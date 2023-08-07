Фанат "Короля и Шута" прыгнул в толпу на концерте в Барнауле. Его не поймали
Мужчина покидал зал расстроенным и травмированным
07 августа 2023, 08:07, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Неловкая ситуация возникла на трибьюте группы "Король и Шут" в Барнауле. Об этом сообщает "МК".
Когда на сцене выступала группа "Борода Бабая", один из зрителей забрался на сцену и прыгнул в толпу людей. Другие фанаты подобного финта не ожидали и просто разошлись перед летящим мужчиной.
Прыгун приземлился на бетонный пол, с трудом поднялся и ушел из зала с разбитым лицом и в расстроенных чувствах.
Музыканты остановили выступление и попросили собравшихся больше никогда так не делать.
08:47:41 07-08-2023
Таких прыгучих на СВО, в десантно-штурмовые бригады...
09:18:56 07-08-2023
Гость (08:47:41 07-08-2023) Таких прыгучих на СВО, в десантно-штурмовые бригады...... С языка сняли
08:49:29 07-08-2023
надеюсь он размножаться не планирует?
09:20:55 07-08-2023
Может он прыгал, чтобы осенью по здоровью откосить
11:04:35 07-08-2023
Разбежавшись, прыгну со скалы, Вот я был и вот меня не стало
13:11:19 07-08-2023
таких в армию берут?