1,5 миллиона рублей.

Также выяснилось, что незадолго до бегства Панков мог оформить на компанию ООО "Алтай-Тур" кредит. При этом он оставил номинального директора Галиченко с личным поручительством за этот заем. Сумму кредита не разглашают.

"В настоящее время иск о возврате оплаченных за путевки денег предъявлен в Центральный районный суд Барнаула, вопросы распределения ответственности между турагентом, туроператором и иными лицами будет разрешать суд", – уточняет издание.

Правоохранители продолжают поиски якобы причастного к хищению денег Панкова. Вероятно, потерпевших ждут длительные судебные тяжбы.