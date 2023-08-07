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Фанат "Короля и Шута" прыгнул в толпу на концерте в Барнауле. Его не поймали

Мужчина покидал зал расстроенным и травмированным

07 августа 2023, 08:07, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Неловкая ситуация возникла на трибьюте группы "Король и Шут" в Барнауле. Об этом сообщает "МК".

Когда на сцене выступала группа "Борода Бабая", один из зрителей забрался на сцену и прыгнул в толпу людей. Другие фанаты подобного финта не ожидали и просто разошлись перед летящим мужчиной.

Прыгун приземлился на бетонный пол, с трудом поднялся и ушел из зала с разбитым лицом и в расстроенных чувствах.

Музыканты остановили выступление и попросили собравшихся больше никогда так не делать.

Барнаул культура

Комментарии 6

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Гость

08:47:41 07-08-2023

Таких прыгучих на СВО, в десантно-штурмовые бригады...

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Гость

09:18:56 07-08-2023

Гость (08:47:41 07-08-2023) Таких прыгучих на СВО, в десантно-штурмовые бригады...... С языка сняли

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Гость

08:49:29 07-08-2023

надеюсь он размножаться не планирует?

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Гость

09:20:55 07-08-2023

Может он прыгал, чтобы осенью по здоровью откосить

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Гость

11:04:35 07-08-2023

Разбежавшись, прыгну со скалы, Вот я был и вот меня не стало

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Гость

13:11:19 07-08-2023

таких в армию берут?

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