А на Алтае дефицит! Запрет на экспорт "дизеля" снимут из-за переполненных хранилищ
Речь идет о частичном снятии ограничения на трубопроводный экспорт дизельного топлива
04 октября 2023, 16:25, ИА Амител
Правительство РФ готовится в ближайшие дни частично снять запрет на вывоз из страны дизельного топлива из-за заполнения хранилищ, пишет "Коммерсант".
"Такое решение может быть формализовано 4 октября на совещании у вице-премьера Александра Новака с участием нефтекомпаний", – отмечает издание.
Речь идет о поставках по продуктопроводам "Транснефти" "Север" и "Юг", которые обеспечивают три четверти экспорта дизтоплива из России.
Уточняется, что вопрос частичного снятия запрета на экспорт дизельного топлива остро встал после того, как практически полностью исчерпались мощности хранения в системе "Транснефти".
При этом, как указали нефтяники, перенаправление дизтоплива на внутренний рынок "практически невозможно технологически".
"Снятие ограничения на трубопроводный экспорт выглядит как мера, которая позволит вывезти из страны излишки топлива, которые никогда не будут потреблены в России", – указали эксперты.
Напомним, в конце сентября в Алтайском крае начались перебои с дизельным топливом. На многих заправках, в том числе и расположенных на оживленных трассах, появились таблички: "Дизтоплива нет".
Особенно с дефицитом столкнулись аграрии. Некоторые предприятия из-за перебоев с дизтопливом убрали только 30% зерновых в разгар уборочной кампании.
"Цены взлетели на дизтопливо, да еще и возник его дефицит", – рассказал amic.ru руководитель сельхозпредприятия имени Титова и ООО "Майское", депутат АКЗС Александр Траутвейн.
16:37:16 04-10-2023
вчера объехал 4 заправки, прежде чем смог залить 92. а на 5-й (Роснефть на кордоне) работал только один пистолет. такого никогда не было!
16:42:34 04-10-2023
они хотят сказать, что из "бочек" соляру только по трубе гнать можно? и нет никаких кранов для слива? ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники (с)
16:43:10 04-10-2023
а цены снизили уже? или перевопричина не в этом? а показать свою всемогущую деятельность? хочу котлеты ем, хочу кисель пью, хочу на транзисторе играю....
16:50:55 04-10-2023
На сколько повысится цена на бензин/соляру для Россиян если нефть станет бесплатной?
17:04:11 04-10-2023
эта ситуация попахивает терроризмом - срыв уборочной страды, срыв и нарушение промышленных заводов оборонки - явно спланированно
17:45:01 04-10-2023
вредительство, есть топливо и даже излишки, а на заправках дефицит
19:53:05 04-10-2023
Гарант обратил внимание и разобрался