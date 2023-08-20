ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы
Ведомство по результатам проверки примет решение о реагировании
20 августа 2023, 08:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Служба направила запросы трем крупнейшим производителям птицы, а также представителям компаний, которые производят корм для животных.
Двум фирмам выдали предписания по результатам сделок на рынке.
По результатам всех проверок ведомство будет принимать решение о принятии мер реагирования.
21:06:00 20-08-2023
О чём новость? НИ О ЧЁМ! Будет, будут ... Когда уже цены в магазине будут соответствовать зарплатам людей?
08:44:41 21-08-2023
Решение как обычно.. нарушений не выявлено..