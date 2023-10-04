Речь идет о частичном снятии ограничения на трубопроводный экспорт дизельного топлива

04 октября 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство РФ готовится в ближайшие дни частично снять запрет на вывоз из страны дизельного топлива из-за заполнения хранилищ, пишет "Коммерсант".

"Такое решение может быть формализовано 4 октября на совещании у вице-премьера Александра Новака с участием нефтекомпаний", – отмечает издание.

Речь идет о поставках по продуктопроводам "Транснефти" "Север" и "Юг", которые обеспечивают три четверти экспорта дизтоплива из России.

Уточняется, что вопрос частичного снятия запрета на экспорт дизельного топлива остро встал после того, как практически полностью исчерпались мощности хранения в системе "Транснефти".

При этом, как указали нефтяники, перенаправление дизтоплива на внутренний рынок "практически невозможно технологически".

"Снятие ограничения на трубопроводный экспорт выглядит как мера, которая позволит вывезти из страны излишки топлива, которые никогда не будут потреблены в России", – указали эксперты.

Напомним, в конце сентября в Алтайском крае начались перебои с дизельным топливом. На многих заправках, в том числе и расположенных на оживленных трассах, появились таблички: "Дизтоплива нет".

Особенно с дефицитом столкнулись аграрии. Некоторые предприятия из-за перебоев с дизтопливом убрали только 30% зерновых в разгар уборочной кампании.