Фанаты Клавы Коки обсуждают возможную беременность певицы

Пополнением в семье оказался автомобиль

30 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото из социальных сетей Клавы Коки

Клава Кока подкинула фанатам серьезный повод для обсуждений в соцсетях. Люди некоторое время дискутировали о возможной беременности певицы.

Кока в соцсетях опубликовала пост, в котором заявила, что она и ее возлюбленный Александр Поверин ждут пополнения в семье. Подписчики певицы сочли, что она говорит о беременности, и стали обсуждать это в комментариях.

Оказалось, что под пополнением Клава Кока имела в виду Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета с белым салоном.

При этом певица отреагировала на теории подписчиков. Она сделала скриншот комментариев и заявила, что беременность – ее следующая цель.