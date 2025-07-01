В июля в России выйдут триллер про маньяка, комедия про "плагиатора" из будущего и фантастика с Венсаном Касселем и Гаем Пирсом

01 июля 2025, 07:14, ИА Амител

Кадр из фильма "Хищные твари"/ Фото: film.ru

В июле 2025 года в российских кинотеатрах будет относительное затишье. Крупные премьеры обойдут официальный прокат стороной, однако несколько любопытных лент на экранах всё же появится — например, триллер про маньяка, который кормит акул людьми, или российская комедия "Плагиатор" про вернувшегося в прошлое парня, исполняющего там хиты будущего. Выйдет и фантастика с Венсаном Касселем и Гаем Пирсом в главных ролях. Об этих и других главных фильмах месяца — в материале amic.ru.

"Не одна дома 2" (с 3 июля)

Июль в российских кинотеатрах начнётся с комедии "Не одна дома 2". Это продолжение фильма 2023 года "Не одна дома", который был похож на культовую американскую ленту "Один дома".

По сюжету девочка Маша отправляется с отцом в путешествие на автодоме. Одной из остановок становится кемпинг. Там останавливается и автобус, который везёт подростков в летний лагерь. Маша меняется местами с одним из них — девочкой, которую тоже зовут Маша. В лагере главная героиня фильма встречает своих старых знакомых — жуликов Хахаля и Няню. Вместе с новой подругой Викой она собирается дать им отпор.

В фильме вновь сыграли блогер Милана Хаметова, певец DAVA, Алексей Маклаков (франшиза "Майор Гром", "Солдаты") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 6+. На агрегаторах её пока не оценили.

"Горячая штучка" (с 3 июля)

Людители триллеров смогут посмотреть фильм "Горячая штучка". Лента расскажет о том, как преуспевающая женщина-руководитель заводит молодого любовника. Однако из-за своей одержимости мужчина переходит границы здоровых отношений и бзнес-вумен его отвергает. Что будет дальше, можно увидеть в кино.

В фильме сыграли Алисия Сильверстоун ("Взрыв из прошлого", "Полный беспредел"), Карл Глусман ("Под покровом ночи", "Программисты").

Возрастной рейтинг фильма 16+. Оценки на агрегаторах у него пока нет.

"Одни из нас" (с 3 июля)

Скажем сразу, что название "Одни из нас" придумано российскими прокатчиками и не имеет никакого отношение к одноименной видеоигре и снятому по ней сериалу. В оригинале лента называется Please Don't Feed the Children (в переводе — "Пожалуйста, не кормите детей").

По сюжету, после вирусной вспышки несколько подростков остаются без опеки взрослых и едут на юг за новой жизнью. Однако их мечты разбиваются о жестокую реальность. На своём пути они встречают женщину, которая может разрушить их жизни.

В ленте сыграли Джонкарло Эспозито ("Во все тяжкие", "Мандалорец"), Мишель Докери ("Джентльмены", "Аббатство Даунтон") и другие актёры.

Возрастной рейтинг 18+, на IMDB фильм набрал 5,9 баллов из 10.

"Хищные твари" (с 10 июня)

Любители ужасов и триллеров смогут посмотреть австрало-американский фильм "Хищные твари". Он расскажет историю о серийном убийце, одержимом акулами и убивающих с их помощью своих жертв. Он похищает серфершу Зефир и запирает её на своей лодке. Девушка должна проявить смекалкку и перехитрить маньяка, пока акулы не порвали её на куски.

В ленте сыграли Хэсси Харрисон ("Йеллоустоун"), Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Терминатор: Генезис") и другие актёры.

Возрастной рейтинг фильма 18+. На IMDB фильм набрал 6,8 баллов из 10, а на "Кинопоиске" — 5,8 баллов из 10.

"Плагиатор" (с 10 июля)

10 июля выйдет российская комедия под названием "Плагиатор". Снял его режиссёр Антон Мегердичев ("Движение вверх", "Сердце Пармы").

Фильм рассказывает о 30-летнем парне Егоре. Он подпевает гостям в караоке, но мечтает исполнять свои песни и построить счастливые отношения с дочерью миллионера Юлией. Однажды с своем шкафу Егор находит портал в 1991 год. Он попадает в прошлое и начинает петь хиты разных лет, выдавая их за свои песни. Егор получает славу, деньги и новые возможности. Однако каждое изменение прошлого меняет и будущее.

В ленте снялись Роман Евдокимов ("Огниво", "Подольские курсанты"), Стася Милославская ("Стрельцов", "Огонь"), Максим Лагашкин ("Аритмия", "Мира") и другие актёры.

Возрастной рейтинг 12+. Оценки на агрегаторах у фильма пока нет.

"Саван" (с 10 июля)

В российские кинотеатры в июле заглянёт и французская фантастика, а именно фильм "Саван", который в мире вышел ещё в 2024 году.

