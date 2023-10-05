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ФАС потребовала от владельцев АЗС снизить стоимость топлива

Продолжается проверка экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива

05 октября 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма нефтекомпаниям и независимым АЗС с требованием снизить стоимость топлива с учетом биржевых цен, пишет "Коммерсант".

"В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства", – подчеркнули в ФАС.

В ведомстве указали, что продолжается проверка экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз.

По данным Росстата, средняя цена на бензин АИ-92 – 51,14 рубля за литр, на бензин АИ-95 – 56,16 рубля за литр.

Фото: unsplash.com

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цены бизнес Топливо

Комментарии 2

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Гость

18:46:38 05-10-2023

Смех и только

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Гость

20:05:17 05-10-2023

ФАС может потребовать снижения регулируемых тарифов на ЖКУ, там работают монополии и их"лобби". В системе АЗС монополий нет.

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