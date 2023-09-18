ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика

Достаточного экономического или иного обоснования своих действий организации не представили

18 сентября 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, МТС, "Мегафон", Tele2 и "Билайн" должны выполнить предписания в течение месяца.

В ФАС отметили, что операторы связи "навязывают абонентам невыгодные условия" путем установки платы за раздачу интернета. В ведомство поступило множество обращений от абонентов, которые пожаловались на эту услугу.

В августе служба направила операторам запросы с целью установить все обстоятельства и детали. Достаточного экономического или иного обоснования своих действий организации не представили. Действия сотовых операторов нарушают антимонопольное законодательство, подчеркнули в ФАС.

Если операторы не отменят плату за раздачу интернета, в их отношении могут возбудить дела.