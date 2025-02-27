Важных деталей она не вспомнила, но раскрыла подробности работы с подсудимой

27 февраля 2025, 11:30, Антон Дегтярев

Ольга Очаковская / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

На суде по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной 26 февраля выступила кассир Ольга Очаковская, которая принимала деньги от клиентов агентства и от тех, кто вносил средства по так называемым договорам хранения. Она рассказала, где хранились деньги, у кого к ним был доступ и могла ли Авдюхина беспрепятственно их забрать. Подробнее – в материале amic.ru.

"Судьбой выданных денег я не интересовалась"

Ольга Очаковская устроилась работать кассиром в "Жилфонд Барнаул" в августе 2022 года. В ее должностные обязанности входили прием денег от клиентов, проверка контрагентов и инкассирование денег в банк. Через несколько недель после начала работы в "Жилфонде Барнаул" Авдюхина сказала Очаковской, что ей предстоит брать деньги клиентов по договорам хранения. Подробности руководитель не объяснила.

Средства по этим договорам хранились отдельно "в тумбочке", тогда как деньги официальных клиентов лежали в кассе общества, рассказывает Очаковская. О таком формате работы, по ее словам, знали работники агентства и юристы. Ежедневно от юристов ООО "Жилфонд Барнаул" Очаковская получала деньги по договорам хранения, при этом кассиру было запрещено делать бумажные и электронные копии данных договоров. Бухгалтерский учет по деньгам, переданным по договорам хранения, как утверждает кассир, не велся. Интересно, что договор о материальной ответственности с Очаковской, по ее словам, заключили уже после "исчезновения" Авдюхиной, 22 декабря 2022 года.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Очаковская ежедневно в мессенджере Telegram отчитывалась перед Авдюхиной по поводу денег, взятых по договорам хранения. К письмам она прикрепляла фотографии с пакетами в сейфе. Очаковская также говорит, что руководитель могла прийти в любой момент и беспрепятственно взять эти деньги (у других доступа не было) и договоры хранения. Но если такое случалось, она отписывалась Очаковской, а та директору "верила на слово". Очаковская утверждает, что она "просто выполняла задания" руководителя.

"Авдюхина звонила, говорила, что сегодня будет выдача денег тому и тому по договору хранения. Когда я была на работе, деньги выдавала я. Могла это сделать и Авдюхина. Судьбой выданных денег я не интересовалась. Сотрудников каких-либо банковских организаций я не видела", – отметила Очаковская.

Могла Авдюхина забирать и ведомости. Так, вспомнила Очаковская, однажды она приехала, а ведомостей не было – тогда директор сообщила подчиненной, что документы у нее. Однако такой случай был лишь один раз, подчеркнула Очаковская.

Суд по делу Людмилы Авдюхиной / Фото: amic.ru

"В несколько заходов"

Какая сумма была в сейфе перед исчезновением Авдюхиной (16 декабря 2022 года), Очаковская не вспомнила. Кассир рассказала, что подготовила деньги, сложила их в пакеты и отдала руководителю "в несколько заходов" 15 декабря. В сейфе осталось пять тысяч рублей. По словам Очаковской, такая передача денег была нормальной практикой.

По словам кассира, Авдюхина часто забирала деньги якобы для их инкассирования в банк, сумму она определяла сама и периодически возвращала деньги в разном количестве. Если Авдюхина забирала деньги в отсутствии Очаковской, то сообщала ей об этом в мессенджере. При этом если бы директор сама взяла деньги по договору хранения и выдала их, не отметившись у Очаковской, эта информация не попала бы в ведомость, пояснила бывший кассир.

Периодически Авдюхина просила формировать "пакеты" с деньгами для их выдачи Софье Айрих и Андрею Пограну. Она указывала Очаковской конкретные суммы, а также способ их передачи. Эти деньги брали из средств клиентов, поступивших по договорам хранения. Однажды Очаковская передавала деньги Айрих в автомобиле. Несколько раз Айрих и Погран передавали деньги и для Авдюхиной.

Очаковская рассказала, что неоднократно от нее требовали подготовить договоры хранения и на их основании принять деньги. При этом в договоре необходимо было указать большую сумму, чем фактически отдали люди.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Такое уже было"

Очаковская не вышла на работу на следующий день после исчезновения Авдюхиной (16 декабря), так как проходила медкомиссию и "отпросилась заранее". Кассир появилась в офисе только в понедельник, 19 декабря 2022 года, и документы по договорам хранения в тот день уже отсутствовали. Никаких подозрений это не вызвало, так как "такое уже было", говорит кассир. Денег в сейфе тоже не было – осталось только пять тысяч рублей. А вот в официальной кассе "Жилфонда Барнаул" все средства были на месте, пояснила Очаковская. Кассир пыталась связаться с Авдюхиной, но безрезультатно.

После "исчезновения" руководителя Очаковская участвовала в возвращении денег некоторым клиентам "Жилфонда Барнаул". Также она говорит, что в тот период несколько раз в "Жилфонде Барнаул" принимали средства по договорам хранения. В частности, Очаковская назвала дату 19 декабря. Однако что случилось после с этими деньгами, она не помнит.

После отъезда Авдюхиной кассир беседовала лишь с директором новосибирского "Жилфонда" Александром Чернокульским, однако подробности разговора с ним не помнит, так как тогда была "в шоковом состоянии".

Ольга Очаковская / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Сама Авдюхина после выступления Очаковской сказала судье, что "привыкла соглашаться с показаниями", которые дают ее бывшие работники.

"Я понимаю, что они были сильно запуганы и так далее. Поэтому все, что они говорят, я буду принимать. Возражать я не буду. Как люди говорят – пусть так все и было. Два потока денег действительно было", – отметила Авдюхина.

В чем обвиняют Авдюхину?

По версии следствия, Людмила Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года мошенническим путем похитила у жителей Алтайского края 121,3 млн рублей. В числе пострадавших – 31 человек.

Следователи пришли к выводу, что Авдюхина брала от клиентов деньги на хранение по соответствующим договорам, якобы для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость, но в итоге присвоила средства себе. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать по ссылке.

Суд по делу Людмилы Авдюхиной/ Фото: amic.ru

Затем Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала в Сочи, потом – в Москву, Стамбул, Дубай и в аргентинский Буэнос-Айрес, где и осталась. Женщину объявили в международный розыск, 2 января 2024 года ее задержали, а затем экстрадировали в Россию. В апреле 2024-го подозреваемую доставили в Барнаул. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Против Людмилы Авдюхиной возбуждено уголовное дело по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас она находится в СИЗО, мера пресечения действует до 22 марта 2025 года.