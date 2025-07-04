"Фактор 2", Цой, выставка и планетарий. Куда сходить в Барнауле на выходных

В следующие три дня жителей краевой столицы ждут мероприятия на любой вкус

04 июля 2025, 07:14, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

Впереди первые июльские выходные и проводить их дома не стоит. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в Барнауле в ближайшие дни.

4 июля

Концерт кавер-группы Trigger band 18+

Перед зрителями выступит коллектив талантливых музыкантов, исполняющих кавер-версии самых известных хитов разных эпох и жанров. Они создают неповторимую атмосферу на любой вечеринке или мероприятии, заставляя всех прыгать в такт и петь вместе.

сбор 22:00, начало 23:00

Hairy Lemon Pub, ул. Лазурная, 13

400 рублей

5 июля

Поп-концерт “Фактор 2” 18+

В Барнауле выступит группа, песни которой знает, пожалуй, каждый, чья юность пришлась на нулевые. Посетители концерта смогут вживую услышать вечные хиты "Красавица", "Ути, моя маленькая", "Одинокая звезда" и многие другие.

19:00

Планета Q, ул. Байкальская, 47

3000-4000 рублей

Открытие выставки "Аз.Арт.Сибирь"

В экспозиции будут представлены 600 произведений искусства от 312 молодых художников со всей Сибири. Выставка будет работать до 28 июля, дополнительно гостей ждут мастер-классы барнаульских художников, экскурсии и круглые столы.

15:00

Титов-Арена, пр. Социалистический, 93

Бесплатно

6 июля

Вечер памяти Виктора Цоя

Амфитеатр парка соберёт всех, кто хранит в сердце музыку Виктора Цоя. Здесь пройдет вечер памяти с гитарами, открытым микрофоном и песнями, которые пережили время. Гостей ждёт тёплая атмосфера, живое общение и возможность поделиться своими воспоминаниями.

16:00

парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128

Бесплатно

”Наблюдаем Солнце” 6+

Астрономические наблюдения за светилом в компании сотрудников планетария.

13:30

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Бесплатно

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