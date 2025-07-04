"Фактор 2", Цой, выставка и планетарий. Куда сходить в Барнауле на выходных
В следующие три дня жителей краевой столицы ждут мероприятия на любой вкус
04 июля 2025, 07:14, ИА Амител
Впереди первые июльские выходные и проводить их дома не стоит. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в Барнауле в ближайшие дни.
4 июля
Концерт кавер-группы Trigger band 18+
Перед зрителями выступит коллектив талантливых музыкантов, исполняющих кавер-версии самых известных хитов разных эпох и жанров. Они создают неповторимую атмосферу на любой вечеринке или мероприятии, заставляя всех прыгать в такт и петь вместе.
- сбор 22:00, начало 23:00
- Hairy Lemon Pub, ул. Лазурная, 13
- 400 рублей
5 июля
Поп-концерт “Фактор 2” 18+
В Барнауле выступит группа, песни которой знает, пожалуй, каждый, чья юность пришлась на нулевые. Посетители концерта смогут вживую услышать вечные хиты "Красавица", "Ути, моя маленькая", "Одинокая звезда" и многие другие.
- 19:00
- Планета Q, ул. Байкальская, 47
- 3000-4000 рублей
Открытие выставки "Аз.Арт.Сибирь"
В экспозиции будут представлены 600 произведений искусства от 312 молодых художников со всей Сибири. Выставка будет работать до 28 июля, дополнительно гостей ждут мастер-классы барнаульских художников, экскурсии и круглые столы.
- 15:00
- Титов-Арена, пр. Социалистический, 93
- Бесплатно
6 июля
Вечер памяти Виктора Цоя
Амфитеатр парка соберёт всех, кто хранит в сердце музыку Виктора Цоя. Здесь пройдет вечер памяти с гитарами, открытым микрофоном и песнями, которые пережили время. Гостей ждёт тёплая атмосфера, живое общение и возможность поделиться своими воспоминаниями.
- 16:00
- парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128
- Бесплатно
”Наблюдаем Солнце” 6+
Астрономические наблюдения за светилом в компании сотрудников планетария.
- 13:30
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- Бесплатно
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