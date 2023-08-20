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ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы

Ведомство по результатам проверки примет решение о реагировании

20 августа 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Служба направила запросы трем крупнейшим производителям птицы, а также представителям компаний, которые производят корм для животных.

Двум фирмам выдали предписания по результатам сделок на рынке.

По результатам всех проверок ведомство будет принимать решение о принятии мер реагирования. 

цены Продукты

Комментарии 2

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Гость

21:06:00 20-08-2023

О чём новость? НИ О ЧЁМ! Будет, будут ... Когда уже цены в магазине будут соответствовать зарплатам людей?

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Гость

08:44:41 21-08-2023

Решение как обычно.. нарушений не выявлено..

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