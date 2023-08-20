ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы

Ведомство по результатам проверки примет решение о реагировании

20 августа 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Служба направила запросы трем крупнейшим производителям птицы, а также представителям компаний, которые производят корм для животных.

Двум фирмам выдали предписания по результатам сделок на рынке.

По результатам всех проверок ведомство будет принимать решение о принятии мер реагирования.