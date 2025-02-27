Директор барнаульской турфирмы похитил деньги клиентов и скрылся
От его действий пострадали как минимум восемь человек
27 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
В Барнауле фактический директор городской турфирмы снял деньги со счетов компании и скрылся в неизвестном направлении. От его действий минимум восемь человек лишились не только отдыха, но и крупных сумм. Об этом сообщает "МК Барнаул".
Известно, что одна из обманутых клиенток вместе с мужем и подругой купили путевки в Таиланд в турфирме ООО "Алтай-Тур", работавшей под брендом международного агентства "ХотТур". Перелет был запланирован на начало января 2025 года, а за путевку на троих они внесли порядка 460 тысяч рублей.
Но в итоге барнаульцы никуда не полетели. В конце декабря 2024 года представители турфирмы пригласили их на встречу, где пояснили, что деньги за тур исчезли со счетов. Сотрудники также сообщили, что вместе с крупной суммой пропал и фактический руководитель компании. По их данным, Сергей Панков, будучи директором ООО "Алтай-Тур", осенью прошлого года якобы выкупил барнаульское агентство и для привлечения клиентов стал использовать логотип международного агентства "ХотТур".
Потерпевшие написали заявление в полицию и подключили к разбирательствам юриста.
"Адвокат выяснила, что общество "Алтай-Тур" было оформлено на "подставное лицо" – некоего Олега Галиченко, знакомого Панкова. Со слов номинального директора, с Панковым его в конце 2023 года свели общие знакомые в Республике Алтай. Панков пояснил, что собирается строить туристические базы в Горном Алтае, но сам он не будет постоянно находиться в республике, и ему нужен руководитель, который будет заниматься бизнесом. Галиченко согласился стать директором и учредителем ООО "Алтай-Тур", – пишет "МК Барнаул".
После назначения Галиченко подписал полную доверенность на управление ООО Сергею Панкову, поскольку считал его собственником бизнеса. Юрист, ссылаясь на слова Галиченко, отмечает, что все решения в ООО "Алтай-Тур" принимал именно Панков.
Потерпевшие утверждают, что туры сорвались еще как минимум у восьми "заказчиков". Суммы ущерба начинаются примерно от 300 тысяч рублей.
Пострадавшими считают себя и представители турфирмы. Они рассказали, что со счетов компании изначально пропало порядка двух миллионов рублей клиентских денег. Однако наблюдатели и потерпевшие отмечают, что это не та сумма, ради которой стоит пускаться в бега и фактически бросать развивающийся бизнес.
Сейчас в уголовном деле фигурирует сумма в размере более 1,5 миллиона рублей.
Также выяснилось, что незадолго до бегства Панков мог оформить на компанию ООО "Алтай-Тур" кредит. При этом он оставил номинального директора Галиченко с личным поручительством за этот заем. Сумму кредита не разглашают.
"В настоящее время иск о возврате оплаченных за путевки денег предъявлен в Центральный районный суд Барнаула, вопросы распределения ответственности между турагентом, туроператором и иными лицами будет разрешать суд", – уточняет издание.
Правоохранители продолжают поиски якобы причастного к хищению денег Панкова. Вероятно, потерпевших ждут длительные судебные тяжбы.
11:57:03 27-02-2025
и скрылся --- ну наверное ошибку Авдюхиной учел, не в Аргентину
12:05:03 27-02-2025
Гость (11:57:03 27-02-2025) и скрылся --- ну наверное ошибку Авдюхиной учел, не в Аргент... На полтора ляма далеко не убежишь...
12:20:35 27-02-2025
Гость (12:05:03 27-02-2025) На полтора ляма далеко не убежишь... ... Аргентина - палево. В Топчихе залег
12:37:12 27-02-2025
Гость (12:05:03 27-02-2025) На полтора ляма далеко не убежишь... ...
Там же ещё кредит, сумма которого не разглашается
12:57:18 27-02-2025
Гость (12:05:03 27-02-2025) На полтора ляма далеко не убежишь... ... Если все равно собирался убегать, полтора ляма до кучи не лишние
11:59:03 27-02-2025
Путешествует видимо
12:31:38 27-02-2025
Панков, будучи директором ООО "Алтай-Тур", осенью прошлого года якобы выкупил барнаульское агентство и для привлечения клиентов стал использовать логотип международного агентства "ХотТур". ///////Как он мог использовать логотип международного агентства? Где те молодчики, которые из-за мультяшных картинок засудили зоопарк на 200тр? Здесь -то куш посолиднее! Проспали? Или трогают только легальных безобидных, а криминальных боятся сами?
14:54:38 27-02-2025
Гость (12:31:38 27-02-2025) Панков, будучи директором ООО "Алтай-Тур", осенью прошлого г... Ну платил он пятерку в месяц за франшизу этой о..вно сети. Причем здесь закон об авторских правах, на который вы ссылаетесь??
13:15:05 27-02-2025
Дело Авдюхиной росло и процветало.
А в 90-е Панкова быстро бы нашли. Вернули бабки за проценты. А самого бы упокоили в мутных водах Гоньбинской протоки.
13:24:12 27-02-2025
В каждом городе есть такой деловой, про которого рано или поздно пишут подобное. Продажа турпутёвок, квартир, авто, мутки с маткапиталом... Ну и классика жанра - брать в займы.
Обычно такие кичутся занятостью, связями, успешным успехом.
Нет друзей при капитализме.
13:36:42 27-02-2025
Ничего личного. чисто бизнес!