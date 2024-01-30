Фанаты Клавы Коки обсуждают возможную беременность певицы
Пополнением в семье оказался автомобиль
30 января 2024, 10:15, ИА Амител
Фото из социальных сетей Клавы Коки
Клава Кока подкинула фанатам серьезный повод для обсуждений в соцсетях. Люди некоторое время дискутировали о возможной беременности певицы.
Кока в соцсетях опубликовала пост, в котором заявила, что она и ее возлюбленный Александр Поверин ждут пополнения в семье. Подписчики певицы сочли, что она говорит о беременности, и стали обсуждать это в комментариях.
Оказалось, что под пополнением Клава Кока имела в виду Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета с белым салоном.
При этом певица отреагировала на теории подписчиков. Она сделала скриншот комментариев и заявила, что беременность – ее следующая цель.
10:25:38 30-01-2024
" Я ждала и верила, думала рожу. А пошла проверилась ..."
10:29:53 30-01-2024
Красиво жить не запретишь!
10:40:01 30-01-2024
Фанаты? Клавы Коки? Певица? Как это могло появится в стране, отправившей первого человека в космос и создавшей АК????
17:31:25 30-01-2024
Гость (10:40:01 30-01-2024) Фанаты? Клавы Коки? Певица? Как это могло появится в стране,... Проснись! Той страны уже давно нет! Уже дети тех, которые были рождены не в СССР, давно в школу ходят.
11:17:41 30-01-2024
Нормальная баба и голос есть. Но занимается какой-то ерундой. Вот уж действительно пора бы рожать, но нет главное деньги. Если она вдруг пропадёт с эфира на год другой то обратной дороги не будет.