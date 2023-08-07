Фанат "Короля и Шута" прыгнул в толпу на концерте в Барнауле. Его не поймали

Мужчина покидал зал расстроенным и травмированным

07 августа 2023, 08:07, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Неловкая ситуация возникла на трибьюте группы "Король и Шут" в Барнауле. Об этом сообщает "МК".

Когда на сцене выступала группа "Борода Бабая", один из зрителей забрался на сцену и прыгнул в толпу людей. Другие фанаты подобного финта не ожидали и просто разошлись перед летящим мужчиной.

Прыгун приземлился на бетонный пол, с трудом поднялся и ушел из зала с разбитым лицом и в расстроенных чувствах.

Музыканты остановили выступление и попросили собравшихся больше никогда так не делать.