По сюжету фильма несколько лет Карш скорбит по жене, которая умерла от рака. Он руководит компанией GraveTech, которая позволяет в прямом эфире и в высоком разрешении наблюдать за разложением погребенных близких. Как-то раз Карш замечает, что на теле супруги появляюстя стрынные наросты, и вскоре на кладбище оказывается разрушено несколько надгробий, в том числе и жены. К чему это приведёт, можно будет увидеть в кино.

Фильм в первую очередь примечателен своим актёрским составом. В нём сыграли Венсан Кассель ("Черный лебедь", "Ненависть"), Дайан Крюгер ("Бесславные ублюдки", "Троя"), Гай Пирс ("Прометей", "Мементо") и другие актёры.

Рейтинги у фильма средние — 5,8 баллов на "Кинопоиске" и 6 — на IMDB. В кино пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет.

"Нейробатя" (с 17 июля)

Те, кого смешат российские комедии, смогут сходить на фильм "Нейробатя".

По сюжету айтишник-невротик Гриша создаёт нейросеть, которая может переселить сознание человека в компьютер. Своё изобретение он тестирует на своём отце. Лидер ОПГ Бес перемещается из гаджета в гаджет, и это "путешествие" позволит им переосмыслить их отношения.

В ленте сыграли Денис Власенко ("Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича", "Страсти по Матвею"), Валентина Ляпина ("Бременские музыканты", "Молодой человек"), Виталий Хаев ("Огниво", "Салют-7") и другие актёры.

В кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 16 лет. На "Кинопоиске" и IMDB оценки у ленты пока нет.

"Прости, детка" (с 24 июля)

В конце месяца также выйдет американская комедийная драма "Прости, детка". Режиссёром ленты выступила актриса Ева Виктор ("Миллиарды"), она же сыграла в фильме главную роль.

Фильм расскажет о девушке Агнес, которая работает преподавателем в небольшом университете и не может пережить психологическую травму, полученную во время учебы в колледже (а именно сексуальное насилие). К Агнес приезжает лучшая подруга и жизнь вроде бы налаивается. Изо всех сил она пытается вырваться из своих воспоминаний. Получится ли у неё это, можно будет узнать в кино.

В кинотеатры пустят тех, кому уже исполнилось 18 лет. Оценка фильма на IMDb — 7,6 баллов из 10, на "Кинопоиске" ленте баллы пока не выставили.

"Герои анекдотов" (с 24 июля)

Интерес может вызвать и российская лента "Герои анекдотов", которая воплотит на экранах этот фольклорный жанр.

Главный герой фильма Петр обожает анекдоты — с самого детства их ему рассказывал отец. Парень переезжает в Москву и понимает, что это увлечение вызывает у всех только непонимание и насмешки. Смеется над этим увлечением даже соседка Аня, которая интересуется таро и эзотерикой. Вдруг случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Пете нужно будет помочь Ивану Васильевичу, новому русскому, Вовочке, тёще и чукче вернуться назад в мир анекдотов.

В картине сыграли Алексей Маклаков (франшиза "Майор Гром", "Солдаты"), Антон Богданов ("Реальные пацаны", "Огонь"), Мария Горбань ("Кухня", "Поехавшая") и другие актёры.

Возрастной рейтинг фильма 6+. Оценки на "Кинопоиске" и IMDB у него пока нет.

"Обитель" (с 24 июля)

В конце месяца испугаться можно будет на американском хорроре "Обитель".

По сюжету парень Макс устраивается работать смотрителем в дом пристарелых. Однако вскоре он сталкивается со странными вещами и раскрывает леденящую душу тайну. Какую — можно увидеть в кино.

Главные роли в фильме исполнили Пит Дэвидсон ("Стражи Галактики. Часть 3", "Новичок"), Мэрили Токингтон ("Новый Амстердам", "Закон и порядок. Специальный корпус") и другие актёры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах фильм пока не оценили.

Что выйдет в "сером" прокате?

А вот в "сером" прокате в июле крупных фильмов должно быть много. Например, стоит ждать спортивную драму "Формула 1" с Брэдом Питтом в главной роли, которая вышла в США 23 июня.

Кроме того, 2 июля 2025 года на экранах появится новая часть франшизы "Мир Юрского периода" (продолжение "Парка юрского периода") со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Фильм является прямым продолжением серии "Мир Юрского периода", но действие будет происходить после последней части — "Мир Юрского периода: Господство". В российских кинотеатрах лента, наверняка, появится в середине месяца.

Ещё одной крупной голливудской премьерой месяца будет "Супермен" режиссёра Джеймса Ганна. Это будет первая картина в обновлённой киновселенной DC и очередной перезапуск серии фильмов о Супермене. Картина выйдет в прокат 11 июля, поэтому её шансы появится в российских кинотеатрах до конца месяца велики.

Ещё 18 июля в американский прокат выйдет мультфильм "Смурфики в кино" , у него тоже есть высокие шансы выйти в России в июле.

А вот новый фильм киновселенной Марвел и перезапуск серии "Фантастическая четверка" с подзаголовком "Новые шаги", вероятно, выйдет в "сером" прокате только в августе, так как её релиз в США намечен на 25 июля.